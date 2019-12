Što reći kad vas pitaju: Zašto želite promijeniti svoj posao?

Na razgovorima za posao nerijetko se potencijalnim budućim zaposlenicima postavi pitanje zašto mijenjaju posao i koji je glavni razlog. Iako se mnogi pripreme neki ipak ostaju zatečeni pa budu 'preiskreni'. Što u tom slučaju odgovoriti?

- Nemojte govoriti da od svog radnog mjesta želite pobjeći zbog lošeg šefa - savjetuje Ashley Watkins, savjetnica za zapošljavanje te dodaje kako menadžeri za zapošljavanje uspoređuju jesu li vaši ciljevi usklađeni s ciljevima tvrtke.

Ako tražite novi posao jer mrzite ovaj trenutni možete se naći u iskušenju da to kažete na razgovoru te uprijeti prstom u toksičnu radnu kulturu i nerazumne šefove na aktualnom radnom mjestu. No ni to nije najbolji potez jer ćete tako fokus preusmjeriti na šefove, umjesto na sebe.

- Ako vas pitaju u vezi lošeg šefa, možete dati općenit komentar o različitim gledištima, upravljačkim stilovima ili različitim vizijama za način na koji bi određen posao trebao biti izveden - kaže Lori Rassas, savjetnica za karijeru i autorica knjige '“Employment Law: A Guide to Hiring, Managing, and Firing for Employers and Employees'.

Tako ćete dati do znanja da se vaše vrijednosti i ciljevi ne podudaraju s onima koji su nadređeni na vašem radnom mjestu te vam se ne sviđa smjer u kojem tvrtka ide.

- Dajte do znanja da vam je fokus naći radno mjesto koje će se uskladiti s vašim temeljnim vrijednostima, vještinama i snagom. Nakon toga promijenite temu i nemojte se upuštati u daljnje rasprave - savjetuje.

- Razgovarajte kao da aktualni nadređeni sjedi pokraj vas i sluša vas. Ne govorite ništa što ne biste mogli reći njemu u lice - kaže.

Ako se želite profesionalno razvijati i napredovati u karijeri, odgovor da tražite nove mogućnosti rasta nije dovoljan. Razjasnite zašto je potencijalno radno mjesto najbolje za vas.

Ukažite na određene vještine koje ste razvili i želite naučiti te objasnite zašto je ovaj novi poslodavac najbolja prilika za korištenje tih vještina. Pripremite se ranije i provjerite može li vam vam nova tvrtka dati projekte koje vaš trenutni posao ne može.

- Ako potencijalni poslodavac radi na projektima koji se razlikuju od onih na trenutnom radnom mjestu, možete se pozvati na činjenicu da želite proširiti svoju stručnost primjenom svojih vještina na nova područja koja vam do sada nisu bila dostupna u trenutnoj tvrtci - savjetuje Rassas.

Nemojte stavljati naglasak na karijeru jer se zbog toga šefovi na potencijalnom poslu mogu osjećati ugroženo. To može ostaviti dojam da niste predani kompaniji i da gledate samo svoju korist te da planirati otići čim vaše potrebe nisu zadovoljene.

Ako želite promijeniti zanimanje i iskušati se u drugim stvarima nemojte isticati svoje neznanje o novom. Najveća greška koju kandidati čine je kada kažu da nemaju dobru pozadinu za to radno mjesto. Govorite o onome što znate. Vaše vještine u prethodnom zanimanju mogu zapravo biti puno korisnije nego što mislite, piše HuffPost.

