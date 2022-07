Životne dvojbe: Trebam li otići u inozemstvo ili ipak ostati ovdje?

Poštovani Mevludine!

zanima me trebam li ići u inozemstvo ili ostati u Hrvatskoj, te kad će se moj ljubavni život ustabiliti, kad ću započeti zajednički život sa svojim partnerom? Hvala.

šifra: Nizozemska

Odgovor:

Doista ste kreativni, ali pomalo pasivni. Iako imate sjajne zamisli, ne radite dovoljno da ih provedete u djelo. Prije ste bili više energični, u zadnje ste vrijeme malo posustali. Maštoviti ste i volite sanjariti. Mislim da vaš partner ni sam ne zna što hoće i želi te mislim da nije pri čvrstoj odluci, pomalo je dvosmislen, nedostaju mu čvrsti stav i želja. Teško da ćete ostati zajedno. No nema razloga da padate u očaj, držite se onoga što ste si zacrtali. Vidim vam odlazak u inozemstvo. Naći ćete posao, financije će vam se popraviti, a poslije ćete pronaći i finog partnera. Vidim da ćete se stabilizirati u iduće dvije godine i biti sretni. Opasnosti vam nikakve ne vidim, no morate biti uporniji oko svojih snova i planova. Samo od sebe ništa se neće dogoditi. Poslije vas vidim s pozitivnim gospodinom i sve će sjesti na svoje mjesto. Jedino s ovim sadašnjim nemate najbolju perspektivu. Malo se preispitajte i razgovarajte s njim o njegovim planovima za vas pa ćete i sami doći do spoznaje. Sretno.

Najčitaniji članci