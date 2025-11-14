Obavijesti

Lifestyle

POPUSTI NA KUHINJE

Black Friday u ze.kitch: 25% popusta na cijeli asortiman!

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 1 min
Black Friday u ze.kitch: 25% popusta na cijeli asortiman!
2
Foto: ze.kitch

Ne propustite Black Friday u ze.kitch! Ugrabite 25% popusta na sve, od kuhinja do ormara po mjeri. Akcija vrijedi do 5. prosinca, idealna prilika za transformaciju doma

Ne propustite Black Friday u ze.kitch i iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman pod markama 'ze.kitch', 'ze.living' i 'ze.studio'. Akcija traje od 17. studenog do 5. prosinca, pružajući vam priliku da napravite značajnu uštedu na vrhunskom namještaju i ostvarite svoju viziju savršenog doma. 

Što obuhvaća ponuda? 

Posebni popust odnosi se na cijeli asortiman pod markama 'ze.kitch', 'ze.living' i 'ze.studio', s posebnim naglaskom na: 

  • Moderne kuhinje s ravnim frontama i klasične dizajne. 

  • Ormare po mjeri dizajnirane prema vašim potrebama. 

  • Komadni namještaj visokokvalitetne izrade. 

Foto: ze.kitch

Svi proizvodi izrađeni su od kvalitetnih i trajnih materijala poput prirodnih furnira, laminata i radnih ploča otpornih na habanje, što ih čini idealnim izborom za vaš dom. 

Požurite jer su ponude vremenski ograničene i ovo je savršena prilika za transformaciju vašeg doma! Proučite detalje popusta i dostupnog asortimana na našoj stranici

Zašto odabrati ze.kitch? 

Odabir ze.kitch znači biranje stručnosti i preciznosti. Naša metoda 'ključ u ruke' jamči vam potpunu uslugu - od dizajna do dostave i montaže. Bez obzira na to trebate li kuhinju, ormar po mjeri ili neki drugi komad namještaja, naši stručnjaci osiguravaju rješenja prilagođena vašim specifičnim potrebama i prostoru. 

Osiguravamo maksimalnu kvalitetu i profesionalnost, čineći vaš dom harmonijskim i funkcionalnim prostorom. Zahvaljujući individualnom pristupu i vrhunskim materijalima, ze.kitch omogućuje vam stvaranje doma o kojem ste oduvijek sanjali. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Najopasniji znakovi Zodijaka: Manipuliraju i agresivni su
PAZITE IH SE!

Najopasniji znakovi Zodijaka: Manipuliraju i agresivni su

Bilo da je u pitanju toksično ponašanje, ovisnost o kontroli ili dar za stvaranje problema, neki znakovi su jednostavno opasnost za okolinu, tvrde astrolozi
Koje je značenje kućnog broja: Izračunajte svoj i otkrijte što vam dobro i loše donosi u životu
PREMA NUMEROLOGIJI

Koje je značenje kućnog broja: Izračunajte svoj i otkrijte što vam dobro i loše donosi u životu

Utjecaj brojeva na sreću izučavali su stari Egipćani, Kinezi, Grci i Indijci. Time se bavi i feng shui, a navodno kućni broj ima velik utjecaj na život ukućana...
11 laži koje većina muškaraca govori ženi s kojom su u vezi
ŽELE IZBJEĆI RASPRAVE

11 laži koje većina muškaraca govori ženi s kojom su u vezi

Ponekad su to male i nevine laži koje muškarci izgovaraju jer ne žele povrijediti voljenu ženu, a nekad su to laži koje skrivaju ozbiljne probleme u vezi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025