ČEMU NE MOŽETE ODOLJETI?
Blagdanski okusi Zodijaka: Evo što horoskopski znakovi biraju - sarma, janjetina, kolači, ili sve
Božić nije samo vrijeme darivanja i obiteljskih okupljanja – to je i praznik za nepce. Dok jedni ne mogu zamisliti blagdanski stol bez kolača, drugi najviše uživaju u pečenju, sarmama ili finim zalogajima uz čašu vina
Zvijezde otkrivaju tko je pravi božićni gurman, a tko jede tek reda radi. Evo kako horoskopski znakovi stoje kad je riječ o blagdanskoj hrani
| Foto: iftikharalam
Foto: iftikharalam
| Foto: iftikharalam
OVAN – brzo i konkretno.
Pečenje da, kolači tek usput – nema strpljenja za dugo sjedenje.
| Foto: Fotolia
BIK – sve s blagdanskog stola.
Pečenje, sarma, kolači, francuska salata… Bik jede sve i s užitkom.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI – malo od svega.
Ne može se odlučiti, stalno gricka i mijenja tanjure.
| Foto: Fotolia
RAK – domaća, tradicionalna jela..
Sarma, purica s mlincima, bakina pita – hrana puna emocija.
| Foto: Fotolia
LAV – bogata i luksuzna jela.
Pečenke, fini prilozi, kolači koji izgledaju spektakularno.
| Foto: Fotolia
DJEVICA – umjereno i klasično.
Mali tanjur, provjereni okusi, bez pretjerivanja.
| Foto: Fotolia
VAGA – lijepo servirana hrana.
Nije bitno samo što, nego kako izgleda na tanjuru.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION – intenzivni okusi.
Začinjena jela, jaki okusi, ali jede u tišini i bez pompe.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC – raznoliki blagdanski stol.
Voli isprobati sve, pogotovo nešto „drugačije” ili strano.
| Foto: Fotolia
JARAC – tradicionalno, ali bez pretjerivanja.
Poštuje običaje, ali jede koliko treba.
| Foto: Fotolia
VODENJAK – nekonvencionalni izbor.
Možda vegetarijanski stol, možda pizza – Božić po vlastitim pravilima.
| Foto: Fotolia
RIBE – kolači i slatko.
Makovnjača, medenjaci, kuglof – Ribe prvo idu na desert.
| Foto: Fotolia