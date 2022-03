Bojali se epidemije pa zabranili ljubljenje na javnim mjestima

Dana 9. ožujka 1562. godine vlasti su u Napulju u Italiji zabranili ljubljenje na javnom mjestu. One koje bi uhvatili, bili bi kažnjeni smrću. Kuga se tada brzo širila Europom pa su vlasti bile zabrinute za javno zdravlje, a ne za moral. Činili su sve kako bi suzbili epidemiju pa čak ubijali one koji su se ljubili. Nažalost, čini se da zakon nije previše pomogao u sprječavanju širenja kuge koja je na svojem vrhuncu usmrtila je četvrtinu stanovnika Europe. Povijest pamti još neke čudne zakone o zabrani poljubaca. Francuska je 1910. zabranila ljubljenje na francuskim željeznicama jer bi to moglo uzrokovati kašnjenja. Iranski parlament je 1982. godine naveo "ljubljenje iz zadovoljstva" na zabranjenih moralnih prijestupa.