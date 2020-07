Nakon \u0161to nabavite sve potrebno za bojanje odje\u0107e, krenite od izbora\u00a0komada koje \u0107ete bojati, pa ih navla\u017eite. Da biste dobili razli\u010dite uzorke, odje\u0107u treba vezati gumenim trakama, a savjete o tome kako - da biste dobili \u017eeljeni u\u010dinak - mo\u017eete prona\u0107i u video prilogu na Marrisoninom blogu.\u00a0

Savjetujemo kako obojati odjeću kod kuće

Trend bojanja odjeće kod kuće opet je aktualan, pogotovo nakon što su sa sezonom proljeće/ljeto 2020. u modu ponovo ušle jarke boje. Donosimo savjete za bojanje mlade blogerice iz New Yorka

<p>Trend bojanja odjeće kod kuće opet je aktualan, pogotovo nakon što su sa sezonom proljeće/ljeto 2020. u modu ponovo ušle jarke boje. Mlada Marisa Morrison Stein izgradila je karijeru na savjetima o tome kako obojati odjeću kojoj želimo udahnuti novi život, nakon što je 2016. godine pokrenula lifestyle blog, u okviru kojega se mogu pronaći i savjeti za bojanje odjeće. </p><p>Dobra je vijest da to možete napraviti i u malom prostoru, važno je samo dobro se organizirati i isplanirati cijeli proces. Evo njenih savjeta, koje prenosi <a href="https://www.huffpost.com/entry/how-to-tie-dye-small-space_l_5f219856c5b66859f1f4e7ab?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5odWZmcG9zdC5jb20vZW50cnkvaG93LXRvLXRpZS1keWUtc21hbGwtc3BhY2VfbF81ZjIxOTg1NmM1YjY2ODU5ZjFmNGU3YWImc2E9RCZzb3VyY2U9aGFuZ291dHMmdXN0PTE1OTYyNjg2NDk0NDgwMDAmdXNnPUFGUWpDTkZYSVNueGRWZEVrYnUtUlEteUlVYXp4ZTFEMnc&guce_referrer_sig=AQAAAE8cRMCaE6L6hTARaTOet9KvrXdNnJfUnZ8aKi79mIEKpSCpvLhRfKQFDTigW6ihhDZehud6bDDK6NDc-C3ylgoJfMVWehNfi_4trA9FtJ1P_oYFbyE2dsZCEjjpOp8TNWzC38ZPcyRFY-8UFsTs4MmDmMtJVHeBhJ9q2rj1Zh6q">HuffPost.</a> </p><h2>Podijelite posao</h2><p>Nakon što nabavite sve potrebno za bojanje odjeće, krenite od izbora komada koje ćete bojati, pa ih navlažite. Da biste dobili različite uzorke, odjeću treba vezati gumenim trakama, a savjete o tome kako - da biste dobili željeni učinak - možete pronaći u video prilogu na Marrisoninom blogu. </p><p>- Svaki komad možete podijeliti na 'čistu' i 'neurednu', odnosno ofarbanu polovicu. Na kuhinjskom stolu, ili stoliću koji ima staklenu površinu vežite odjeću gumama onako kako ste zamislili, pa bojanje dovršite u kadi - savjetuje autorica bloga. No prije svega, bez obzira na to koliku površinu odjeće bojate, mjesto na kojem radite obavezno prekrijte plastičnim stolnjakom, plastičnom vrećicom za smeće koju ste raširili, ili nekim drugim komadom plastike, da biste ih zaštitili. </p><h2>Veličina je bitna</h2><p>Ako bojate na malom prostoru, u maloj kuhinji ili kupaonici, postoje stvari koje će vjerojatno ispasti savršeno, ali i one koje nećete moći obojati u skladu s očekivanjima. Na primjer, stvari poput košulja, jastučića, majica, marama i znojnica obično ispadnu sjajno, posteljina možda i ne.</p><p>- Potrebno vam je dovoljno prostora da raširite predmete dok ih sušite, pa to imajte na umu - kaže Marrison. </p><h2>Dodatni alati</h2><p>Izbjegavajte bojanje u kadi, boju radije pripremite u bocama, iz kojih ih možete izlijevati po malo na tkakninu, jer ćete tako biti uredniji. Marrison Stein preporučuje da pri ruci imate sprej za čišćenje na bazi izbjeljivača, kako biste mogli očistiti površine koje ste slučajno zamrljali, te da uvijek kod bojanja nosite plastične rukavice.</p><p>Također, preporučuje korištenje podloge za cijeđenje, koja će 'hvatati' višak boje dok bojate ostatak. To vam daje malo više fleksibilnosti ako bojate na kuhinjskom stolu, na primjer. </p><h2>Neka odstoji u kadi</h2><p>Nakon što predmete uronite u boju, Stein preporučuje da ih stavite u plastičnu vrećicu ili u plastičnu ambalažu i ostavite da odstoje između 8 i 24 sata. Preporučuje da ih tijekom tog vremena držite u kadi. Ako su umotani u čvrstu i nepropusnu vrećicu, mogu ostati u kadi i dok se tuširate.</p><h2>Perite obojano posebno </h2><p>Nakon što je rublje odstajalo određeno vrijeme, treba ga isprati toplom vodom u kadi, dok voda ne bude bistra, ili što je bliže moguće bistroj. Zatim operite rublje u mašini. No vodite računa da zajedno perete samo odjeću sličnih boja, a ako želite da boje budu življe, radije operite rublje na ruke i ostavite ga da se suši na ravnoj površini. </p><p>- Ako nemate stalak za sušenje, objesite odjeću da se suši iznad kade, no imajte na umu da se u tom slučaju iz rublja može cijediti obojana voda - kaže. </p><h2>Mislite na to s čim imate posla</h2><p>Stein preporučuje da izbjegavate bojenja u kanti, radije koristite boje koje ste napravili u bocama s raspršivačem, iz kojih možete dolijevati po malo boje na odjeću, jer ćete tako biti precizniji. Koristite žličicu za prebacivanje boje u bocu, a ako vam se malo praha prospe, imajte na umu da će u doticaju s vlagom odmah obojati površinu na koju je pao, pa to treba što prije obrisati.</p>