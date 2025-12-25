Dnevni horoskop za četvrtak 25. prosinca: Lav je duša zabave, a Rakovima sve ide po planu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete biti raspoloženi za razgovore i druženja - više će vam odgovarati osamljivanje. Umor i manjak energije posljedice su stresa. Od vas će se zahtijevati dosta takta u odnosu s drugim ljudima. Izbjegavajte donošenje odluka i nepromišljene postupke. Posvetite se omiljenim aktivnostima, hobijima i prijateljima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Imat ćete mnogo sreće u svemu što je povezano s ljubavi i nježnim osjećajima. Iskoristite ovo vrijeme za maksimum druženja i provoda, ne prelazeći pritom granice dobra ukusa i zdravog razuma. Doći će do općeg unapređenja vaših međuljudskih odnosa, pa ćete primiti čestitke i pozive i od onih ljudi na koje uopće niste računali.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete rastrzani na više strana. Očekivat ćete razumijevanje najbližih, no nemojte se naći uvrijeđenima ako izostanu. Radije smanjite obim obaveza, zanemarite pospremanje i sve ono što može čekati. Mogući su manji kvarovi u domu koje ćete otkloniti uz pomoć prijatelja. Ugostit ćete drage prijatelje ili rodbinu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve će se odvijati baš onako kako priželjkujete. Ako ste u vezi, shvatit ćete da ste zaljubljeniji nego li ste mislili - druga će strana osjećati isto. Slobodni će imati uspjeha u osvajanju. Iskoristite priliku za druženje, putovanje, razveselite se na kakvom božićnom tulumu. Nazovite vama drage ljude koje ste pomalo zanemarili.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete zabavni i spremni na smijeh i šalu u svakom trenutku, pa će blagdansko okupljanje za stolom proteći u veselom raspoloženju. Ako ste negdje na proputovanju, bit ćete puni lijepih dojmova – mobitelom ovjekovječite atraktivne prizore prirode. Nemojte pretjerivati s jelom i pićem zbog mogućih želučanih tegoba.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bližnjima će biti teško razumjeti vas, dok će se vama činiti da ste nepravedno meta njihovih napada. Bit ćete subjektivni i pretjerivati. Iako sve upućuje na ljubavnu sreću i dalje osjećate nezadovoljstvo. Možda biste trebali pogledati istini u oči i zapitati se što zapravo želite. Iskoristite blagdanski ugođaj za pomirenja i nove početke.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Popustit će pritisci kojima ste bili izloženi i koji su vas iscrpili. Sredit ćete napete odnose s nekim ljudima, poglavito s prijateljima. U ljubavi preuzmite inicijativu. Pokušajte izazvati iskricu strasti i izaći iz rutinskih okvira. Nečiji će vas božićni dar ugodno iznenaditi, jer će se raditi o nečemu što ste dugo priželjkivali.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zabave i ugodnih trenutaka neće vam nedostajati. Otklonit ćete zapreke u komunikaciji s bližnjima ili poboljšati kvalitetu odnosa. Voljeni će uživati vašu potporu, ali će je i uzvraćati. Od jutra ćete razmišljati o uzbudljivoj večeri i susretu. Sastanak će nadmašiti vaša očekivanja i neće proći mnogo vremena da shvatite kako ste se zaljubili.

Foto: lev dolgachov

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Fizički i intelektualni napori teško će vam pasti. Kućne poslove završavat ćete s mukom ili ostavljati nedovršenim. Mnogo bolje će vam ići društveni kontakti pa dan posvetite prijateljima. Slušajte dobro što drugi govore. Naizgled beznačajan razgovor pružit će vam odgovore na neka pitanja. Klonite se nervoznih ljudi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Postojeće veze obnovit će staru vatru i ojačati međusobno povjerenje. Čak i ako se ne osjećate potpuno sigurni, popustite osjećajima i otvorite svoje srce. Samci, imat ćete sreće u osvajanju, morate jedino krenuti u akciju. Namjeravate li putovati, budite oprezni u večernjim satima i dobro se razbudite šalicom crne kave.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ljubavni život donijet će vam mnogo razloga za dobro raspoloženje. Sve će se posložiti po vašim željama. Ako ste prekinuli ljubavnu vezu, nemojte čekati da druga strana napravi prvi korak. Nazovite je i zamolite za ponovni susret. Nađete li se u većem društvu, bit ćete ugodno iznenađeni nemalom količinom darova kojih ćete dobiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaši su tijelo i psiha dobro usklađeni, izdržljivost na visini, a refleksi dobri. Mislit ćete brzo i logično te izvlačiti ispravne zaključke, pa ćete mnogim ljudima biti odličan sugovornik. Unatoč sumnjama koje vas muče, ljubavna veza prilično je stabilna. Opustite se i uživajte, i ne gnjavite partnera pitanjima o njegovoj intimnoj prošlosti.