Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
VRIJEDAN NAKIT

Biste li se odlučili za bižuteriju 's potpisom'? Cijene joj znaju biti paprene!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 4 min
Biste li se odlučili za bižuteriju 's potpisom'? Cijene joj znaju biti paprene!
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ako volite nakit i želite trajne komade koji imaju određenu vrijednost, svakako se isplati razmisliti o ulaganju u bižuteriju s dizajnerskim potpisom: Evo kako prepoznati pravu kvalitetu

Znate li prepoznati kvalitetan i vrijedan komad bižuterije koji možete koristiti i u vrlo svečanim prilikama? Kad su nam takvi komadi potrebni najčešće si pomažmo 'guglanjem', no nije svejedno ako ne znate što trebate tražiti. Naime, postoje određene marke koje su se dokazale u izradi te vrste nakita i vrlo su cijenjene, a treba znati i koji su materijali posebno cijenjeni, kako biste dobili komade koji imaju bezvremensku vrijednost.

POGLEDAJTE VIDEO: Otac i sin, Mladen i Petar Grubić, zajedno stvaraju nakit i  njime osvajaju svijet

Pokretanje videa...

Split: Mladen i Petar Grubić zajedno vode Grubić galerije s nakitom 01:35
Split: Mladen i Petar Grubić zajedno vode Grubić galerije s nakitom | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Na primjer, danas s uvelike cijene komadi nakita od lijevanog stakla, kao kamenje od lijevanog stakla koje je na zanimljiv način 'ugrađeno' u kombinaciju, no da biste ga prepoznali, treba ponešto znati o bojama, težini i obradi koja daje najljepšu izvedbu. Na koncu, kad već kupujemo 'lažni' nakit koji želimo nositi dugo vremena i spremni smo ga platiti, važno je da smo sigurni da ono što kupujemo doista i vrijedi. 

Foto: Pinterest

Chanelov komplet nakita s lažnim biserima

Stručnjaci kažu da je najmanji rizik od greške ako birate vintage komade nakita, za koje treba imati dobro oko. Informirajte se o tome koje su dizajnerske kuće u tome 'jake' te potražite aukcije takvog nakita, kako biste ga naučili što bolje prepoznati i naučili ponešto o cijenama.

Bez sumnje, zgodan komad bižuterije danas može biti i dobra prilika za ulaganje, odnosno ako dobro izaberete, imat ćete nakit koji ćete  jednog dana možda moći prodati i po višoj cijeni od kupovne. Na primjer, Chanelov set od pet dijelova, s ogrlicom od lažnih bisera i brošem s dva para kristalnih naušnica,  prodan je za čak 2.772 dolara prošle godine. 

Set Miriam Haskell koji sadrži ogrlicu od kristala boje rubina i cirkona nalik dijamantima s naušnicama prodan je lani za 950 dolara, a 2023. godine još jedan njihov st sa šarenom ogrlicom s perlicama i odgovarajućim naušnicama postigao je cijenu od 2.400 dolara. 

Foto: Pinterest

Narukvica od metala vintage stila podići će svaku kombinaciju

Takv cijene obično postižu setovi nakita iza kojih stoje provjereni dizajneri, odnosno dizajnerske kuće, no i neki pojedinačni komadi vrlo su cijenjeni. Tako je, na primjer, Chanelova vintage ogrlica od umjetnih bisera i lucita 2021. godine prodana  za 875 dolara. Tifari ogrlica dizajnirana s emajlom, kristalima i cirkonima koji su kreirani tako da izgledaju kao smaragdi i dijamanti dosegla je lani cijenu od čak 3.600 dolara. U isto vrijeme, ogrlica kuće Christian Dior izrađena od crvenih staklenih perli, koju je dizajnirao John Galliano, prodana je za 4.400 dolara. Cijene značajno rastu kad je poznat dizajner ogrlice, odnosno kada ona nosi i njegov potpis, a ne samo potpis kuće koja ju je proizvela i pustila na tržište.

grubić design počeo u Zagrebu Tata i sin rade nakit koji voli Josipa Lisac: Od štanda na Cvjetnom do poznatog brenda
Tata i sin rade nakit koji voli Josipa Lisac: Od štanda na Cvjetnom do poznatog brenda

Manžete i narukvice predsttvljaju poseban aukcijski krug.  Na primjer, set od tri Chanel manžete izrađene od baršuna i pozlaćenog metala prodan je za 1.375 dolara 2021. godine. Godine 2023., Trifari narukvica od lijevanog stakla ukrašena kristalnim kamenjem prodana je za 4.200 dolara. Iste godine Christian Lacroix manžeta, izrađena od pozlaćenog metala i emajla, prodana je za 700 dolara.

I broševi mogu doseći vrlo ozbiljnu cijenu. Tako je  Chanelov broš od pozlaćenog metala i stakla s lažnim biserima 2023. godine prodan za 2.142 dolara. Ove godine je, pak, Schreinerov broš s pekinškim staklom u sredini ukrašenim cirkonima i kristalima dosegao cijenu od 3.400 dolara. Nešto skromnije vrednovan je mesingani broš Miriam Haskell s lažnim biserima, lijevanim staklom i zlatnim listićima, koji je lani dosegao cijenu od 250 dolara.

Foto: Pinterest

Chanelov broš u vintage izadanju

Zanimljive cijene postizale su i kopče za krzno. Tako je prije 2 godine srebrna Eisenberg kopča, ukrašena cirkonima, prodana za 140 dolara. Na istoj aukciji, dvije kopče za krzno koje se nadopunjavaju, s potpisom marke Coro, ukrašene smaragdnozelenim i dijamantnim cirkonima, prodane su za 375 dolara, a još jedna kopča za krzno marke Eisenberg  - ovog puta s velikim plavim kristalom -  prodana je za 375 dolara.

Naušnice za probušene uši vrlo su tražena roba. Godine 2021., par naušnica od emajla i stakla marke Chanel u pozlaćenom metalu prodan je za 1.875 dolara. Godinu kasnije, par zlatnih naušnica Miriam Haskell ukrašenih lažnim biserima i cirkonima prodan je za 160 dolara, dok su 2023. naušnice s klipsama  koje je dizajnirao Yves Saint Laurent dosegle cijenu od 2.772 dolara.

Na aukcijama se mogu pronaći i kopče za kosu, igle za ššire i slični ukrasi. Tako je ukosnica marke Coro, izrađena u obliku dvije ptice, od emajla i cirkona, nedavno  dosegla cijenu od 160 dolara. Set igli Marcela Bouchera s kristalima smaragdnog reza prodan je za 225 dolara 2023. godine.

Foto: Pinterest

Još jedne naušnice sa Chanelovim potpisom

Još jedna kopča za haljinu marke Eisenberg, izrađena od svjetlucavo plavih kristala u obliku suze, dosegla je cijenu od 500 dolara, a na aukciji godinu ranije imali su još jednu kopču  s crvenim kristalima rezanim rubinom, koja je dosegla cijenu od 225 dolara. 

UMJETNOST NAKITA FOTO Chanel ima nebesku viziju glamura: Kolekcija luksuznog nakita 'Reach for the Stars'
FOTO Chanel ima nebesku viziju glamura: Kolekcija luksuznog nakita 'Reach for the Stars'

Ako tražite nakit koji ćete moći nositi desetljećima, pa i predati nasljednicima kao vrijednu uspomenu koju i sami mogu nositi s ponosom, tad se svakako isplati razmisliti o ovakvim komadima, pa i platiti nešto više nego što biste inače platili. Jer jedna takva 'sitnica' može podići baš svaku odijevnu kombinaciju, pa i haljinu iz Zare ili H&M-a, u kojima ćete zablistati kao diva. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Veza sa starijim muškarcem: 15 stvari koje vam nitko neće reći
PREDNOSTI I MANE

Veza sa starijim muškarcem: 15 stvari koje vam nitko neće reći

Ljubav ne poznaje godine, ali brak sa starijim muškarcem donosi kombinaciju radosti, izazova i ponekih iznenađenja. U galeriji saznajte što sve možete očekivati ako se nađete u takvoj kombinaciji
Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju
RADITE LI I VI ISTO?

Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju

Emocionalna udaljenost u braku ne događa se preko noći. To je često kumulativni učinak ponavljajućih ponašanja ili neriješenih problema koji postepeno grade zid između partnera
FOTO Svojim seksi tijelom mami nevjerne muškarce i onda ih javno razotkriva: 'Prijete mi'
'DUDES IN THE DM'

FOTO Svojim seksi tijelom mami nevjerne muškarce i onda ih javno razotkriva: 'Prijete mi'

Na Instagramu, gdje je prati više od milijun ljudi, Paige se proslavila projektom 'Dudes in the DM', serijom objava u kojima javno iznosi poruke muškaraca koji joj se javljaju unatoč tome što su u vezama ili brakovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025