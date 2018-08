Blizance čeka avantura života, a Lavovi će ući u ozbiljnu vezu

Ovan

Ljubit ćete kratko, a svaki pokušaj da vas druga strana obuzda pokazat će se kao nemoguća misija. Uživat ćete u neformalnoj vezi, a onda će se u kolovozu u igru ponovno vratiti druga simpatija i vaša će se situacija zakomplicirati jer će vas obje osobe privlačiti istim intenzitetom, doduše jedna vizualno, a druga intelektualno.

Kolovoz i rujan bit će odlični mjeseci za intimna druženja. Manja kriza u dugim vezama moguća je oko 10. 8. i sredinom rujna, ali prebrodit ćete je brzo.

Idealan partner: S Vodenjacima ćete odmah uletjeti u avanturu, bez obveza i velikih očekivanja. Vage će tražiti mnogo više od usputnog seksa, a s Blizancima ćete odmah pronaći zajednički jezik.

Bik

Sigurno je da će vaš/a partner/ica odigrati značajnu ulogu u smirivanju strasti i stabilizaciji veze, a ako ste vezani i poslovno, pozitivne rezultate i učinke možete očekivati do kraja kolovoza. Rujan će biti najbolji mjesec za ljubav i seks, osobito od 10. rujna. Nemojte se svađati i raditi radikalne poteze jer će vam ljubav i seks biti ispušni ventil nakon profesionalnih obveza.

Idealan partner: Snažni i erotični Škorpioni bit će vam pravi mamac te ako uspijete (oboje) potisnuti ego, ovo bi mogla biti savršena kombinacija. Ako ste romantičniji tip, potražite društvo Ribe ili Raka.

Foto: Pixabay

Blizanci

Pred vama je dugo, toplo i aktivno ljeto, puno zanimljivih susreta i avantura. Problem će nastati kad će trebati prijeći s riječi na djela. Kolovoz će biti najbolji mjesec za ljubav jer vam Venera 7. kolovoza ulazi u kuću ljubavnih veza. Tad možete otputovati s partnerom, a ako ste slobodni, postoji mogućnost da u tom razdoblju ‘uletite’ u vezu sa strancem.

Idealan partner: S druga dva zračna znaka, Vodenjakom i Vagom, kliknut ćete na prvu, ali ta dva intelektualca neće se moći usporediti s Ovnom. On će vam pokazati pravo značenje riječi strast i požuda.

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!

Rak

S obzirom na to da će se Saturn od srpnja do 6. rujna kretati retrogradno, u život lipanjskih Rakova pokušat će se vratiti stare ljubavi. Nemojte padati na sentimente i završene priče. Od 10. rujna možete sresti osobu koja će ispuniti vaše želje i snove o životu udvoje.

Parovi u dugim vezama u kolovozu će proći kroz krizu i katarzu, ali nemojte previše dramatizirati jer će se situacija smiriti u rujnu, daleko najboljem mjesecu za ljubav i seks za sve pripadnike ovoga znaka. Ovo je najbolje vrijeme da planirate svadbu ili prinovu u obitelji.

Idealan partner: Škorpion će pobuditi nevjerojatnu količinu emocija i strasti u vama, a njihov vladar Pluton tranzitira vam kuću partnera, pa ako već niste u vezi/braku, brzo ćete pasti na njihov šarm.

Foto: Pixabay

Lav

Kolovoški će Lavovi biti pošteđeni izazovnih aspekata kojima su izloženi Lavovi rođeni u srpnju. Božica ljubavi uvela ih je u prilično neizvjesno privatno razdoblje. Slični ih aspekti očekuju i sredinom rujna pa će bježati od veza i obveza, a nisu isključene ni paralelne veze. Najbolje razdoblje za odmor i ljubav prvi je tjedan u srpnju.

Slobodni bi mogli započeti kvalitetnu i perspektivnu vezu sa zanimljivom osobom. Planet novca i blagostanja Jupiter još će vam neko vrijeme biti loše položen pa obuzdajte potrošačke sklonosti.

Idealan partner: Duhoviti i promjenjivi Blizanci oduševit će vas inteligencijom i ljubavnim umijećem. U kolovozu i rujnu na vašoj će ljestvici visoko kotirati privlačne, modno osviještene Vage.

Foto: 123RF

Djevica

S obzirom na planetarne aspekte, vi ćete biti jedan od povlaštenijih znakova ovoga ljeta pa je nebitno u kojem ćete mjesecu krenuti na odmor. Od 11. srpnja do 6. kolovoza bit će vam najbolje i najdinamičnije razdoblje u intimnom životu.

Od 13. kolovoza je idealno vrijeme za ljubav, seks i pustolovine. U rujnu ćete osvajati izgledom i intelektom. Tad na red mogu doći neke ozbiljne teme. Ako ste slobodni i u potrazi za boljom polovicom, velike su šanse da na pravu osobu “naletite” u razdoblju od 14. do 25. srpnja.

Idealan partner: Škorpion će vam otkriti svu raskoš talenta u ljubavi i seksu, a uz Ribe ćete provesti mnogo romantičnih i besanih noći. Jarac će vam ponuditi ljubav i odanost te profesionalnu sigurnost.

Foto: Dreamstime

Vaga

Planet seksa i strasti Mars sva tri mjeseca boravit će u petoj kući ljubavnih veza pa ćete biti vrlo popularni, aktivni i traženi. To će goditi vašem egu, ali nemojte se previše zanijeti i zaigrati ako ste u vezi da je ne ugrozite. Kolovoz i rujan mogli bi vam biti prilično dramatični mjeseci, osobito oko 9. kolovoza i sredinom rujna.

U posljednjem ljetnom mjesecu vaša će vladarica Venera prijeći u erotičnog i ljubomornog Škorpiona te od 10. do 20. 9. tvoriti vrlo napeti aspekt, tzv. T-kvadrat s Marsom u Vodenjaku i Uranom u Biku pa je teško predvidjeti s kim ćete dočekati kraj ljeta.

Idealan partner: Vodenjaci će vas privlačiti poput magneta, ali dajte im malo slobode da se ne osjete ugroženima. Ovan će vas zaskočiti prije nego što se snađete, a dobre izglede imaju i Lavovi.

Škorpion

U kolovozu vam je fokus usmjeren na karijeru, a ljubav i seks bit će ispušni ventil nakon poslovnih napora. Potkraj tog mjeseca nećete moći odoljeti zovu strastvene avanture, a lako moguće i tajne veze.

Listopadski bi Škorpioni trebali biti na oprezu jer im je slobodoljubivi Uran već ušao u sedmu kuću partnerstva i cijelo će ljeto biti u lošem aspektu sa strastvenim i agresivnim Marsom u četvrtoj kući doma i obitelji pa će ta dva područja biti izložena naglim promjenama i iznenađenjima. Ne bi bilo loše da pričekate da se strasti smire do kraja mjeseca, ali nije isključeno ni da kraj ljeta dočekate u naručju druge osobe.

Idealan partner: Jarac je čvrst, pouzdan i odan partner pa su veze tog znaka i Škorpiona u stvarnom životu česte, uspješne i dugotrajne.

Foto: themoviedb.org

Strijelac

Vrlo harmonično razdoblje očekuje vas od 7. kolovoza do kraja rujna. Preko ljubavnih partnera može doći neočekivana materijalna potpora, ali nije isključena ni tajna, strastvena veza. Lako ćete sklapati poznanstva i privlačiti različite tipove ljudi.

Najbolja vijest ovoga ljeta očekuje vas u srpnju jer 11. konačno prestaje retrogradan hod vašeg vladara Jupitera, planeta sreće i blagostanja, a on vam je od ožujka usporio/blokirao poslovne i financijske mogućnosti. Financijska neovisnost visoko vam je na listi prioriteta i savršeno se uklapa u vašu sliku slobodnjaka.

Idealan partner: Vaga će zadovoljiti vaše estetske i intelektualne kriterije, a savršeno ćete se slagati i u seksu. S Vodenjacima ćete odmah uletjeti u avanturu, a ona bi ovaj put mogla potrajati malo dulje.

Foto: StockSnap.io

Jarac

Do 6. kolovoza bit će izvrsno razdoblje u ljubavi. Mala kriza nije isključena oko 9. 8., ali to nije razlog da sumnjate u partnerove namjere i postupke. U to ćete vrijeme i vi imati prilika za avanture, ali njih će iskoristiti oni bez obveza.

Još jedan okršaj slijedi u prvom tjednu rujna, ali nakon toga vaša će se situacija potpuno stabilizirati jer ćete riješiti sve nedoumice. Rujan će vam ove godine biti dobar mjesec u profesionalnom i emotivnom smislu, osobito nakon 10. rujna.

Idealan partner: Škorpion će ispuniti sve vaše želje i očekivanja, a zajedničkim snagama možete gotovo sve postići. Između Vaga i vas postoji neka neobjašnjiva kemija i veza će vam dugo potrajati.

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Božica ljubavi ovo će vam ljeto proći kroz čak četiri kuće horoskopa, a planet seksa, agresije i strasti Mars boravit će samo u vašem znaku i upravo će vam on zadati najviše glavobolje jer će cijelo ljeto biti u napetom aspektu s vašim vladarom Uranom u četvrtoj kući doma, obitelji i domovine.

Ovaj će aspekt najviše utjecati na siječanjske Vodenjake pa im ne spominjite ni pod razno veze i obveze jer ćete im zapaliti ionako kratak fitilj. Kolovoz bi mogao biti jako dobar mjesec, osobito ako vas put iz poslovnih ili privatnih razloga odvede u inozemstvo. U rujnu ćete biti izloženi dvojakim aspektima, a oko 12. 9. bi moglo malo jače zaiskriti.

Idealan partner: Najbolje ćete se zabaviti i opustiti s Blizancima i Ovnovima. Ako želite nešto više od avanture, izaberite Vagu, samo je nemojte tlačiti svojim stavovima o slobodnoj ljubavi/vezi.

Foto: StockSnap.io

Ribe

Fokus će vam u kolovozu biti na poslu jer u tom razdoblju obično preuzimate dio obveza kolega na godišnjem odmoru, ali ovaj put to vam uopće neće teško pasti. Bit ćete zaljubljeni preko ušiju, a uz to trigon vašeg vladara Neptuna s direktnim Jupiterom u Škorpionu donosi vam natprosječne kreativne i financijske rezultate od sredine do kraja kolovoza.

Venera će u to vrijeme boraviti u osmoj kući seksa pa ni po tom pitanju nećete biti zakinuti. Rujan će vam biti najintenzivniji i najbolji mjesec, a u tom bi mjesecu lako mogle ‘zaglaviti’ Ribe koje su uspješno izbjegle ljubavne zamke tijekom prethodna dva mjeseca.

Venera će od 10. 9. pa do kraja mjeseca boraviti u erotičnom, strastvenom i energičnom Škorpionu, vama vrlo naklonjenom znaku, pa će to biti idealno vrijeme za duboku i strastvenu ljubav, o kakvoj ste oduvijek maštali. Možda s nadređenim, a možda i s osobom izdaleka.

Idealan partner: Planeti ljubavi i sreće Venera i Jupiter vode vas u naručje magnetičnog Škorpiona. Jarci su također dobar izbor jer će vam pružiti ne samo materijalnu, nego i emotivnu sigurnost.