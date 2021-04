Braća Edo i Luka Mujkić lani su lansirali biopločice BITE ME, a one su brzo postale potpuni hit. Na najvećem sajmu sportske industrije u Munchenu u izboru ISPO BRANDNEW, izabrane su kao “Top newcomer 2021”. Osim toga, bili su finalisti ESSNawards 2020. u kategoriji “Best vegan product” od strane Europskog udruženja specijalista sportske prehrane (ESSNA).

- Činjenica da smo u svega par mjeseci postojanja osvojili navedena priznanja na globalnoj razini, gdje bismo ipak dodatno istaknuli ISPO nagradu s kojom smo se našli uz bok sa svjetskim liderima u sportskoj industriji općenito (recimo ove godine je i Adidas osvojio nagradu upravo od strane ISPO) je nevjerojatna. Osim što struka prepoznaje kvalitetu, okus i koncept BITE ME proizvoda, kupci također izrazito pozitivno reagiraju na naše proizvode - otkriva nam Edo.

Dodaje kako pozitivne reakcije nisu slučajnost.

- U razvoj proizvoda utrošili smo preko dvije godine kako bismo postigli savršene omjere za odlične funkcionalnosti energetske pločice kao i nove okuse inspirirane Mediteranom koji su inovacija na globalnom tržištu. U našoj proizvodnji koristimo tako organske sastojke poput smokve, maslinovog ulja, cvijeta lavande, limunovog ulja, badema, soli - objašnjava tvorac hrvatskog startupa koji je u misiji stvaranja prirodne sportske hrane.

Mogu se pohvaliti i kako se BITE ME sve više širi Europom.

- Tako nas, osim u Hrvatskoj, možete pronaći i na policama u Sloveniji, Poljskoj, Danskoj, Estoniji, a uskoro i Njemačkoj. U svega par mjeseci naći se na policama velikih trgovačkih lanaca. Najveće priznanje, a i iznenađenje nam je ipak bilo kada nas je direktno kontaktirao Amazon s interesom prodaje BITE ME proizvoda. Vjerujemo kako će se BITE ME proizvodi uskoro pronaći i na Amazonu u Njemačkoj - govori.

BITE ME kupci, kažu, mogu biti baš svi, no ipak su to najčešće sportski aktivniji ljudi i oni osviješteni o zdravoj i prirodnoj prehrani.

- Logično, jer smo naše proizvode razvijali s ciljem postizanja određenih funkcija. Podizanje razine energije. Na tržištu postoje energetske pločice no jednostavno smo odlučili stvoriti bolje i zanimljivije proizvode. Sve svoje proizvode razvijamo da budu 100% prirodni i jako ukusni! Želimo razbiti predrasude da biljna hrana, hrana ekološkog podrijetla nema dobar okus - ističe Edo.

Nakon sirovih biopločica, na tržište su izbacili Lava Cookies.

- To su sirovi biokolačići punjeni maslacem od orašastih plodova. Već i jedan griz otkriva kremasto punjenje napravljeno od maslaca orašastih plodova kojem ni najizbirljivija nepca neće odoljeti. Lava Cookies sirovi biokolačići su organski, vegan, bez glutena, a sadrže i prebiotik inulin što ih čini dobrim prijateljima naše probave - objašnjava Edo.

Reakcije kupaca su ih iznenadile. Iako su znali da su razvili dobre proizvode, nisu mislili da će se baš toliko pričati o njima i hvaliti ih.

- Jednostavno smo se rastopili od silnih pohvala kao što se Cookie punjenje topi u ustima - kaže.

Najveća prednost njihovih proizvoda je, govore, to što oni nisu još jedna kuhinjska radinost. Stručno su osmišljeni i formulirani i izrazito temeljito testirani.

- Tako naše energetske biopločice imaju izrazito nizak glikemijski indeks i vrlo su blage za vaša crijeva (sportaši će razumjeti). Osim toga brinemo da zadovoljimo veliki broj potrošača, tako su naši proizvodi pogodni za vegane, organskog su podrijetla (100% prirodni), bez glutena su (što dodatno potvrđujemo, analizom svake proizvodnje), ne sadrže aditive, niti rafinirane šećere te su jako fini. Što su potvrdili kupci - priča ovaj dvojac.

S obzirom da su oboje sportaši, uvijek je postojala potreba za zdravom i nutricionistički kvalitetnom prehranom te zdravim međuobrocima koji mogu brzo osigurati energiju izgubljenu na treninzima. Znali su da žele osmisliti vlastiti proizvod i tako se rodila suradnja s prehrambenom biologinjom Petrom Mihalić. Dodaju kako im je veliku podršku dao i Zagrebački inovacijski centar, ZICER.

Planiraju i proširiti svoju ponudu proizvoda, već krajem ove godine. Trenutno razvijaju organske protein pločice, a želja im je razviti i proizvode izvan snacking domene.