Bivši vojnik iz Ivanić Grada sada organizira 'akcijsko slikanje': Ljudi trebaju neki ispušni ventil

Imam osjećaj da ljudima u Zagrebu treba jedan 'ispušni ventil', mjesto na koje mogu doći bez straha od pogrešaka. Primijetili smo da se ljudima posebno sviđa ta sloboda, pri čemu ne moraju brinuti o tome hoće li uprljati sebe ili zid, a kod nas je sve dozvoljeno, kaže nam Martin Lešković iz Ivanić Grada (23), koji je nedavno u centru Zagreba otvorio "The art of fun", prvi studio u Hrvatskoj u kojem se potpuno možete prepustiti kreativnom stvaralaštvu. Sama ideja počela se razvijati u srpnju prošle godine, a najveća prepreka bila je prenijeti ideju iz glave na papir.

- Ono što moj tim i ja pokušavamo približiti ljudima jest akcijsko slikanje. To je vrsta umjetnosti koja na ovim prostorima nije zastupljena zbog samog načina izvedbe. U akcijskom slikanju ne postoje oblici, ne postoje slikarska pravila, a ono što je u prvom planu jest osoba koja slika i način na koji ona stvara tu sliku. To može biti razlijevanjem boje, može biti prskanjem, može biti paljenjem boje, drugim riječima: ne postoje granice - govori nam Martin, koji je ovu ideju pronašao istraživanjem novih kultura.

Foto: Dejan Tatomir

- Moja velika ljubav su putovanja te istraživanja novih kultura i običaja. Tako sam se približio svijetu boja i svijetu izražavanja pojedinca kroz boje. Posebnu inspiraciju dala mi je umjetnička scena New Yorka, gdje je akcijsko slikanje i počelo. Ljudi koji, primjerice, nisu znali naslikati ljubavnike kako dijele poljubac dobili su potrebu naslikati osjećaj poljupca. Svidjela mi se ideja slikanja nečeg nevidljivog, nečeg što se ne može dotaknuti, a opet je svuda oko nas - objasnio je Martin, koji za sebe kaže da ima nešto talenta za slikanje, ali više za kreativno izražavanje.

- Svijet slikanja otkrio sam preko prijateljice koja je također umjetnica, koja me nagovarala da naslikam nešto uz njenu pomoć. Na kraju izgleda da je to bio dobar nagovor - dodao je.

Foto: Dejan Tatomir

Martin je bivši hrvatski vojnik. Nakon srednje škole otišao je u vojsku. To iskustvo naučilo ga je da slijedi pravila, ali i da razvije zanimanje prema nečem novom.

Foto: Dejan Tatomir

- Odslužio sam četiri godine kao profesionalni vojnik. Za vojni poziv odlučio sam se gledajući slike oca, koji je bio hrvatski branitelj, te kroz potrebu da se malo dokažem njemu i učinim nešto korisno za zajednicu. Vojska je bila neizbježna stanica i predivno iskustvo, koje je donijelo i predivne ljude u moj život - kaže Martin, koji je naposljetku vojsku ipak odlučio zamijeniti ateljeom i bojama.

- Žudio sam za tim da se izrazim na slobodniji način, u kojem ne postoje pravila, pri čemu su granice izbrisane, a mašta pojedinca jedino je ograničenje - iskreno pojašnjava.

Jedna radionica slikanja traje između sat te sat i pol, a možete birati između dvije vrste radionica. To su "Fluid Art" i "Shoot+Spin".

Foto: Dejan Tatomir

- Na radionicama Fluid Arta upoznat ćete tehniku slikanja, boje te načine na koje se boje slažu. Potom polaznici ubacuju silikonska ulja u boje te, nakon što se te boje izliju na platno, ono se pali te se, kako to ulje polako gori, dobivaju fantastične strukture i efekti. Cijela je slika živa za to vrijeme, vi je gledate, a ona stvara samu sebe na način koji nikako ne možete predvidjeti. Druga vrsta radionica jest Shoot+Spin. To je potpuno nov način stvaranja slika, koji obiluje adrenalinom i zabavom. Najprije balone punite bojama po svojem izboru, nakon čega ih vješamo na lance koji vise sa stropa studija. U njih pucate pištoljem na zrak, uz zadovoljene sigurnosne mjere, te ta boja onda pada na platno, koje se dodatno vrti velikom brzinom kako bi boja koja je na njemu stvorila učinak eksplozije - objasnio je Martin.

Foto: Dejan Tatomir

Radionice vode stručne umjetnice, od kojih je jedna akademska umjetnica, a druga buduća odgojiteljica. One vas usmjeravaju kroz cijeli proces i brinu se da radionice budu sigurne. Cijene su 20 i 25 eura, ovisno o tehnici koju želite isprobati. U tu cijenu uključena je i zaštita za odjeću i obuću.

- Reakcije polaznika su fantastične. Svi se zabavljaju, što i jest cilj studija, maknuti se od svakodnevnih problema i uroniti u svijet boja, stvaranja i dobre glazbe. Iz tog razloga ja ne volim naše radionice zvati radionicama, to su umjetnička iskustva, to je iskustvo zabave, bezbrižnosti, stvaranja i dječje zaigranosti - govori Martin, koji studira zrakoplovstvo.

Foto: Privatni album

Uz umjetnost, zrakoplovstvo je njegova možda i najveća ljubav.

- Oduvijek sam htio zaploviti nebom, poletjeti i gledati ovaj naš ubrzani svijet odozgo. Gore je sve mirnije, tiše i slobodnije. Provjereno - kaže Martin koji dio svojeg vremena posvećuje i modelingu pa tako nerijetko snima modne kampanje. Do sada je radio kampanje za pojedine hrvatske dizajnere do reklama za svjetske poznate brandove.

Foto: Jakov Kaštelanac

- Taj svijet je potpuno suprotan od umjetnosti jer je brz užurban i drži vas uvijek budnim i spremnim za nove trendove. Ljepota svega toga čime se bavim jest pronalazak tog balansa između svakodnevnog užurbanog života i slobode te mira kojeg umjetnost donos - rekao je za kraj.