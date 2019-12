Biste li voljeli raditi ovdje? Ova tvrtka daje 'dan za mamurluk'

Ellie (19) radi kao PR menadžer za digitalnu marketinšku agenciju. Poput sve većeg broja poslodavaca u inozemstvu, njezin šef nudi fleksibilne radne sate, rad od kuće i neograničen odmor.

Osim toga, poslodavac im daje da uzmu "dan mamurluka" gdje rade iz udobnosti vlastitog kauča - ili čak kreveta.

- Svi smo iskreni i ne lažemo svoje nadređene i sve se može dogovoriti - kaže Ellie.

Dodaje kako mnogi poslodavci često daju dodatne mogućnosti ljudima koji imaju djecu, a njezin omogućuje pogodnosti i onima koji ih nemaju.

Njezina šefica je Claire Crompton, suosnivačica i direktorica The Audit Lab, tvrtke iz Bostona.

Ellie

- Htjeli smo ponuditi nešto i za mlade koji izlaze tijekom tjedna i idu na pub kvizove. Ako znaju da će izaći, najave to dan prije - rekli su iz tvrtke.

Taj dan rade kod kuće, u pidžami iz udobnosti svog doma.

- Ljudi ga ne koriste prečesto i ne propuštaju važne sastanke s klijentima. Da se to događa, bili bismo zabrinuti - govori Crompton. Dodaje kako je to ustvari dan kao i svaki drugi, samo se radi od kuće, a to privlači mlade zaposlenike. Ističe i kako to promiče poštenje i iskrenost.

Claire Crompton

I stručnjaci tvrde kako je takav način rada pozitivan za tvrtku i radnike.

- Fleksibilan rad je nešto što se sve češće uvodi. Zaposlenici su zadovoljni, posebno mladi ljudi bez djece. Oni se tada osjećaju kao da napokon i oni imaju dodatne mogućnosti - govori savjetnica dr. Jill Miller.

Jedino što je zabrinjavajuće je činjenica da bi to moglo potaknuti mlade na pretjerano konzumiranje alkohola.

Ellie kaže kako nitko do sada nije zloupotrijebio 'dan za mamurluk'.

Foto: Audit Lab

- Svi ih uzimamo kad nam zatreba, nitko ih ne uzima previše. Nedavno sam bila na sastanku koji je završio u restoranu gdje smo popili bocu vina. Saznala sam da su moji prijatelji u pubu pa sam nakon toga izašla s njima i kasno se vratila kući. Ujutro sam nazvala Claire i rekla da se osjećam loše i kako trebam dan za mamurluk - ispričala je.

Dodaje kako se mnogi ljudi u tim trenucima moraju opravdavati da su bolesni i automatski lažu.

- Mi smo iskreniji i zato imamo dobre odnose u tvrtki - zaključuje Ellie.

