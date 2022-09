Bizarni slučaj: 'Novi dečko mi je rekao kako njegov pas misli da sam ružna i počeo se smijati'

Anonimna žena je nedavno upoznala psa svog partnera, ali je ostala u šoku jer je ljubimac navodno 'kritizirao' njezin izgled. Ona je četiri mjeseca u vezi sa svojim partnerom, Michaelom, a njegovog psa je viđala samo na slikama i videima - sve do nedavno.

Plan je bio da ode do Michaelove kuće i skuha im večeru te upozna njegovog psa. Međutim, kada je došla, primijetila je da se pas kreće uokolo na 'smiješan način'. Michael se na to nasmijao, a ona ga je, zbunjena, upitala što to zapravo radi. Tada su stvari postale čudne.

- Michael mi je rekao da mu je pas pričao o meni. Bila sam pomalo zbunjena, a onda je otvoreno rekao da pas misli da sam ružna. To me potpuno šokiralo. Pogledala sam Michaela i pitala ga je li ozbiljan. Počeo je objašnjavati da je njegov pas jednostavno takav s nekim ljudima i da se ne trebam zbog toga brinuti. Osjećala sam se užasno jer sam se oduvijek borila sa samopouzdanjem i nije mi strana riječ 'ružna'. Moj problem nije bio pas, već ono što je Michael rekao. Kao da je neizravno dao svoje mišljenje o mom izgledu, a psa iskoristio kao izgovor - ispričala je.

Uslijedila je svađa, a ona je na kraju otkazala večeru i otišla kući. Michael ju je zvao nekoliko puta, a kad se na kraju javila, optužio ju je da je pretjerala.

- Savjetovao mi je da se riješim 'toksične' osjetljivosti i da se pozabavim sa svojom nesigurnošću što je prije moguće - dodala je i upitala je li reagirala pretjerano.

Brojni su joj rekli da je Michaelovo ponašanje čudno i uznemirujuće i savjetovali joj da razmisli o svojoj vezi, piše Mirror.

- Ili je tvoj dečko totalni kreten koji koristi svog psa da te vrijeđa Ili doista vjeruje da njegov pas može razgovarati s njim telepatski - bio je jedan od komentara.

