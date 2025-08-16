Biste li se odlučili za bižuteriju 's potpisom'? Cijene joj znaju biti paprene!

Znate li prepoznati kvalitetan i vrijedan komad bižuterije koji možete koristiti i u vrlo svečanim prilikama? Kad su nam takvi komadi potrebni najčešće si pomažmo 'guglanjem', no nije svejedno ako ne znate što trebate tražiti. Naime, postoje određene marke koje su se dokazale u izradi te vrste nakita i vrlo su cijenjene, a treba znati i koji su materijali posebno cijenjeni, kako biste dobili komade koji imaju bezvremensku vrijednost.

Na primjer, danas s uvelike cijene komadi nakita od lijevanog stakla, kao kamenje od lijevanog stakla koje je na zanimljiv način 'ugrađeno' u kombinaciju, no da biste ga prepoznali, treba ponešto znati o bojama, težini i obradi koja daje najljepšu izvedbu. Na koncu, kad već kupujemo 'lažni' nakit koji želimo nositi dugo vremena i spremni smo ga platiti, važno je da smo sigurni da ono što kupujemo doista i vrijedi.

Chanelov komplet nakita s lažnim biserima

Stručnjaci kažu da je najmanji rizik od greške ako birate vintage komade nakita, za koje treba imati dobro oko. Informirajte se o tome koje su dizajnerske kuće u tome 'jake' te potražite aukcije takvog nakita, kako biste ga naučili što bolje prepoznati i naučili ponešto o cijenama.

Bez sumnje, zgodan komad bižuterije danas može biti i dobra prilika za ulaganje, odnosno ako dobro izaberete, imat ćete nakit koji ćete jednog dana možda moći prodati i po višoj cijeni od kupovne. Na primjer, Chanelov set od pet dijelova, s ogrlicom od lažnih bisera i brošem s dva para kristalnih naušnica, prodan je za čak 2.772 dolara prošle godine.

Set Miriam Haskell koji sadrži ogrlicu od kristala boje rubina i cirkona nalik dijamantima s naušnicama prodan je lani za 950 dolara, a 2023. godine još jedan njihov st sa šarenom ogrlicom s perlicama i odgovarajućim naušnicama postigao je cijenu od 2.400 dolara.

Narukvica od metala vintage stila podići će svaku kombinaciju

Takv cijene obično postižu setovi nakita iza kojih stoje provjereni dizajneri, odnosno dizajnerske kuće, no i neki pojedinačni komadi vrlo su cijenjeni. Tako je, na primjer, Chanelova vintage ogrlica od umjetnih bisera i lucita 2021. godine prodana za 875 dolara. Tifari ogrlica dizajnirana s emajlom, kristalima i cirkonima koji su kreirani tako da izgledaju kao smaragdi i dijamanti dosegla je lani cijenu od čak 3.600 dolara. U isto vrijeme, ogrlica kuće Christian Dior izrađena od crvenih staklenih perli, koju je dizajnirao John Galliano, prodana je za 4.400 dolara. Cijene značajno rastu kad je poznat dizajner ogrlice, odnosno kada ona nosi i njegov potpis, a ne samo potpis kuće koja ju je proizvela i pustila na tržište.

Manžete i narukvice predsttvljaju poseban aukcijski krug. Na primjer, set od tri Chanel manžete izrađene od baršuna i pozlaćenog metala prodan je za 1.375 dolara 2021. godine. Godine 2023., Trifari narukvica od lijevanog stakla ukrašena kristalnim kamenjem prodana je za 4.200 dolara. Iste godine Christian Lacroix manžeta, izrađena od pozlaćenog metala i emajla, prodana je za 700 dolara.

I broševi mogu doseći vrlo ozbiljnu cijenu. Tako je Chanelov broš od pozlaćenog metala i stakla s lažnim biserima 2023. godine prodan za 2.142 dolara. Ove godine je, pak, Schreinerov broš s pekinškim staklom u sredini ukrašenim cirkonima i kristalima dosegao cijenu od 3.400 dolara. Nešto skromnije vrednovan je mesingani broš Miriam Haskell s lažnim biserima, lijevanim staklom i zlatnim listićima, koji je lani dosegao cijenu od 250 dolara.

Chanelov broš u vintage izadanju

Zanimljive cijene postizale su i kopče za krzno. Tako je prije 2 godine srebrna Eisenberg kopča, ukrašena cirkonima, prodana za 140 dolara. Na istoj aukciji, dvije kopče za krzno koje se nadopunjavaju, s potpisom marke Coro, ukrašene smaragdnozelenim i dijamantnim cirkonima, prodane su za 375 dolara, a još jedna kopča za krzno marke Eisenberg - ovog puta s velikim plavim kristalom - prodana je za 375 dolara.

Naušnice za probušene uši vrlo su tražena roba. Godine 2021., par naušnica od emajla i stakla marke Chanel u pozlaćenom metalu prodan je za 1.875 dolara. Godinu kasnije, par zlatnih naušnica Miriam Haskell ukrašenih lažnim biserima i cirkonima prodan je za 160 dolara, dok su 2023. naušnice s klipsama koje je dizajnirao Yves Saint Laurent dosegle cijenu od 2.772 dolara.

Na aukcijama se mogu pronaći i kopče za kosu, igle za ššire i slični ukrasi. Tako je ukosnica marke Coro, izrađena u obliku dvije ptice, od emajla i cirkona, nedavno dosegla cijenu od 160 dolara. Set igli Marcela Bouchera s kristalima smaragdnog reza prodan je za 225 dolara 2023. godine.

Još jedne naušnice sa Chanelovim potpisom

Još jedna kopča za haljinu marke Eisenberg, izrađena od svjetlucavo plavih kristala u obliku suze, dosegla je cijenu od 500 dolara, a na aukciji godinu ranije imali su još jednu kopču s crvenim kristalima rezanim rubinom, koja je dosegla cijenu od 225 dolara.

Ako tražite nakit koji ćete moći nositi desetljećima, pa i predati nasljednicima kao vrijednu uspomenu koju i sami mogu nositi s ponosom, tad se svakako isplati razmisliti o ovakvim komadima, pa i platiti nešto više nego što biste inače platili. Jer jedna takva 'sitnica' može podići baš svaku odijevnu kombinaciju, pa i haljinu iz Zare ili H&M-a, u kojima ćete zablistati kao diva.