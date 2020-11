Blagdani u koroni: Evo kako uživati u njima bez obzira na to

Pandemija koronavirusa može značiti da vaš Božić neće izgledati onako kako obično izgleda, ali to ne znače da ne možete biti kreativni i pronaći neke nove načine proslave

<p>Možda će vam neke od tih novih ideja postati toliko dobre da će postati tradicija. </p><p>Evo kako svoj Božić učiniti posebnim, čak i ako zbog COVID-19 znači da ćete blagdane morati proslaviti daleko od svojih prijatelja i obitelji.</p><h2>1. Dajte prednost onim što vam je najvažnije</h2><p>- Razmislite što je za vas bit blagdana i pokušajte to sačuvati. Čak i ako ne radite sve što ste prije, možete postaviti blagdanske ukrase i pripremiti posebnu hranu koju volite - rekla je stručnjakinja za sreću Gretchen Rubin.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (tipovi ljudi za Božić):</p><h2>2. Kupnju poklona obavite ranije</h2><p>Budući da će ove godine vjerojatno više ljudi kupovati putem interneta, dostavljači će imati pune ruke posla pa je zato bolje da poklon kupite ranije.</p><h2>3. Ukrasite drvce na otvorenom</h2><p>Budući da ove godine možda više uživate biti na otvorenom ovo je prava godina za ukrasiti vaše dvorište i drvce na otvorenome.</p><h2>4. Stvorite posebna sjećanja</h2><p>Iako ste možda ove godine dosta vremena proveli s vašim ukućanima to ne znače da se ne možete zabaviti za vrijeme blagdana. Smislite zabavne načine kako biste uživali u blagdanima. Izradite mali adventski kalendar s aktivnostima za svaki dan.</p><p>Vaše božićne aktivnosti ne moraju biti složene - to može biti zajedničko gledanje božićnih filmova na Netflixu ili ispijanje vrućeg kakaa.</p><h2>5. Pronađite načine kako najbolje iskoristiti vrijeme s voljenima</h2><p>Da biste bili što sigurniji, najbolje je slijediti preporuke i izbjegavati okupljanja u zatvorenom. Ako možete, organizirajte druženja na otvorenom, čak i ako to znači samo brzi razgovor. Razmislite o nekim aktivnostima na otvorenom kao što je sanjkanje.</p><h2>6. Širite radost</h2><p>Ako nas je 2020. ičemu naučila, to je onda koliko nam znače ljudi u našem životu. Zato širite sreću i radost gdje god možete.Zapišite koliko vam znače ljudi koje volite i pošaljite im to.</p><h2>7. Zapamtite da ono što je drugačije može ovaj praznik učiniti posebnijim</h2><p>- Stvari koje krenu po zlu često ostavljaju najbolje uspomene. Ovo vrijeme blagdana vjerojatno će biti nezaboravno jer je tako različito. Samo moramo pronaći način da to iskoristimo na najbolji način - zaključila je Rubin, a piše <a href="https://www.realsimple.com/holidays-entertaining/holidays/christmas/how-to-celebrate-christmas-during-coronavirus">Real Simple</a>.</p>