Blogerica na TikToku otkrila način kako vidjeti je li dužina traperica dobra, bez probe

Kupnja traperica dosta je kompleksan proces, naročito kad prvo moramo vidjeti je li nam dužina dobra, a onda i širina te kroj, stoga je poznata blogerica BilliexNewland "otkrila" jedan super trik

<p>Jednostavan trik kako otkriti jesu li nam traperice taman dugačke, je da ih primimo za vrh nogavica i rastegnemo te raširimo ruke. Dužina nogavica trebala bi taman doći do ruba naših prstiju na rukama, otkrila je na TikToku blogerica BilliexNewland koja je ovim videom privukla veliku pozornost.</p><p>Ako su traperice do vrha prstiju, kad su skroz rastegnute, to je idealna dužina. Naravno, ima niz traperica različitih dužina, ponekad je cilj da budu kraće ili duže, no na ovaj način lakše je orijentirati se i čak bez isprobavanja otkriti do kuda bi nam došle nogavice.</p><p>Inače, kupovina traperica za mnoge je muka, jer ima niz modela, stoga je svaki svakodnevni savjeti i više nego dobrodošao.</p>