Rastavljeni muškarci otkrili: 'Ovo su trenuci kada smo shvatili da braku nema spasa'

KAD JE ŽENINA KUĆA IZ SNOVA NJEMU BILA NOĆNA MORA - Tražili smo novu kuću, a ona se zaljubila u onu koju sam ja mrzio. Iako mi se nije sviđala, kupili smo je jer sam želio da bude sretna. Dok sam je gledao kako blista, znao sam da je volim, ali i da je gotovo. Proveo sam godinu dana preuređujući taj dom, znajući da nije i moj. Kad je sve bilo gotovo, i mi smo završili. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija