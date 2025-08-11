Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
grubić design počeo u Zagrebu PLUS+

Tata i sin rade nakit koji voli Josipa Lisac: Od štanda na Cvjetnom do poznatog brenda

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 8 min
Tata i sin rade nakit koji voli Josipa Lisac: Od štanda na Cvjetnom do poznatog brenda
Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Nakit Mladena i Petra Grubića obožavaju i glumice, balerine, glazbenici ali i naša poznata televizijska lica. "Kroz naš nakit protkana je povijest uzkrašavanja", kažu ovi splitski kreativci. Nakit prodaju diljem svijeta

Moja generacija ne prestaje spominjati slavne 80-te godine koje su mladima pružale puno prostora za razvoj kreativnosti. Od samog početka obrazovanja imao sam više slobodnih aktivnosti od predmeta u školi. Puno različitih interesa, tako da nije slučajno da sam odabrao smjer kulture, umjetnosti i - novinarstva. Naime, Šuvarova reforma školstva odvela me u usmjerenje, novinski izvjestitelj! Srećom, često se znam šaliti, na vrijeme sam se ipak uhvatio ozbiljnijeg posla u kojem svoju kreativnost mogu realizirati u punoj slobodi, kaže Mladen Grubić, rekli bismo "tata" brenda Grubić Designe, koji je oznaka za iznimno maštovit i jedinstveni nakit. Kaže kako je oduvijek imao istančan interes za estetiku, ali uz ozbiljan otpor prema onome što se većini ljudi oko njega sviđalo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Može li biti bliže moru? Evo koliko košta noćenje u kući na metar od plaže u Makarskoj
IZ SOBE NA PLAŽU

FOTO Može li biti bliže moru? Evo koliko košta noćenje u kući na metar od plaže u Makarskoj

Beach rooms Riviera nalazi se u Makarskoj, blizu plaže i nudi sobe s pogledom na more i besplatan WiFi. Gostima su dostupni zajednička kuhinja i kupaonica. Objekt je blizu centra i nudi prijevoz do aerodroma
Stručnjaci su otkrili koji skupi parfemi vrijede svakog centa
JESTE LI ISPROBALI?

Stručnjaci su otkrili koji skupi parfemi vrijede svakog centa

Parfemi su više od običnog mirisa, oni su izraz osobnosti, raspoloženja i stila. Dobar parfem ima visoku cijenu, no podiže samopouzdanje, budi uspomene ili jednostavno uljepšava dan. Stručnjaci su odabrali najbolje
Dnevni horoskop za ponedjeljak 11. kolovoza: Škorpion je raspoložen, Raka očekuje put...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za ponedjeljak 11. kolovoza: Škorpion je raspoložen, Raka očekuje put...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 11. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025