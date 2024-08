’Birajte steznike po građi tijela’

Steznici su odlični saveznici ako želite odjenuti neki komad odjeće, a voljeli biste "korigirati" dio tijela koji vam nije omiljen. Steznik treba birati po građi tijela, ali i modnom komadu koji ide na njega. Kako istaknuti ono najbolje na sebi objasnila nam je modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Želiš top second hand komade? Maja ima društvenu mrežu za to | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

- Steznici će vam postati najbolji prijatelji imate li naglašeni trbuščić, široka bedra i bokove koje biste voljeli vizualno smanjiti. Kako biste postigli ono što želite (suzili tijelo čak do dva konfekcijska broja), potrebno je odabrati steznik idealnog kroja, ali i znati prepoznati jačinu kompresije koja će djelovati na siluetu bez dodatnog pritiskanja na tijelo. Imate li naglašeni trbuh, ne nosite plitke gaćice, jer one svojim rubom uslijed dugotrajnog nošenja mogu stvoriti liniju prelijevanja, odnosno 'gornji i donji' trbuh. Puno bolja opcija za tijelo su dublje gaćice. Isto je i s potkošuljama. Kako biste zadržali izgled siluete, neka potkošulje budu s elastinom i širim naramenicama koje se neće usijecati na ramena. Želite li samo malo korigirati liniju tijela - upravo dva spomenuta komada rublja mogu biti od kompaktne tkanine koja će napraviti mini korekciju - kaže Alma napominjući kako za korigiranje siluete do dva konfekcijska broja ipak treba odabrati konkretan steznik.

Foto: Konstantin Postumitenko

Ako želite korigirati liniju struka, birajte visoki steznik koji seže sve do prsa, kaže stilistica.

- Prilikom odabira ovakvog steznika pazite na to da je steznik u pravoj veličini (uvijek birajte steznik u veličini rublja) kako se ne bi stvorila nelagoda prilikom nošenja, bolno usijecanje, ali i 'rolanje' steznika ako je pretijesan.

Foto: Zalando

Za sužavanje bedara i bokova idealan je steznik koji izgleda poput biciklističkih hlačica.

- Što su vam šira bedra i noge, to neka donji dio steznika bude duži. Idealan model je onaj koji prekriva natkoljenicu i dolazi do linije koljena. Nogavice ovoga steznika neka budu čvrste, ali rub 'mekan' kako se ne bi dogodili neugodno usijecanje i zastoj limfe - rekla je Alma pa dodala kakav steznik ide uz uske haljine.

- Ako ste dobile kilograme ‘posvuda’, potrebno ih je ‘sakriti’, posebno nosite li usku odjeću. U tome će vam najviše pomoći uska steznik haljina koju odjenite preko klasičnog rublja. Ovaj model steznika korigira siluetu omogućujući vam da zablistate u uskoj odjeći - zaključila je Premerl Zoko.

Foto: Zalando