Bliži se sezona gripe: Znate li da smo zarazni tjedan dana?

Zaraziti se gripom stvarno nije teško. Ako samo dodirnete predmete koji su bili izloženi gripi, primjerice tipkovnicu ili kvaku na vratim, a zatim dodirnete lice (posebno oči, nos ili usta) to vam je automatski jednosmjerna karta za ležanje u krevetu par dana.

Simptomi, poput vrućice, curenja iz nosa, bolnih mišića, stalnog kašljanja, glavobolje i općenito osjećaja totalne nemoći karakteristični su za gripu.

Dok će se većina ljudi s vremenom početi osjećati bolje, stotine tisuća ljudi također se suočavaju s komplikacijama zbog virusa svake godine, pokazuju podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Od listopada 2018. do početka svibnja 2019. godine, od komplikacija gripe umrlo je do 61.200 ljudi - dok je do 647 hospitalizirano, pokazuju procjene prošlogodišnje sezone.

Kada imate gripu, onda definitivno želite da ona nestane što je prije moguće. Ali proces ozdravljenja nije brz, a zaraženi možete biti i prije nego što to uopće shvatite.

Evo što sve trebate znati prije nego dođe sezona gripe 2019/2020 godine.

Koliko dugo traje gripa?

Od gripe možete biti bolesni od jednog do četiri dana prije nego što uopće počnete osjećati simptome. A nakon toga samo će vas samo odjednom savladati.

- Osjećat ćete se relativno dobro i onda ćete iznenada početi osjećati iscrpljenost, imat ćete bolove u mišićima i zglobovima i samo ćete željeti leći u krevet - objašnjava Gregory Poland, profesor medicine i direktor istraživačke grupe za cjepiva klinike Mayo. Simptomi gripe pojavljuju se mnogo brže i ozbiljniji su.

Najraniji simptomi obično uključuju vrućicu, groznicu, bolove u mišićima i tijelu i umor. Tada ćete možda primijetiti i druge simptome, poput grlobolje i suhog kašlja. Groznica može trajati dva do četiri dana, dok ostali simptomi mogu trajati i do tjedan dana.

Iako ćete vjerojatno biti u mogućnosti liječiti gripu kod kuće s puno odmaranja, tekućine i lijekova protiv bolova, ipak potražite liječnika ako vam groznica i dalje ne prestaje, te se ne osjećate bolje ni u roku od tri do pet dana od kada primijetite simptome. Ili ako dođe do toga da vam ponestaje daha i/ili iskašljavate zelenu sluz.

No koliko dugo je gripa zarazna?

Prije nego što uopće osjetite simptome gripe, zaraženi ste. Virus možete prenijeti otprilike dan prije pojave prvih simptoma do otprilike pet do sedam dana nakon. Djeca koja imaju gripu mogu biti zarazna i dulje od tjedan dana.

Budući da se virus gripe možete toliko dugo širiti, važno je ostati kod kuće ako ste bolesni.

- Čim osjetite bilo kakve simptoma, ne biste trebali otići u školi ili na poslu - upozorava Poland i dodaje da se vratite tek kad više ne kašljete i nemate više groznicu.

Prerano vježbanje može spriječiti vaš oporavak. Umjesto toga često prati ruke, a za kihanje ili kašljanje upotrebljavajte papirnatu maramicu.

Ako morate napustiti kuću dok ste bolesni, razmislite o kupovini jeftine maske za lice.

- Ona neće filtrirati viruse, ali itekako zadržava svjesnost uma, pa zato kad je nosite ne možete stavljati svoj prst u nos ili usta - objašnjava.

Za one koji nisu bolesni i žele da tako i ostane, najbolja obrana protiv gripe je cjepivo koje možete uzeti svake godine. Važno je da ga dobijete svake godine, jer se promjene cjepiva temelje na promjenama virusa, pošto svake godine evoluira i nije uvijek isti.

Pranje ruku i izbjegavanje dodirivanja lica može vam pomoći da ostanete zdravi tijekom sezone prehlade i gripe, piše Prevention.

