Black Friday u ze.kitch: 25% popusta na cijeli asortiman!

Ne propustite Black Friday u ze.kitch i iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman pod markama 'ze.kitch', 'ze.living' i 'ze.studio'. Akcija traje od 17. studenog do 5. prosinca, pružajući vam priliku da napravite značajnu uštedu na vrhunskom namještaju i ostvarite svoju viziju savršenog doma.

Što obuhvaća ponuda?

Posebni popust odnosi se na cijeli asortiman pod markama 'ze.kitch', 'ze.living' i 'ze.studio', s posebnim naglaskom na:

Moderne kuhinje s ravnim frontama i klasične dizajne.

Ormare po mjeri dizajnirane prema vašim potrebama.

Komadni namještaj visokokvalitetne izrade.

Foto: ze.kitch

Svi proizvodi izrađeni su od kvalitetnih i trajnih materijala poput prirodnih furnira, laminata i radnih ploča otpornih na habanje, što ih čini idealnim izborom za vaš dom.

Požurite jer su ponude vremenski ograničene i ovo je savršena prilika za transformaciju vašeg doma! Proučite detalje popusta i dostupnog asortimana na našoj stranici.

Zašto odabrati ze.kitch?

Odabir ze.kitch znači biranje stručnosti i preciznosti. Naša metoda 'ključ u ruke' jamči vam potpunu uslugu - od dizajna do dostave i montaže. Bez obzira na to trebate li kuhinju, ormar po mjeri ili neki drugi komad namještaja, naši stručnjaci osiguravaju rješenja prilagođena vašim specifičnim potrebama i prostoru.

Osiguravamo maksimalnu kvalitetu i profesionalnost, čineći vaš dom harmonijskim i funkcionalnim prostorom. Zahvaljujući individualnom pristupu i vrhunskim materijalima, ze.kitch omogućuje vam stvaranje doma o kojem ste oduvijek sanjali.