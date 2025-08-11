Nakit Mladena i Petra Grubića obožavaju i glumice, balerine, glazbenici ali i naša poznata televizijska lica. "Kroz naš nakit protkana je povijest uzkrašavanja", kažu ovi splitski kreativci. Nakit prodaju diljem svijeta
Tata i sin rade nakit koji voli Josipa Lisac: Od štanda na Cvjetnom do poznatog brenda
Moja generacija ne prestaje spominjati slavne 80-te godine koje su mladima pružale puno prostora za razvoj kreativnosti. Od samog početka obrazovanja imao sam više slobodnih aktivnosti od predmeta u školi. Puno različitih interesa, tako da nije slučajno da sam odabrao smjer kulture, umjetnosti i - novinarstva. Naime, Šuvarova reforma školstva odvela me u usmjerenje, novinski izvjestitelj! Srećom, često se znam šaliti, na vrijeme sam se ipak uhvatio ozbiljnijeg posla u kojem svoju kreativnost mogu realizirati u punoj slobodi, kaže Mladen Grubić, rekli bismo "tata" brenda Grubić Designe, koji je oznaka za iznimno maštovit i jedinstveni nakit. Kaže kako je oduvijek imao istančan interes za estetiku, ali uz ozbiljan otpor prema onome što se većini ljudi oko njega sviđalo.
