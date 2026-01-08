Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RANO OTKRIVANJE SPAŠAVA ŽIVOT

Muškarac (33) otkrio simptom raka crijeva koji mu se pojavio čak dvije godine prije dijagnoze

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Muškarac (33) otkrio simptom raka crijeva koji mu se pojavio čak dvije godine prije dijagnoze
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Otac dvoje djece, James Rogers, otkrio je kako je simptom raka debelog crijeva primijetio čak dvije godine prije nego što mu je bolest dijagnosticirana i to u dobi od samo 33 godine

Admiral

Rogers, uzgajivač božićnih drvaca iz Berkhamsteda u Hertfordshireu, dijagnozu je dobio prošlog svibnja nakon što se liječniku opće prakse javio zbog pojave krvi u stolici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Doktor o stradalima u nesreći 01:07
Doktor o stradalima u nesreći | Video: Franjo Lepan/24sata

- Vidio sam malo krvi u stolici dok sam bio na odmoru. Malo sam se uspaničio, ali je krvarenje prestalo. Ipak sam pomislio da bih trebao otići liječniku. Krv sam i ranije primjećivao i uvijek sam reagirao - ispričao je.

Liječnici su mu tada napravili krvne pretrage koje su bile uredne te su mu rekli da gotovo sigurno nije riječ o raku. No FIT test (neinvazivni test koji otkriva tragove krvi u stolici) bio je pozitivan, zbog čega je upućen na kolonoskopiju.

DOBRO JE ZNATI Koja je vaša krvna grupa? Evo najčešćih i koje možete primiti
Koja je vaša krvna grupa? Evo najčešćih i koje možete primiti

Nakon kolonoskopije sve se odvijalo vrlo brzo, Rogers je hitno operiran kako bi mu se uklonio tumor, a potom je započeo zahtjevan ciklus kemoterapije.

Simptom se pojavio ranije

Ono što ovu priču čini posebno zabrinjavajućom jest činjenica da ovo nije bio prvi put da je Rogers primijetio krv u stolici. Dvije i pol godine ranije također se javio liječniku, no tada je FIT test bio negativan.

Foto: Facebook

- Moj kirurg je kasnije rekao: ‘To je možda bio polip koji je tada krvario' - kaže Rogers. Polipi su izrasline u crijevima koje su uglavnom dobroćudne, ali u nekim slučajevima mogu postati zloćudne.

Šok, strah i olakšanje

Prisjećajući se trenutka kada je doznao dijagnozu, Rogers kaže da nije osjećao gotovo ništa.

- Bio sam u tolikom šoku da sam emocionalno otupio. Nije mi se činilo stvarnim - govori.

Kasnije su uslijedili strah i tjeskoba, osobito dok je čekao rezultate CT-a i magnetske rezonance, koji su trebali pokazati je li se rak proširio na druge dijelove tijela.

ŠTITI OD TOKSINA Kako pokrenuti limfni sustav i ojačati ga prirodnim putem
Kako pokrenuti limfni sustav i ojačati ga prirodnim putem

Tijekom operacije liječnici su uklonili tumor, a histopatološka analiza pokazala je da su dva obližnja limfna čvora bila zahvaćena. Kako bi se smanjio rizik od povratka bolesti, preporučena mu je kemoterapija.

Prvi nalazi nakon kemoterapije

Nakon završetka iscrpljujućeg liječenja, Rogers je nedavno dobio ohrabrujuće vijesti.

- Prije mjesec dana imao sam prvi kontrolni pregled nakon terapije i nalazi su, hvala Bogu, bili u redu - rekao je.

NAJČEŠĆI ZDRAVSTVENI PROBLEMI Krvne grupe i bolesti: Evo na što trebaju pripaziti A, B, AB i 0
Krvne grupe i bolesti: Evo na što trebaju pripaziti A, B, AB i 0

Danas želi svoju priču iskoristiti kako bi podigao svijest o raku debelog crijeva, koji je u zabrinjavajućem porastu među mlađim osobama.

- Sve više mladih ljudi obolijeva od raka. Želim ovu negativnu situaciju pretvoriti u nešto pozitivno, u podizanje svijesti o simptomima - poručio je.

Rastući problem među mladima

Genevieve Edwards, izvršna direktorica udruge Bowel Cancer UK, zahvalila je Jamesu i njegovoj supruzi Ellie na javnom istupanju.

- Rak debelog crijeva je izlječiv i često potpuno izlječiv ako se otkrije na vrijeme - istaknula je.

Foto: canva ilustracija

U Ujedinjenom Kraljevstvu se svakih 12 minuta nekome dijagnosticira rak debelog crijeva, što ga čini četvrtim najčešćim oblikom raka. Iako je češći kod osoba starijih od 50 godina, sve je više dokaza da broj oboljelih mlađih od 50 godina raste.

Na koje simptome treba obratiti pažnju?

Rani simptomi raka debelog crijeva uključuju:

  • krv u stolici

  • promjene u pražnjenju crijeva

  • neobjašnjiv gubitak težine

  • umor

  • bol, kvržicu ili opstrukciju crijeva

Dr. Jack Ogden, liječnik opće prakse iz Bristola, upozorava i na često zanemarene simptome poput sideropenične anemije (nedostatka željeza), koja se može očitovati kroz:

  • neobjašnjiv umor

  • blijedu kožu

  • kratkoću daha

  • vrtoglavicu, glavobolje ili lupanje srca

Također ističe da iznenadna pojava vrlo tanke, „olovkaste“ stolice može upućivati na tumor koji sužava crijevo, kao i dugotrajna nadutost, grčevi ili osjećaj sitosti ubrzo nakon jela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo zašto će vas ostaviti svaki znak Zodijaka: Rak ako se ne 'otvorite', Škorpion ako lažete
ŠTO NE TOLERIRAJU

Evo zašto će vas ostaviti svaki znak Zodijaka: Rak ako se ne 'otvorite', Škorpion ako lažete

Strijelci su uvijek u pokretu i ne mogu biti s nekim tko je lijen i ne može ih pratiti, a Vodenjake izluđuju praktični ljudi koji ne razumiju njihove ekscentrične ideje i lude snove
Tihi načini na koje vam tijelo govori da ste osjetljivi na gluten
SPRIJEČITE ZDRAVSTVENE PROBLEME

Tihi načini na koje vam tijelo govori da ste osjetljivi na gluten

Gluten može izgledati bezopasno, no za neke osobe može tiho izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Često bez upozoravajućih znakova, njegov učinak može ostati neprepoznat, uzrokujući dugoročnu štetu
Istina? Evo koje traume znakove Zodijaka obilježe za cijeli život
ŽIVOTNI OŽILJCI

Istina? Evo koje traume znakove Zodijaka obilježe za cijeli život

Prema astrolozima, svaki horoskopski znak ima neku traumu koja ga posebno pogađa i koju sa sobom nosi cijeli život. Provjerite što kažu i u komentarima nam recite jesu li pogodili za vaš znak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026