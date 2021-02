Pristajete li na Zoom pozive iako ste potpuno izgubili zanimanje? Dopuštate li svojim prijateljima da vas zaokupe svojim problemima i brigama? Ako je odgovor da, onda je možda vrijeme da sebe stavite na prvo mjesto i krenete postavljati neke granice.

- Ljudi misle da ako žele biti dobra osoba, tuđe potrebe trebaju staviti ispred vlastitih. A, ako stave svoje ispred tuđih smatraju se sebičnima - kaže motivacijska trenerica Michelle Elman.

Ako tuđe potrebe stavljate ispred vlastitih, obično vam ne preostaje vremena ni energije za vlastite.

- Žene se od malih nogu uči da moraju progutati svoje želje i da trebaju biti dobra osoba. Koliko često ste čuli da neku majku nazivaju sebičnom jer daje prednost vlastitim snovima iznad svoje obitelji? Iako nas se uči da trebamo biti nesebični, ja se s tim ne slažem - kaže Michelle.

Zašto ne biste dali prednost svom zdravlju i dobrobiti? Kako se od vas može očekivati ​​da budete najbolja verzija sebe ako ste pod stresom, umorni i emocionalno iscrpljeni? Puno je pojmova poput ljubavi prema sebi i brige o sebi, ali što točno oni znače?, pita se Michelle.

Ona vjeruje da je za ljubav prema sebi potrebno biti sebičan i da se trebaju postaviti neke granice.

- Imati granice ne znači isključiti se, biti zao ili odbiti biti timski igrač. Radi se o prepoznavanju nečega što je važno za vašu dobrobit. To je način na koji komuniciramo što je prihvatljivo, a što nije. One su neophodne za samopoštovanje, samopouzdanje i osobnu moć - dodaje.

Prema Michelle, postavljanje nekih osnovnih granica za upravljanje vremenom i prijateljstvom dobar je način za početak.

5 njenih savjeta za početak

Počnite govoriti 'ne'

Prvi put kad to učinite, bit će vam neugodno i čudno, ali to obično tako ide kad postavite prvu granicu. Nikad ne navodite razlog zašto ste rekli 'ne'. Ako uvijek morate imati razlog, onda to potkopava vaš 'ne', kaže Michelle.

Pazite na manipulacije

Kad prvi put postavite granicu, ljudi će pokušati manipulirati vama kako bi je promijenili radi vlastite koristi.

Izgradite odnos sa svojim tijelom

Ako niste svjesni osjećaja koji postoje u vama samima, onda je teže postaviti i primijeniti granice.

Vjerujte da imate pravo da se prema vama bolje postupa

Riješite se straha da možete biti nevoljeni. Vjerovati da vaše vrijeme vrijedi nešto više, ogromno je. Sve se svodi na samopoštovanje.

Uvijek imajte mrežu za podršku

Jedan od glavnih problema oko postavljanja granica s najboljim prijateljem ili partnerom je strah od njihovog gubitka. Kad imate mrežu za podršku, imate se na koga osloniti, zaključuje Michelle, a piše Mirror.