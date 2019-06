Boli vas zub, a nemate tabletu: Pomoći će ono što imate doma

Većina ljudi se slaže da je zubobolja najgora vrsta boli koju možete osjetiti. Užasno je nelagodna i iritirajuća, a da ne pričamo kako se tek osjećamo kada moramo ići kod zubara. Zbog toga je vrlo važno voditi brigu o zubima kako do takvih bolova ne bi došlo i kako ne bi bespotrebno razvijali strah od stomatologa. No, svakome se može dogoditi da ode na godišnji i zaboli ga zub, ili još gore slomi ga. Zato je mr.sc. Vesna Barac Furtinger, dr.dent.med.ukratko objasnila kako si možemo pomoći kod takvih slučajeva dok smo na odmoru.

Što kada nas uhvati zubobolja na godišnjem?

Uvijek smo nespremni i najčešće uza se nemamo neki od prikladnih lijekova koji bi nam pomogao kada dođe do zubobolje. Zato često posežemo za sredstvima koja su nam pri ruci, objašnjava mr.sc. Vesna Barac Furtinger, dr.dent.med.

Ukoliko imate „samo“ karijes, zub će nas zaboljeti kao odgovor na konzumaciju nekog slatkog jela. U tom slučaju običnu kuhinjsku sol, rastopite u čaši vode i njome isperite usta. Ovaj kućni pripravak prilično je uspješan, naravno do prvog stomatologa, kaže ova stomatologinja.

Učinkovit je i bijeli luk ili češnjak, čije žvakanje također smanjuje bol. Isto tako, u većini kuhinja možemo naći klinčić, kojeg treba zdrobiti i pomiješati s malo jestivog ulja, a pomaže zubobolje.

Kako najčešće za vrijeme godišnjeg odmora posjećujemo Jadran, a naše je more dovoljno čisto da možete, usta se mogu isprati i morskom vodom, koja uz smirivanje zubobolje, blagotvorno djeluje i na vaše zubno meso. Na kamenjaru naše obale raste i čudotvorna biljka, kadulja ili žalfija, čija je primjena u kućnoj ljekarni nezaobilazna. Ona posebno dobro djeluje kao čaj na upale sluznica. Protuupalna biljka također je još i kamilica, poručuje Vesna Barac Furtinger, dr. dent. med.

Foto: Dreamstime

- Ako vas uhvati zubobolja prvo isperite usta mlakom vodom i upotrijebite zubni konac kako biste uklonili ostatke hrane, a nastane li na tom mjestu oteklina, stavite hladan oblog na lice - savjetuje i upozorava da ni u kom slučaju ne koristite tople obloge i ne stavljajte aspirin za zub ili okolnu sluznicu oko bolnog zuba.

Ipak, kada vas zadesi zubobolja najbolje rješenje je da odmah odete do stomatologa, pošto u današnje vrijeme rijetko koje mjesto nema stomatologa.Tako vam se najbolje može pružiti prikladna pomoć i stručnjaka. Kod zubobolje nikako ne smijete dopustiti da vas uhvati noć jer tada mnoga manja mjesta nemaju dežurnu stomatološku službu, naglašava Vesna Barac Furtinger.

Putujete li u inozemstvo, obavezno prije puta posjetite svog stomatologa. On će najbolje znati što vas može zadesiti jer su stomatološke usluge van Hrvatske izuzetno skupe.

Ako vam se slučajno utisne strano tijelo među zube. pokušajte pažljivo ukloniti predmet upotrebom zubnog konca. No, nikako ne pokušavajte ukloniti predmet šiljatim ili oštrim predmetima. Također, ne uspijete li odmah krenite vašem stomatologu.

Evo što pomaže kod problema sa zubima i zubnim mesom:

Kadulja

Foto: 123RF

Zubno meso vas često boli, krvari i osjetili ste da se dogodilo povlačenje zubnog mesa. Kadulja je prirodni lijek koji može liječiti zubno meso i bolesti zubnog mesa. Ova čudesna biljka ima antibakterijsko, antigljivično i antiseptičko djelovanje. Zbog svojeg jakog antiseptičkog djelovanja koristi se u liječenju neugodnog zadaha iz usta, problema s karijesom i gnojnim desnima.

Odličan je izbor za održavanje higijene usne šupljine, a čaj od kadulje jednako je učinkovit kao i neke zubne paste. Ako imate takvih problema grgljajte čaj od kadulje. Dvije do tri čajne žlice kadulje prelijte s 2 dcl vruće vode i pustite da odstoji 10 minuta pa popijte. Ovaj napitak zaštiti će vas od gingivitisa, ali ga ipak pijte u umjerenim količinama jer previše čaja od kadulje kod nekih osoba može izazvati grčeve.

Kopriva

Foto: Thinkstock

Listovi koprive obiluju magnezijem, a neka istraživanja pokazuju kako čaj od ove biljke djeluje antibakterijski i protiv gingivitisa. Djelotvornost koprive je pojačana ako joj dodate još i borovnicu, stoga kada kupujete proizvode za higijenu i zdravlje zuba birajte one na bazi koprive.

Češnjak

Foto: dreamstime

Češnjak ima svojstva analgetika i anestetika, zbog čega može pomoći kod zubobolje. Jednostavno stavite komadić zgnječenog češnjaka na bolni zub, da biste dobili trenutno olakšanje. I ulje češnjaka je čudesan lijek za zubobolju. Stavite ga na bolno mjesto. Ublažit ćete bol na neko vrijeme, a kada počnete ponovno osjećati bol, ponovno ga nanesite. Jednako djelovanje ima i ulje klinčića.

Sol

Foto: Dreamstime

Kod upale zubnog mesa možete stavite sol izravno na upaljeno mjesto. Za početak nanesite sol kako biste prekrili u potpunosti upaljeno mjesto. Odmah ćete primijetiti kako sol djeluje i ublažit će se bol, dok u potpunosti ne nestane. Ipak, oteklini će trebati neko vrijeme da splasne, a ako je upala duboka morat ćete nanositi sol nekoliko puta da bi u potpunosti izašla na površinu.

Kada izađe na površinu dobro isperite usta i ispljunite. Za zubni apsces i infekcije, stavite dvije ravne čajne žličice soli u čašu. Ulijte malu količinu kipuće vode na sol u čašu da se otopi, a zatim napunite čašu s dovoljno hladnom vodom kako bi dobili toplu otopinu.

Isperite usta polako i dobro, koristeći svu slanu vodu. Ponovite najmanje dva puta dnevno.

Đumbir

Foto: Fotolia

Uzmite korijen đumbira. Odrežite komad đumbira i odstranite koru. Stavite komad u usta na vrh bolnog zuba i grizite. Bol bi se trebala vrlo brzo smiriti. Držite ostatak đumbira u posudi u hladnjaku i zamijenite komad u ustima povremeno po potrebi.

Trauma zuba - kako si pomoći?

Osim što nas na godišnjem odmoru može zadesiti zubobolja, može nam se isto tako dogoditi i pad, udarac ili nešto takve prirode.

- Razlikujemo povrede zuba I povrede mekih tkiva i potpornih struktura zuba - objašnjava Furtinger i dodaje da kada nam se dogodi povreda zuba, obično vidimo odlomljen komadić ili komad zuba.

Napominje kako zub tada može biti klimav ili pomaknut sa svog uobičajenog mjesta. Isto tako, nerijetko ,nakon silovitog udarca zub ostaje čitav, ali je klimav ili pomaknut u svom ležištu.

- To je znak da je došlo do ozljede potpornih struktura zuba. Zub može biti I izbijen, potpuno izbačen iz svog prirodnog ležišta - upozorava.

Kod ovakvih povreda izuzetno je važno znati snaći se I pružiti prvu pomoć dok ne dođemo do stručne pomoći. Za početak treba prvo običnom vodom lagano isprati područje usta kako bi uklonili ostatke krvi ili prašine, a zatim pogledati što nam se točno dogodilo, i sasvim laganim pokretima ispitati da li su udareni zubi pomični.

- Ako vidimo li pak da nam cijeli zub nedostaje , treba ga pronaći. Obično se nalazi negdje u blizini mjesta gdje nam se dogodila povreda - savjetuje stomatologinja.

Ubrzo nakon povrede, posebno ako se o djetetu, pojaviti će se otok. Zato je i danas, u vrijeme kada se baš za svaku promjenu trči u ljekarnu, zlatni standard najobičniji je hladni oblog.

- Ukoliko je zub izbijen, nježno ga prihvatite i isperite vodom, ali jako, jako pažljivo, te ga nikako nemojte stavljati u suhu maramicu -savjetuje Furtinger. Pokušajte se organizirati tako da što brže stignete do stomatologa, a zub za to vrijeme držite u slini ili mlijeku. Zub držite u slini tako da ga stavite pod jezik. A radi li se o djetetovom zubu, stavite ga u posudicu s mlijekom. Za očuvanje zuba dobra je i fiziološka otopina. Ako ste zub sačuvali na ovaj način važno je doći do stomatologa unutar otprilike dva sata.

No najčešće će nam se dogoditi da nakon silovitog udarca, pa i pomičnosti zuba ne vidimo neke posebne promjene. Kada u opuštenoj atmosferi godišnjeg odmora zaboravimo nemili događaj, a vidljivih posljedica nemamo, dogodi nam se da u potpunosti zaboravite nezgodu. Zato je važno da kada se vratite s godišnjih odmora, posjetite svog stomatologa i učinite detaljan pregled povrijeđenog mjesta kako bi predvidjeli i prevenirali kasne posljedice trauma.

- Posljedice mogu biti različite i sve vode u istom pravcu, ka gubitku zuba koje se danas ni u kom slučaju ne smije dogoditi - zaključila je.

