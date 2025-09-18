Savjeti stručnjaka kako oprati staklena vrata tuš kabine

Redovito održavanje staklenih vrata tuš kabine ključno je kako biste spriječili nakupljanje prljavštine i mineralnih naslaga. - Pustiti da se naslage sapuna i minerala nakupljaju na staklu je kao ostaviti crno vino na bijeloj košulji, što duže čekate, to je problem veći - objašnjava Ryan Knoll, osnivač Tidy Casa, servisa za čišćenje doma. Redovito čišćenje sprječava da naslage oštete staklo i da jednostavan obrisak postane pravi projekt restauracije.

Jeramy Sibley, predsjednik Glass Doctor, preporučuje pranje staklenih vrata i kupaonskih prozora barem jednom tjedno jer se na njima može razviti plijesan. - Bez puno truda, korištenje gumene strugalice nakon tuširanja ili brisanje spužvom ili krpom tjedno sprječava nakupljanje tvrde vode, što može dugoročno izbjeći skupe popravke - kaže Sibley.

Važno je napomenuti da nisu sva staklena vrata ista, neka imaju zaštitni sloj koji odbija vodu ili otiske prstiju. - Korištenje pogrešnog sredstva može oštetiti zaštitu ili zamutiti staklo. Uvijek prvo testirajte na manjem dijelu - savjetuje Knoll.

Što je potrebno za čišćenje?

Bočica s raspršivačem

Destilirani bijeli ocat

Tekući sapun za posuđe

Neabrazivna spužva ili pjena za čišćenje

Soda bikarbona

Krpica od mikrovlakana

Postupak čišćenja octom i sapunom

Pomiješajte jednake dijelove destiliranog bijelog octa i tekućeg sapuna u bočici s raspršivačem. Poprskajte staklena vrata. Ostavite otopinu da djeluje 10–15 minuta da bi se razgradile naslage sapuna i minerala. Očistite vrata neabrazivnom spužvom ili pjenom za čišćenje. Temeljito isperite toplom vodom. Osušite vrata krpicom od mikrovlakana kako biste spriječili mrlje i tragove.

Ocat je odličan zbog svoje kiselosti i antibakterijskih svojstava. Pomaže u uklanjanju minerala, masnoće, prljavštine i neugodnih mirisa. Također, ostavljanjem vrata otvorenima nakon tuširanja omogućujete pravilno sušenje i sprječavate plijesan i neugodne mirise.

Čišćenje sodom bikarbonom i vodom

Napravite pastu od sode bikarbone i malo vode. Nanesite pastu na vrata spužvom. Ostavite da stoji 10 minuta za uklanjanje tvrdokornih mrlja. Isperite toplom vodom i obrišite mikrovlaknastom krpom. Za jače naslage, nakon što pasta odstoji, poprskajte malo toplog octa. To pomaže razgraditi naslage bez dodatnog napora.

Redovito čišćenje staklenih vrata tuš kabine ključno je za održavanje njihovog sjaja i sprječavanje nakupljanja sapuna i minerala. Idealno bi bilo provoditi dubinsko čišćenje barem jednom tjedno, da bi se spriječilo nakupljanje tvrdokornih mrlja i prljavštine.

Ako vrata imaju zaštitni sloj koji odbija vodu i koristite strugalicu svakodnevno, možete ih čistiti na svaka 3 do 4 tjedna, a vrata će i dalje ostati čista i bez tragova vode.

Za održavanje staklenih vrata tuš kabine važno je redovito čišćenje. Dnevno koristite strugalicu nakon tuširanja kako biste uklonili kapljice vode. Tjedno obrišite vrata otopinom octa i vode ili svojim omiljenim sredstvom za staklo. Mjesečno provedite dubinsko čišćenje koristeći ocat i sapun ili sodu bikarbonu za tvrdokorne mrlje.