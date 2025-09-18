Obavijesti

UKLANJANJE NASLAGA I MRLJA

Savjeti stručnjaka kako oprati staklena vrata tuš kabine

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Staklena vrata tuš kabine često izgledaju elegantno i moderno, no s vremenom se na njima nakupljaju naslage sapuna, mrlje od tvrde vode i ostaci sapunice, što ih čini mutnima i neurednima

Redovito održavanje staklenih vrata tuš kabine ključno je kako biste spriječili nakupljanje prljavštine i mineralnih naslaga. - Pustiti da se naslage sapuna i minerala nakupljaju na staklu je kao ostaviti crno vino na bijeloj košulji, što duže čekate, to je problem veći - objašnjava Ryan Knoll, osnivač Tidy Casa, servisa za čišćenje doma. Redovito čišćenje sprječava da naslage oštete staklo i da jednostavan obrisak postane pravi projekt restauracije.

čišćenje
čišćenje | Video: 24sata/pixsell

Jeramy Sibley, predsjednik Glass Doctor, preporučuje pranje staklenih vrata i kupaonskih prozora barem jednom tjedno jer se na njima može razviti plijesan. - Bez puno truda, korištenje gumene strugalice nakon tuširanja ili brisanje spužvom ili krpom tjedno sprječava nakupljanje tvrde vode, što može dugoročno izbjeći skupe popravke - kaže Sibley.

Važno je napomenuti da nisu sva staklena vrata ista, neka imaju zaštitni sloj koji odbija vodu ili otiske prstiju. - Korištenje pogrešnog sredstva može oštetiti zaštitu ili zamutiti staklo. Uvijek prvo testirajte na manjem dijelu - savjetuje Knoll.

Što je potrebno za čišćenje?

  • Bočica s raspršivačem

  • Destilirani bijeli ocat

  • Tekući sapun za posuđe

  • Neabrazivna spužva ili pjena za čišćenje

  • Soda bikarbona

  • Krpica od mikrovlakana

Postupak čišćenja octom i sapunom

  1. Pomiješajte jednake dijelove destiliranog bijelog octa i tekućeg sapuna u bočici s raspršivačem.

  2. Poprskajte staklena vrata.

  3. Ostavite otopinu da djeluje 10–15 minuta da bi se razgradile naslage sapuna i minerala.

  4. Očistite vrata neabrazivnom spužvom ili pjenom za čišćenje.

  5. Temeljito isperite toplom vodom.

  6. Osušite vrata krpicom od mikrovlakana kako biste spriječili mrlje i tragove.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ocat je odličan zbog svoje kiselosti i antibakterijskih svojstava. Pomaže u uklanjanju minerala, masnoće, prljavštine i neugodnih mirisa. Također, ostavljanjem vrata otvorenima nakon tuširanja omogućujete pravilno sušenje i sprječavate plijesan i neugodne mirise.

Čišćenje sodom bikarbonom i vodom

  1. Napravite pastu od sode bikarbone i malo vode.

  2. Nanesite pastu na vrata spužvom.

  3. Ostavite da stoji 10 minuta za uklanjanje tvrdokornih mrlja.

  4. Isperite toplom vodom i obrišite mikrovlaknastom krpom.

  5. Za jače naslage, nakon što pasta odstoji, poprskajte malo toplog octa. To pomaže razgraditi naslage bez dodatnog napora.

Cleaning chrome bathroom elements
Foto: Andrei Sauko

Redovito čišćenje staklenih vrata tuš kabine ključno je za održavanje njihovog sjaja i sprječavanje nakupljanja sapuna i minerala. Idealno bi bilo provoditi dubinsko čišćenje barem jednom tjedno, da bi se spriječilo nakupljanje tvrdokornih mrlja i prljavštine.

Ako vrata imaju zaštitni sloj koji odbija vodu i koristite strugalicu svakodnevno, možete ih čistiti na svaka 3 do 4 tjedna, a vrata će i dalje ostati čista i bez tragova vode.

Za održavanje staklenih vrata tuš kabine važno je redovito čišćenje. Dnevno koristite strugalicu nakon tuširanja kako biste uklonili kapljice vode. Tjedno obrišite vrata otopinom octa i vode ili svojim omiljenim sredstvom za staklo. Mjesečno provedite dubinsko čišćenje koristeći ocat i sapun ili sodu bikarbonu za tvrdokorne mrlje.

