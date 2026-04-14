Dnevni horoskop za utorak 14. travnja: Lava očekuju ovacije, a Vagu muči koncentracija...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Intenzivno ćete razmišljati o prošlim situacijama i analizirati vlastite postupke, što bi moglo završiti s osjećajem grizodušja. Ne razmišljajte o onom što ste mogli učiniti jer vrijeme ionako ne možete vratiti. U večernjim satima vratit će vam se dobro raspoloženje pa će se i problemi činiti rješivima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ugodna čavrljanja s poznanicima i prepričavanje zanimljivih događaja, bit će glavna dnevna aktivnost. Za posao ili kućne poslove nećete biti zainteresirani. No drugi će mnogo toga učiniti umjesto vas pa se vaši poslovi neće gomilati. Ljubavna zbivanja postaju sve zanimljivija – preko prijatelja doznajete da se netko zanima za vas.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Morat ćete se prisiliti da dovršite zadatke koje podliježu rokovima. Kolege će biti rastrčane na sve strane pa nećete moći računati na njihovu pomoć. Bit ćete osjetljivi i svakome naći zamjerku. Budući da takvo ponašanje može narušiti ljubavne i prijateljske odnose, radije kontrolirajte što nekome govorite.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Djelovat ćete pod naletima inspiracije i kreativnosti. Situacije će vam biti naklonjene, a vi oko sebe širiti optimizam. Prihvatit ćete spremno sve izazove, čak i ako one iziskuju dodatne prilagodbe. Sklapanje novih poznanstava putem interneta obogatit će vam dan zanimljivim sadržajima, a moguće i novom simpatijom.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poslovne okolnosti ići će vam na ruku, a šefovi će biti više nego zadovoljni vašim učincima. Predstoji li vam izlaganje u javnosti, bit ćete nagrađeni gromoglasnim pljeskom. Otvoreno ćete izražavati osjećaje prema partneru pa će vrijeme provedeno s njime proteći jako brzo. Na novac pripazite i ne trošite previše.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Promjene u ljubavnim odnosima nastat će kao posljedica vaših ambicija. Možda vaše želje neće biti u skladu s partnerovim težnjama, no to vas neće previše brinuti. Željet ćete da mnogo toga bude po vašem i neće vas previše brinuti sviđa li se to drugoj strani ili ne. Imate li javni nastup, doživjet ćete veliki uspjeh.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjetit ćete pad koncentracije pa se nemojte zatrpavati poslom jer ćete ga teško završavati. Neki će rješavati stambeno pitanje ili ulagati u nekretnine, drugi će pak imati napete odnose s ukućanima. Izazvat ćete nečije negodovanje nepromišljenim postupkom ili se s nekime upustiti u besmislenu raspravu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odnos s partnerom postaje sve romantičniji. Koristit ćete svaku prigodu kako biste mu se javili ili poslali SMS poruku. Nadređeni će vas pomnije slušati i biti skloniji izlaziti vam ususret. Naklonjena su vam putovanja, posjete predavanjima, otvorenjima i proslavama, ali i večernji izlazak koji bi mogao biti vrlo uzbudljiv.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete dosta rastreseni i zbrkani. Budite vrlo oprezni rukujete li s novcem ili radite precizni posao. Krutim stavom i nepopustljivošću naići na neodobravanje ukućana i bliskih ljudi općenito. Na vrijeme ćete uvidjeti pogreške i otkloniti ih. Druženje s prijateljima bit će potaknuto nečijim rođendanom ili sličnim događajem.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Šarmom i vještinom komunikacije postići ćete ono što želite bez osobitog napora. Uživat ćete u akciji i djelovanju, a konačan ishod neće vas opterećivati. Ostavljat ćete osobit dojam na druge, onime što radite ili na čemu radite. Vaša spretnost i dosjetljivost bit će nagrađeni. Dobro ćete proći na ispitima i uspješno odraditi poslovne sastanke.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Ljubavna zbivanja bit će burna. Naglost vam nije svojstvena, no danas biste mogli reagirati na način da ćete i sami sobom biti iznenađeni. Ako vas netko snažno fizički privlači teško ćete mu moći odoljeti, čak i ako ste u vezi. Mučit će vas moralne dvojbe pa ćete se mučiti potisnutu strast i osjećaje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Puni ste pozitivne energije i optimističnog stava. Drugima ćete biti zabavni, rado će se s vama družiti i razgovarati. Bit ćete otvoreni prema novim iskustvima iz kojih biste mnogo toga mogli naučiti. Dan je pogodan za učenje i prikupljanje teže dostupnih informacija. Školarci će na testu ili ispitu znanja ostvariti željeni uspjeh.