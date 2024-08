Bol u prstima, aritmija, oticanje ruku i nogu - to su sve znakovi stanja opasnog po život

Za vrijeme toplog vremena mnogi će primijetiti da im otiču ruke, gležnjevi i stopala, češće nego što je to uobičajeno inače. To uglavnom nije razlog za brigu, ali može biti znak miokarditisa - stanja koje može biti uzrok iznenadne smrti, upozoravaju iz britanskog Zavoda za javno zdravstvo (NHS). Štoviše, ističu kako je upravo nedijagnosticirani miokarditis odgovoran za smrt jedne mlade osobe tjedno u Velikoj Britaniji, koja dotad često nije ni sumnjala da ima nekih problema sa srcem, prenosi The Sun.

Kako pokazuje novo istraživanje, većina Britanaca ne bi se javila liječniku niti da primijeti spomenute simptome, što posebno zabrinjava.

Zbog toga Andy Jansons, predsjednik dobrotvorne organizacije 'Myocarditis UK', čiji je sin Alexander umro od te bolesti u dobi od 18 godina, upozorava: „Važno je biti svjestan simptoma i znati da trebate potražiti liječničku pomoć ako ih osjećate“.

Miokarditis je upala srčanog mišića koja s vremenom smanjuje sposobnost srca da učinkovito pumpa. Može uzrokovati ubrzan, odnosno abnormalan srčani ritam, no simptomi su često vrlo suptilni, a ponekad uopće nisu izraženi. Ako se ne liječi, može biti smrtonosan. Miokarditis se može pojaviti kod ljudi bilo koje dobi i obično je povezan s virusnom infekcijom koju osoba nedavno preboli, ali može biti povezan i s lijekovima, bakterijskim infekcijama i autoimunim poremećajima.

Miokarditis je, zapravo,upala srčanog mišića, stanje koje najčešće nastaje obično nakon preboljene virusne bolesti. To stanje smanjuje sposobnost srca da učinkovito pumpa, uzrokujući brze ili abnormalne srčane ritmove (aritmije). Upala stvara ožiljno tkivo na srcu (fibrozu) i tjera ga da pojačano radi kako bi krv i kisik cirkulirali kroz tijelo. Miokarditis se može pojaviti kod ljudi bilo koje dobi, ponekad čak i kod onih koji nisu preboljeli neku infekciju. Uz bol u prsima, nedostatak zraka i aritmiju, mogu se javiti i neki neuobičajeni simptomi, poput:

- osjećaja stezanja u prsima

- kratkoće daha (bilo u mirovanju, dok ležite, ili kad ste aktivni)

- neuobičajeni umor

- palpitacije (kao da vam srce treperi, jače lupa ili preskače)

- nepravilnog rada srca

- osjećaja vrtoglavice ili nesvjestice

- simptoma sličnih gripi (kao što su visoka temperatura, glavobolje, bolovi u tijelu ili bolovi u zglobovima) koje ste nedavno preboljeli

- upaljenog grla ili oticanja ruku, nogu, gležnjeva ili stopala

Nažalost, novije istraživanje pokazalo je da čak 82 posto ljudi ne bi posjetilo liječnika opće prakse ako bi iskusilo neki od ovih simptoma. Štoviše, oko 27 posto ispitanika nikada nije čulo za miokarditis.

Da bi dijagnosticirao miokarditis, liječnik će provjeriti nedavne bolesti koje ste preboljeli, ili vas ispitati o simptomima koji su prethodili, provjeriti vašu izloženost određenim lijekovima i druge čimbenike rizika, poput toga jeste li nedavno rodili.

Također, može vas poslati na EKG, rendgensko snimke prsnog koša ili pretrage krvi. Liječenje će ovisiti o simptomima i njihovom uzroku, a može uključivati lijekove protiv bolova, antibiotike i odmor. Većina ljudi će nakon epizode miokarditisa uz lijekove i odmor biti bolje, naravno, uz izbjegavanje vježbi visokog intenziteta dok se srce oporavlja. No, kod nekih ljudi stanje može potrajati dulje, ili se može vratiti, pa je potrebno brižno pratiti napredak pacijenta. Ako se simptomi vrate, obavezno se javite liječniku.

- Rano otkrivanje i liječenje na vrijeme mogu smanjiti rizik od dugotrajnih komplikacija ili smrtnih slučajeva uzrokovanih ovim stanjem. Ključno je govoriti o tome, jer uz povećanu svijest, građani mogu bolje prepoznati simptome koji upućuju na miokarditis i znati da se moraju javiti liječniku, kaže Andy Jansons iz Zaklade Myocarditis UK. On je podijelio i priču svog sina, Alexandera Jansonsa, koji je preminuo uslijed miokarditisa, u srpnju 2013. godine, u dobi od samo 18 godina.

- Volio je život, a posebno je uživao u sportu, glazbi, obitelji i svojim prijateljima. Njegova najveća strast bio je nogomet. Igrao je za školski i neke lokalne timove, stekavši mnogo prijatelja na putu. Alexanderova školska nogometna momčad u gimnaziji John Hampden jedne godine osvojila je nacionalni naslov English Schools, što ih je tehnički učinilo najboljom školskom nogometnom momčadi u Engleskoj, a on je u tome odigrao glavnu ulogu. Još jedna njegova velika strast bila je teretana, gdje je provodio nebrojene sate radeći na svom zdravlju i kondiciji. Volio je posjećivati utakmice West Hama sa svojom obitelji svaki drugi vikend. To druženje na Upton Parku za njih je bilo nezaboravno. Sve se to nastavilo i na Sveučilištu u Sussexu, gdje je studirao matematiku i igrao nogomet u prvih jedanaest, obožavajući svaku sekundu studentskog načina života. Svatko tko je usput došao u kontakt s Alexanderom jednako ga je doživio: kao brižnu, ljubaznu, promišljenu i duhovitu dušu koja bi pomogla svakome u bilo kojoj situaciji.