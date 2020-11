Ima sina Hudsona (7) i k\u0107erkicu Harlynn koja ima tek sedam mjeseci. Kako je ona jo\u0161 na metadonskoj terapiji, Hudson \u017eivi s njezinom majkom, a malena je kod udomitelja, jer ju je dobila usred svoje ovisnosti i Harlynn\u00a0je imala zdravstvenih problema jer se Demi-Nicole drogirala dok je bila trudna.

<p>Demi-Nicole Dunlop (27) tijekom svoje ovisnosti svaki dan je koristila heroin i kokain, a zbog toga je izgledala ispijeno i lice joj je bilo prekriveno krastama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Sada je 'čista' već četiri mjeseca i prolazi terapiju. Ova majka dvoje djece još studira, a nedavno se i zaručila.</p><p>Ima sina Hudsona (7) i kćerkicu Harlynn koja ima tek sedam mjeseci. Kako je ona još na metadonskoj terapiji, Hudson živi s njezinom majkom, a malena je kod udomitelja, jer ju je dobila usred svoje ovisnosti i Harlynn je imala zdravstvenih problema jer se Demi-Nicole drogirala dok je bila trudna.</p><p>Oduševljena svojim novim izgledom, odlučila je na društvenim mrežama podijeliti svoje fotografije iz doba ovisnosti i danas, kako bi pružila nadu drugim ovisnicima i potaknula ih da ostave drogu, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13178619/mum-heroin-crack-addict-recovery-photos/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>- Već sam potpuno čista od kokaina i heroina četiri mjeseca. Znači, potpuno čista, nakon što sam bila ovisnica dvije godine i koristila drogu baš svaki dan. Trebalo mi je puno vremena da osjetim kako i ja nešto vrijedim i sada sam ponosna što sam opet preuzela svoj život u svoje ruke. Ali to je sve zbog vas i vaše nevjerojatne potpore. Zauvijek ću vam biti zahvalna na tome - napisala je u svojoj emotivnoj objavi na Facebooku, gdje ima oko 3500 prijatelja i pratitelja.</p><p>Svoju priču i fotografije odlučila je objaviti kako bi pomogla drugima koji su se našli u istom problemu.</p><p>- Ako ovo čitate i usred ste pakla droge i mislite da se nikada nećete izvući iz tog neprekidnog, zastrašujućeg ciklusa, te crne rupe, znajte da ima nade. Molim vas, vjerujte mi. Ja sam bila velika ovisnica i mislila sam da ne postoji svjetlo na kraju tunela, ali ipak sam ga pronašla. Nije bilo lagano i nije bilo ugodno. Ali vjerujte mi kada govorim da se možete osloboditi droge. Znam onaj osjećaj zbog kojeg mislite da je to nemoguće, ali ja sam primjer da je moguće. U početku me bilo jako strah podijeliti moju priču javno, ali kada vidite koliko vam ljudi mogu dati podrške, onda nije toliko teško - zaključila je.</p>