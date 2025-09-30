Obavijesti

SVAKI EURO JE BITAN

Bolje i jeftinije grijanje: Upute kako odzračiti i očistiti radijator

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Odzračivanje i čišćenje radijatora ključ je za učinkovito grijanje i manji račun. Ne čekajte zimu da biste saznali kako vam zrak u radijatorima može isprazniti džep

Kako zimski mjeseci stižu, mnogi se pripremaju za uključivanje sustava grijanja, a jedna od najvažnijih radnji za osiguranje učinkovitog i ekonomičnog grijanja je pravilno odzračivanje i čišćenje radijatora. Ove jednostavne, ali ključne mjere pomažu u uklanjanju zraka i nečistoća iz sustava, čime se povećava toplinska učinkovitost i smanjuju troškovi grijanja.

Zašto je odzračivanje važno?

Zrak zarobljen u radijatorima može značajno smanjiti njihovu sposobnost zagrijavanja prostorije. Kada se u sustavu pojavi zrak, radijatori se hlade, stvaraju se neugodni zvukovi cvrčanja, a sustav grijanja radi intenzivnije i troši više energije. Redovitim odzračivanjem, koje se obično obavlja posebnim odvijačem za radijatore, zrak se izbacuje, a toplina se ravnomjerno širi.

Kako pravilno odzračiti radijatore?

Prije početka, preporučuje se isključiti sustav grijanja i pustiti radijatore da se ohlade. Zatim se odvijačem polako otvara ventil na radijatoru dok ne izađe zrak – čut će se zviždanje, a potom će početi istjecati voda. Ventil se odmah zatvara kako bi se spriječilo curenje vode. Ovaj proces najbolje je ponoviti na svim radijatorima u kući ili stanu.

Osim odzračivanja, važno je i redovito čišćenje radijatora izvana i iznutra. Prašina koja se skuplja na površini smanjuje prijenos topline, dok unutarnje naslage mogu utjecati na rad sustava. Preporučuje se usisavanje prašine s rešetki, a u slučaju većih nečistoća ili problema s protokom vode, pozivanje stručnjaka za detaljnije čišćenje.

Savjeti za dugotrajni rad sustava grijanja:

  • Odzračite radijatore barem jednom godišnje, najbolje prije početka sezone grijanja.
  • Redovito čistite radijatore od prašine i prljavštine.
  • Provjerite tlak u sustavu grijanja i po potrebi ga nadopunite.
  • U slučaju ponovljenih problema s hladnim radijatorima, obratite se serviseru.

Ispravna briga o radijatorima ne samo da poboljšava toplinsku udobnost doma, već i doprinosi uštedi energije i manjem računu za grijanje. Zato je vrijeme da ove jeseni svom sustavu grijanja pružite potrebnu pažnju i osigurate topli dom bez problema.

