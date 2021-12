Drevna kineska vještina uređenja prostora, feng shui, donosi svoja pravila dekoriranja doma i blagdanskog ugođaja. Prema drevnim vjerovanjima ukrašavanje doma privlači sreću i smanjuje stres kojem smo izloženi, posebice u vrijeme praznika. Primjerice, pravilnim izborom boja i dekoriranjem prostora privući ćete sreću i blagostanje.

Drvce

Kako biste dodatno uživali u ovom predivnom periodu uljepšavanja doma, poslužite se savjetima drevne filozofije. Izaberite drvce koje treba biti veće od najviše osobe iz vaše obitelji. Potom, potražite mjesto gdje ćete ga postaviti, a to neka bude centar vaše kuće, čime ćete stvoriti ravnotežu između pet feng shui elemenata. Birajte jug ili jugoistok prostorije, nikako je nemojte staviti ispod stubišta jer tu se zaustavlja rast i blagostanje cijele obitelji.

Ukrasi

Ukrasi kojima ćete okititi vašu božićnu jelu neka budu od prirodnih materijala. Moraju zadovoljavati pravilo od pet elementa, a to su drvo, metal, zemlja, vatra i voda. Prema načelima vjerovanja boja drveta je zelena, metal simboliziraju zlatna, srebrna i siva boja koja bi trebala donijeti novac i boljitak, stoga se potrudite da vaš dekor bude u navedenim bojama.

Žuta, narančasta i crvena donose vam slogu, strast i ljubav, a simbol su elementa vatre. Dok će ulogu zemlje i brigu za stabilnost vaših ukućana zadovoljiti kristalni ukrasi i dekoracije, a simbol vode pronađite u plavoj, crnoj i ljubičastoj paleti.

Svjećice i lampice

Omiljene svjetleće ukrase, lampice ne postavljajte visoko, na stropovima, gredama, okvirima vrata i prozora jer se vjeruje da tako crpe energiju, dovode do naprezanja očiju, glavobolje te utječu na stvaranje anksiozne i stresne situacije. Vjenčiće i svjetiljke postavite u visini očiju kako biste podigli vibracije i raspoloženje najmilijih.

Paljenje svijeća, vjeruje se, pročišćava energiju pa su tako one bolji izbor. Za dobrobit vašeg osobnog energetskog polja važna je blizina vatre, stoga nabavite što više svijeća u bojama, koje će u noći stvarati atmosferu nezaboravnih blagdana. Neka se nalaze na istočnoj strani vašeg doma, jer se to područje smatra povezanim sa zdravljem i blagostanjem cijele obitelji.

Napravite balans prevladavajućim elementima vatre tako što ćete im suprotstaviti i nekoliko ukrasa u hladnijim bojama. Birajte pritom svijetloplave, sive, srebrne i bijele nijanse.

Stol i novčići

Okrugli stol uvijek je bolji izbor od pravokutnih i kvadratnih, jer po drevnoj vještini sve što dolazi u obliku kruga privlači novac, dok velika zrcala mogu udvostručiti obilje i donijeti dobru energiju.

Razbacajte srebrne i zlatne novčiće po vašem domu, učinite to po kutevima. Također, zelena boja simbolizira i novac pa možete dodatno vaš prostor ukrasiti zelenim svilenim ili baršunastim vrpcama, kao i svijećama u istim tonovima.

Slastice i mirisi

Spremajte okrugle slastice, poput bijelih Raffaelo kuglica ili išlera, pijte kvalitetno vino. Ako želite prizvati obilje, morate si ga barem minimalno i priuštiti, ako to već niste uspjeli prirediti si tijekom godine, uradite to sada jer tako potičete protok novčane energije i bogatstva. Ne zaboravite na pšenicu kao na još jednog prizivatelja obilja, i to je koristite u više zdjelica.

Dom održavajte mirisnim, aromatičnim, osvježavajućim i poticajnim notama, koristeći najviše naranču, jer ona igra važnu ulogu u feng shuiju. A kod vrata postavite stablo limuna, također zaslužno za obilje, dok vam jabuke mogu poslužiti za harmoniju, a grejp za luksuz te mango za ljubav među svim članovima obitelji.

Darovi

Feng shui ne podnosi predmete s oštrim rubovima pa tako ni slučajno ne poklanjajte najmilijim takve darove. Najgori izbor su škare i noževi jer simboliziraju prekide svih odnosa s onima kojima ih darujete, dok pak poklon sata šalje poruku da želite ograničiti vašu vezu s osobom kojom ga poklanjate, a obućom dajete znak odlaska iz nečijeg života. Stoga oprezno s poklonima i božićnim darivanjima.