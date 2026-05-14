Bogato u Crikvenici: Od slasnih degustacija do škamparenja

Tri turističke zajednice, Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolska općina, udružile su snage oko zajedničkog cilja, a to je promocija Crikveničko-vinodolske rivijere kroz enološku i gastronomsku ponudu.

A riječ je o vrhunskoj namirnici, odnosno škampu. Cijelo je to područje upravo poznato po toj deliciji, pa su u Crikvenici organizirali Festival škampa, koji traje od 15. do 31. svibnja.

Ugostitelji s Crikveničko-vinodolske rivijere osmislili su posebne menije s jelima od škampa jer je to "vrhunski morski specijalitet i simbol je našega kraja, posebno Vinodolskoga kanala, gdje obitavaju škampi veći i ukusniji od onih u otvorenome moru, zbog vrste tla, temperature mora te velikog broja izvora, odnosno kombinacije bočate i morske vode".

Tijekom Festivala škampa bit će i dvije ekskluzivne večere u crikveničkim restoranima - Burinu (15. svibnja) i Didi (29. svibnja). No prava atrakcija sprema se za 23. svibnja, kad je na rasporedu "škamparenje".

Tad ćete imati priliku zaviriti u autentično srce ribarske tradicije - Klenovicu. Posjetitelji će imati priliku doživjeti škamparenje iz prve ruke - izlazak na more, vađenje vrša i upoznavanje s lokalitetima na kojima nastaje ova vrhunska delicija...