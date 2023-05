Bob Marley je zbog vjere odbio pomoć liječnika pa je preminuo

Robert Nesta Marley, poznatiji kao Bob Marley jedini je reggae glazbenik koji je postao svjetska superzvijezda. Marley se rodio na Jamajci 6. veljače 1945., a glazbom se počeo baviti sa samo 14 godina. Svoja prva dva singla 'Judge Not' i 'One Cup of Coffee' snimio je 1662., uz pomoć producentice Leslie Kong. Suradnja s Leslie nije urodila plodom, pa je godinu dana kasnije s Nevilleom Livingstonom, Peterom McIntoshom, Juniorom Braithwaiteom, Beverleyem Kelsom i Cherryjem Smithom osnovao bend 'The Wailers'. Nakon debitantskog singla 'I'm Still Waiting', u bendu su uz Marleya ostali Livingstone i McIntosh, a Bob je postao glavni vokal. Marley je odrastao uz afričku glazbu putem je koje došao i do rastafarijanske vjere. Njegova glazba inspirirala je milijune, a kreativnost i duhovnost širio je kroz poruke ljubavi, nade, pravde i razumijevanja. Marley je preminuo 11. svibnja 1981. u Miamiju, nakon što je zbog nogometne ozljede dobio zloćudni tumor na nožnom palcu kojeg je zbog vjere odbio amputirati.

Foto: Mihaela Erceg

Španjolski slikar, dizajner i pisac, jedan je od najpoznatijih predstavnika nadrealizma u svijetu, rodio se 11. svibnja 1904. Salvador Dali svoje je najpoznatije djelo 'Postojanost pamćenja' naslikao 1931., a svjetski je poznat po izraženom osobnom umjetničkom izričaju.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti osnovana je 11. svibnja 1927. godine u Los Angelesu. Akademija je danas u javnosti najpoznatija po prestižnoj nagradi 'Oscar', a ima izrazito velik utjecaj na svjetsku filmsku industriju. Iako je broj članova akademije do danas četveroznamenkast, ona je i dalje ekskluzivno društvo onih koji su osvojili Oscara ili su bili nominirani.

Foto: Nicolas Armer/DPA/PIXSELL

