Muški ljetni stil: Preduge hlače i tamna odjeća su česte greške

Majice kratkih rukava trebaju imati rukave koji pokrivaju ​​otprilike pola nadlaktice kako bi tijelo imalo dobre proporcije, a bitni su i tip tijela i visina

<p>I za pripadnike grubljeg spola ljeto je najbolje vrijeme za eksperimentiranje sa stilom i isprobavanje novih modnih kombinacija. Ipak, muškarcima često promaknu neki (manji) detalji, što im može narušiti cijeli look. </p><p>Duljina kratkih hlača, stil košulje i uzorak čarapa: na sve te naizgled nebitne detalje treba obratiti pozornost ako želite izgledati dobro izgledati. <a href="https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/8-summer-style-mistakes-men-keep-making-797771/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR3JFZutyb94ChCCVTxlkQ-rauvRz5JCeuuIFAJdEYAQZGL-qg0L77jS884">Bright Side</a> navodi osam uobičajenih modnih pogrešaka koje muškarci ljeti rade i objašnjava na što bi se trebali usredotočiti u odabiru svojih ljetnih odjevnih komada:</p><h2>1. Birajte majice kraćih rukava</h2><p>Kad je riječ o odabiru majice, neki se muškarci fokusiraju samo na to kako se ona uklapa u ostatak outfita i zaboravljaju na rukave.</p><p>Rukavi bi trebali pokrivati ​​otprilike polovicu nadlaktice kako bi tijelo imalo dobre proporcije, a treba obratiti pažnju i na tip tijela: na visokom će muškarcu malo duži rukavi izgledati bolje nego na niskom.</p><h2>2. Nemojte stalno nositi traperice</h2><p>Iako su udobne i odlično izgledaju I uz majice i uz košulje, traperice nisu najpraktičniji odjevni predmet za ljeto. Traper naime uopće nije prozračan i u njemu će vam vjerojatno ljeti biti prevruće i znojiti ćete se. Za svakodnevni look zato birajte hlače od laganijih materijala, poput npr. lana.</p><h2>3. Ne izbjegavajte svijetle boje</h2><p>Ako to inače i ne radite, sad je dobro vrijeme da isprobate kako vam stoje razne boje. Počnite s jednim odjevnim predmetom jarke boje da vidite da li se dobro u tome osjećate. Onima koji izbjegavaju bolje uvijek kao dobar ljetni izbor ostaje bijela, a možete isprobati i različite uzorke jer nisu rezervirani za nježniji spol. </p><h2>4. Izbjegavajte preusku odjeću</h2><p>U preuskoj ćete se odjeći vjerojatno više znojiti i osjećati ćete se sputano, pa je dobro da malo zaboravite na dosadne, formalne stilove i na preuske sportske majice. Omogućite koži da diše i odaberite širu odjeću. To ne znači da odjeća mora biti vrećasta - birajte predmete kojima ćete naglasiti potkoljenice i ramena ali ne tako da ih stisnete.</p><h2>5. Pripazite na duljinu kratkih hlača </h2><p>Modni stručnjaci kažu da je pokrivanje koljena kratkim hlačama zastarjeli trend. Ako želite izgledati elegantno, ne bojte se pokazati noge. U idealnom slučaju kratke hlače trebaju biti sedam do deset centimetara iznad koljena.</p><h2>6. Nemojte nositi čarape s kratkim hlačama</h2><p>Iako su se u posljednje vrijeme u trendu čarape jarkih boja i one s raznim uzorcima, ako nosite kratke hlače idealno bi bilo da uopće nemate čarape ili da su one kraće, otprilike do gležnja.</p><h2>7. Nabavite ljetnu jaknu</h2><p>Ljeti ćete jaknu vjerojatno nositi samo ako stvarno morate, eventualno na nekom službenom događaju ili navečer. Ljetna bi jakna trebala biti od lakše, prirodne i prozračne tkanine a možete se poigrati s različitim bojama ili izabrati nešto svjetlije od uobičajene mornarsko plave ili crne jakne.</p><h2>8. Obratite pozornost i na obuću</h2><p>Neki su muškarci kod odijevanja skloni krajnostima pa ili odabiru preotvorene cipele nalik na natikače ili po sunčanom vremenu nose kožne cipele i zimske tenisice. Da bi vam stopalima bilo udobno, birajte laganu i prozračnu obuću od platna ili od antilop kože.</p>