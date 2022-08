Bolestan sam i nemam stan. Zanima me hoće li biti bolje?

Dragi Mevludine,

prije 16 mjeseci sam imao moždani udar i poslije toga živim tako tako. Zanima me hoće li mi biti gore ili će mi se stanje poboljšati. Živim u Osijeku i već sam desetak puta podnio zahtjev za stan, a ove godine su mi ga i dali - svinjac gori od ovoga u kojem sam sad. Odbio sam ga uzeti jer je bio vlažan i nikakav. Unaprijed zahvaljujem na odgovorima.





šifra: vepar

Odgovor:

Poprilično ste komplicirani, mnogo toga ste započeli, ali ne i završili. Bilo je šansi, ali niste na njima radili kako biste ih iskoristili. Niste nimalo loš čovjek, ali ste neke stvari u životu olako shvaćali. Naivno ste nastupali. Vrlo često ste napeti i bez volje jer su mnoge godine prošle, a ništa konkretno niste napravili. No to je sad iza vas, s tim ste se pomirili. Vidim u budućnosti boljitak, ali morat ćete se još malo strpjeti. Tijekom 2022. će vam se mnogo toga posložiti, neke bitne stvari ćete realizirati. Vidim da ćete ponovno podnijeti zahtjev za stan i dobiti bolji od sadašnjeg. To će biti veliki napredak i vidim vam tu veliko zadovoljstvo. Samo smireno i budite uporni. Posljedice moždanog su blago vidljive, a uz konzultaciju neurologa i terapiju vidim da ćete biti dobro. Mnogo toga pozitivnog će vam donijeti nova godina. U iduće dvije i pol godine ćete biti stambeno i financijski zbrinuti, a zdravstveno stanje bolje i smirenije. Optimizam će vam se vratiti i dobro će vam krenuti. Dakle, samo uporno u svojim naumima i vidjet ćete pozitivan rezultat. Sretno.

