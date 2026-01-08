Muškarac (33) otkrio simptom raka crijeva koji mu se pojavio čak dvije godine prije dijagnoze

Rogers, uzgajivač božićnih drvaca iz Berkhamsteda u Hertfordshireu, dijagnozu je dobio prošlog svibnja nakon što se liječniku opće prakse javio zbog pojave krvi u stolici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Doktor o stradalima u nesreći | Video: Franjo Lepan/24sata

- Vidio sam malo krvi u stolici dok sam bio na odmoru. Malo sam se uspaničio, ali je krvarenje prestalo. Ipak sam pomislio da bih trebao otići liječniku. Krv sam i ranije primjećivao i uvijek sam reagirao - ispričao je.

Liječnici su mu tada napravili krvne pretrage koje su bile uredne te su mu rekli da gotovo sigurno nije riječ o raku. No FIT test (neinvazivni test koji otkriva tragove krvi u stolici) bio je pozitivan, zbog čega je upućen na kolonoskopiju.

Nakon kolonoskopije sve se odvijalo vrlo brzo, Rogers je hitno operiran kako bi mu se uklonio tumor, a potom je započeo zahtjevan ciklus kemoterapije.

Simptom se pojavio ranije

Ono što ovu priču čini posebno zabrinjavajućom jest činjenica da ovo nije bio prvi put da je Rogers primijetio krv u stolici. Dvije i pol godine ranije također se javio liječniku, no tada je FIT test bio negativan.

Foto: Facebook

- Moj kirurg je kasnije rekao: ‘To je možda bio polip koji je tada krvario' - kaže Rogers. Polipi su izrasline u crijevima koje su uglavnom dobroćudne, ali u nekim slučajevima mogu postati zloćudne.

Šok, strah i olakšanje

Prisjećajući se trenutka kada je doznao dijagnozu, Rogers kaže da nije osjećao gotovo ništa.

- Bio sam u tolikom šoku da sam emocionalno otupio. Nije mi se činilo stvarnim - govori.

Kasnije su uslijedili strah i tjeskoba, osobito dok je čekao rezultate CT-a i magnetske rezonance, koji su trebali pokazati je li se rak proširio na druge dijelove tijela.

Tijekom operacije liječnici su uklonili tumor, a histopatološka analiza pokazala je da su dva obližnja limfna čvora bila zahvaćena. Kako bi se smanjio rizik od povratka bolesti, preporučena mu je kemoterapija.

Prvi nalazi nakon kemoterapije

Nakon završetka iscrpljujućeg liječenja, Rogers je nedavno dobio ohrabrujuće vijesti.

- Prije mjesec dana imao sam prvi kontrolni pregled nakon terapije i nalazi su, hvala Bogu, bili u redu - rekao je.

Danas želi svoju priču iskoristiti kako bi podigao svijest o raku debelog crijeva, koji je u zabrinjavajućem porastu među mlađim osobama.

- Sve više mladih ljudi obolijeva od raka. Želim ovu negativnu situaciju pretvoriti u nešto pozitivno, u podizanje svijesti o simptomima - poručio je.

Rastući problem među mladima

Genevieve Edwards, izvršna direktorica udruge Bowel Cancer UK, zahvalila je Jamesu i njegovoj supruzi Ellie na javnom istupanju.

- Rak debelog crijeva je izlječiv i često potpuno izlječiv ako se otkrije na vrijeme - istaknula je.

Foto: canva ilustracija

U Ujedinjenom Kraljevstvu se svakih 12 minuta nekome dijagnosticira rak debelog crijeva, što ga čini četvrtim najčešćim oblikom raka. Iako je češći kod osoba starijih od 50 godina, sve je više dokaza da broj oboljelih mlađih od 50 godina raste.

Na koje simptome treba obratiti pažnju?

Rani simptomi raka debelog crijeva uključuju:

krv u stolici

promjene u pražnjenju crijeva

neobjašnjiv gubitak težine

umor

bol, kvržicu ili opstrukciju crijeva

Dr. Jack Ogden, liječnik opće prakse iz Bristola, upozorava i na često zanemarene simptome poput sideropenične anemije (nedostatka željeza), koja se može očitovati kroz:

neobjašnjiv umor

blijedu kožu

kratkoću daha

vrtoglavicu, glavobolje ili lupanje srca

Također ističe da iznenadna pojava vrlo tanke, „olovkaste“ stolice može upućivati na tumor koji sužava crijevo, kao i dugotrajna nadutost, grčevi ili osjećaj sitosti ubrzo nakon jela.