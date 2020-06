Ona i suprug su se vjen\u010dali ispred te ku\u0107e prije \u010detiri godine, a sad imaju sina i dva psa. Ku\u0107icu su nazvali Tiny Canal Cottage. Zajedno s dvori\u0161tem ima oko 37 \u010detvornih metara. Sagradili su je 1924. godine. Ima zaobljene stropove i razne ni\u0161e za pohranu stvari. Sastoji se od samo tri sobe. Dnevni boravak, kuhinja i ured su u istom prostoru, dok su spava\u0107a soba i kupaonica izdvojeni.\u00a0 Imaju i trijem te maleni vrt u kojem ima dovoljno mjestu za igru djeteta i ku\u0107nih ljubimaca.

- Vrt nam omogu\u0107uje da djetetu i psima pru\u017eimo iskustvo otvorenog prostora unato\u010d nedostatku kvadrata - kazala je Morris.

Kako bi \u0161to bolje iskoristila prostor, ona je dodala vertikalne police i mno\u0161tvo biljaka za dekoraciju te je strate\u0161ki rasporedila ogledala kako bi dojam prostora bio ve\u0107i. Ka\u017ee i kako je za dekoracije koristila svakodnevne predmete i na taj na\u010din dodatno u\u0161tedjela na prostoru.

Pokrenula je internetsku stranicu kako bi i druge upoznala sa njihovim na\u010dinom \u017eivota, a usto je postala profesionalna konzultantica za organizaciju malih \u017eivotnih prostora.

- Stvari mijenjamo kako nam odgovara, pa smo ormar pretvorili u dje\u010dju sobu kad je sin bio beba, a kad je porastao opet smo je pretvorili u ormar. Nemamo potrebe za velikim radovima i lijepo je imati fluidni otvoreni prostor ovisno o promjenama u na\u0161im ukusima - dodala je.

Spava\u0107a soba joj je najdra\u017ei dio ku\u0107e.

- Obo\u017eavam krevet jer smo ugradili prozore na strop, pa imamo pogled na mjesec i zvijezde te dovoljno svjetla tijekom dana - istaknula je.

Zbog malog prostora su promijenili i navike.

- Umjesto jednokratnih, radije koristimo predmete koje mo\u017eete stalno upotrebljavati. To \u0161tedi novac, smanjuje otpad i osloba\u0111a prostor - kazala je.

U svojoj knjizi Small Space Style: Because You Don't Need to Live Large to Live Beautifully napisala je vi\u0161e od 200 savjeta o tome kako \u017eivjeti u malom stambenom prostoru.

- \u017delim da moje dijete ima sve \u0161to mu treba kako bi se osje\u0107ao sigurnim u \u017eivotu, no puno mi je va\u017enije da mo\u017ee iza\u0107i, udisati svje\u017e zrak i piti nezaga\u0111enu vodu iz slavine nego da \u017eivimo u velikoj ku\u0107i punoj nepotrebnih stvari. Zahvaljuju\u0107i na\u0161em \u017eivotnom stilu prigrlili smo odr\u017eivost i nadamo se da \u0107e to utjecati na tu\u0111a pona\u0161anja koja koriste zemlji - nastavila je ona dodaju\u0107i kako su ovakvim \u017eivotom u\u0161tedjeli novac.

- Nema \u0161anse da bismo si mogli omogu\u0107iti \u017eivot u ovoj \u010detvrti u ku\u0107i normalnih dimenzija. Osim \u0161to samu ku\u0107u pla\u0107amo manje, koristimo i manje predmeta te nam ne treba puno namje\u0161taja ili drugih potrep\u0161tina. Dodatno, kad se ne\u0161to slomi ili pokvari, treba nam manje vremena da to nadoknadimo - pojasnila je.

Kazala je kako odgajanje djeteta u maloj baraci ima puno prednosti.

- Zahvaljuju\u0107i na\u0161em malom vrtu, na\u0161 sin star tri godine ima dovoljno prostora za istra\u017eivanje, a opet je dovoljno blizu da ga uvijek mo\u017eemo vidjeti i paziti na njegovu sigurnost. Kad je u ku\u0107i, nau\u010dio se zabavljati na prostoru manjem od osam kvadrata zahvaljuju\u0107i kreativnoj igri i knjigama - tvrdi ona.

Ka\u017ee kako ljudi diljem svijeta na razli\u010dite na\u010dine rje\u0161avaju svoje stambeno pitanje i pronalaze rje\u0161enja, a ona i njezina obitelj u\u017eivaju u onome \u0161to imaju. U dvori\u0161tu imaju trosjed, vanjski tu\u0161 i ogledala kako bi se prostor doimao ve\u0107im.

- Najte\u017ei dio prilagodbe na \u017eivot u malom prostoru bio je nau\u010diti kako blokirati one koji su govorili da je to nemogu\u0107e. Kad mis e posao po\u010deo razvijati, ljudi su mi govorili da ne mogu raditi iz tako malog prostora i da \u0107e biti prete\u0161ko. A kad sam ostala trudna, svi su govorili da se moram preseliti jer za dijete treba puno stvari. No do sad se pokazalo da ni\u0161ta od toga nije to\u010dno - nastavila je poja\u0161njavaju\u0107i kako nema dojam da je uskra\u0107ena zbog \u017eivota u tako malom prostoru, nego se osje\u0107a jo\u0161 bogatijom. Ka\u017ee da ima vi\u0161e vremena koje kvalitetno mo\u017ee provesti sa \u010dlanovima svoje obitelji.

- Sljede\u0107i put kad putujete ili no\u0107ite daleko od ku\u0107e, iskoristite tu mogu\u0107nost kako biste promislili \u0161to vam zapravo treba da biste bili zadovoljni i da bi vam bilo udobno. Po povratku doma, ta promi\u0161ljanja preto\u010dite u ne\u0161to opipljivo i trajno pa maka zaustavite dono\u0161enje novih nepotrebnih stvari u va\u0161 dom - zaklju\u010dila je.

Zanima vas ova tema? Pro\u010ditajte onda i ovaj \u010dlanak: Sme\u0111a je nova siva: Zidovi u nijansama \u010dokolade i karamele

\u00a0