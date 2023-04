Bluza već čitavo stoljeće vlada raznim stilovima: Evolucija kreacije koju nosimo svaki dan

Lagana i lepršava, ovih dana bluza ima niz lica, od čipkaste kragne do mašne koja krasi dekolte, nosimo je prisjećajući se niza trendova prošloga stoljeća. Naravno da su neke od njih lansirale slavne glumice nekadašnjeg Hollywooda, prije nešto manje od sto godina kinematografija je diktirala kako se treba urediti.

U to doba, bilo je poželjno izgledati kao Joan Crawford - njezina je divna silueta imala naglašena ramena, bluze i suknju dugačke forme.



Brendovi su kopirali dive s velikih ekrana te kroz razne kataloge, koji su u to vrijeme bili način na koji je publika dolazila do svojih trendova, dizajn je s ekrana silazio na ulicu. Dame su nosile raskošne bluze koje su djelovale večernje, kombinirajući ih s raznim sakoima i kaputima.

Desetljeće kasnije, tijekom Drugog svjetskog rata, dolazi do nestašice tkanine, što naravno utječe i na stilove. Moda je na pauzi, stilovi su praktični i jednostavni, bez ukrasa.

Umjesto svile i satena dostupne su razne skromnije pamučne varijante te izdržljive tkanine koje se mogu nositi danima. Popularna postaje kombinacija bluze s hlačama, koje iz praktičnih razloga postaju svakodnevica odijevanja žene.

Polovicom prošloga stoljeća moda se značajno mijenja, Diorov New Look uvodi naglasak na struk. Takve postaju i bluze, nose se sa širokim suknjama te sve skupa postaje raskošnije i veselije.

Dekoracije se vraćaju u život, ukrašavaju ovratnike i orukavlje raznim gumbima, mašnama i motivima.

Uskoro dolazi nova promjena, a hipi cure predlažu ležerno i lepršavo - ovaj stil danas zovemo boho. Bluze nemaju kragnu, no imaju resice, trakice, a ponekad i zvončiće. Ukrašene su raznim motivima i bojama jer hipi stil ruši dotadašnje modne konvencije te predlaže casual život i stil, bez obaveza.

Woodstock i slični festivali mjesto su kreiranja stilova, priroda je obavezan lifestyle okvir, a time i jednostavnost odijevanja. Hipiji su nam ostavili jedan od najpoželjnijih stilova, jer to su danas predivne bluze širokih rukava, nerijetko zvonolikih, koji tijelu daju fluidan, mekani dojam.

Sljedeća etapa bluze odvija se u osamdesetima, kad se vraćaju oni jastučići iz tridesetih - ramena su snažno naglašena, pašu uz ženski korporativni, poslovni power look. Ostavljaju moćan dojam, ponekad je silueta dvostruko šira od klasične jer je izgled ekstreman. Motivi su također snažni, apstraktni, raznoliki, imaju veliku ulogu u svijetu stila. Bitno je biti viđen, nalagala je moda osamdesetih.

Tijekom devedesetih moda se opet smiruje, postaje minimalistička i to je trend koji zatvara to vremensko poglavlje, odnosno milenij. No, ulaskom u novi, dešava se snažan utjecaj reciklaže stilova, vraća se čipka, ukrašena i ženstvena.

Rotacijom stilova dolazimo do današnjeg stila koji je raznolik, no ovih sezona očit je naglasak na transparente tkanine. Naime, dizajneri donose razne prozirne varijante bluza koje su zatvorene oko dekoltea no sama je tekstura vrlo nježna, suptilna. Ova ženstvenost očita je s povratkom trendova koji nalažu nježnu siluetu, mekanu i fluidnu. Romantična moda ovo proljeće osvojit će ulice, a među njima će biti i predivne bluze lepršavog, neodoljivog dizajna.

Česta je bluza i u poslovnom stilu, no ipak ne tako prozirna, već više podsjeća na osamdesete i korporativni look, koji je zapravo dosta konzervativan i sporo se mijenja, gotovo nikada. Zato su tu razne kreativne varijante za party i nešto zabavniju svakodnevicu.

