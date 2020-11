Bojim se problema koji bi mogli nastati ako ostanem sama...

<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>s velikim zanimanjem čitam vaše odgovore na pisma čitatelja i divim se s koliko empatije rješavate njihove dvojbe i životne probleme. Stoga sam vam i ja odlučila napisati vam pismo. Suprug i ja smo u 'zlatnim godinama', oboje imamo kroničnih bolesti, ali ih lijekovima držimo pod kontrolom. Voljela bih da poživimo još 'nešto' godina i da nas zdravlje posluži. Iz naših prijašnjih brakova imamo djecu (zajedničku djece nemamo), ali smo tijekom braka stekli nešto imovine. Nažalost, već sad su izvjesni problemi koji bi mogli nastati ako se njemu nešto dogodi i ostanem sama. Zanima me kako vi to sve vidite. Hvala.</p><p><strong>šifra: znatiželjna </strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Vi ste gospođo veoma mudri, oštroumni, pozitivni, direktni i otvoreni. Iza sebe imate brak i djecu. Mnogo ste propatili i prošli u životu, i sad se pomalo pribojavate djece od sadašnjeg supruga. Vjerujte da tu neće biti nikakvih prepreka niti većih problema, sve konce vi fno držite u svojim rukama i pod kontrolom. Razloga za brigom nema. Vidim da će se vaš relativno dobar život nastaviti i da ćete uspjeti prevladati kronične bolesti, i vi i suprug. Samo tako nastavite, slušajte savjete liječnika i ja vam vidim uspjeh i mir, osobito u idućoj godini. </p>