Bogata ponuda ribe u ribarnici u Šibeniku: Pogledajte cijene...

Od ribe i školjki do rakova i lignji - na šibenskoj ribarnici sve vrvi od bogate ponude. Imamo i cijene nekih najtraženijih plodova mora, kakve su provjerite u nastavku
Glavna odlika šibenske ribarnice je svježina ribe i plodova mora. Svaki dan lokalni ribari dovoze ulov, pa posjetitelji mogu birati između ribe različitih vrsta - od klasičnih orada i brancina, preko srdela i inćuna, do skuša i tunjevine.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Glavna odlika šibenske ribarnice je svježina ribe i plodova mora. Svaki dan lokalni ribari dovoze ulov, pa posjetitelji mogu birati između ribe različitih vrsta - od klasičnih orada i brancina, preko srdela i inćuna, do skuša i tunjevine. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Glavna odlika šibenske ribarnice je svježina ribe i plodova mora. Svaki dan lokalni ribari dovoze ulov, pa posjetitelji mogu birati između ribe različitih vrsta - od klasičnih orada i brancina, preko srdela i inćuna, do skuša i tunjevine.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Osim ribe, tu su i rakovi te lignje i hobotnice, idealni za pripremu tradicionalnih dalmatinskih jela.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Škaram je 10 eura za kilogram.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Grdobina se prodaje za 20 eura po kilogramu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Škarpina je 30 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Raža stoji 15 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL