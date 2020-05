Čitatelj Dejan uredio je svoj balkon: Sada izgleda bajkovito

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Ako želite boravak za druženje naglasak ne smije biti na TV-u

Čitatelj Dejan Bobetić (35) pohvalio se svojim novouređenim balkonom, za čiju je inspiraciju zadužen naš članak o preuređenju balkona Inspirirajte se: Pretvorite svoj mali balkon u oazu opuštanja. Svoje remek-djelo poslao nam je s fotografijama prije i nakon uređenja.

Dejan inače dolazi iz okolice Varaždina, ali trenutno živi u Zagrebu. Po zanimanju je profesionalni vojnik te radi u IT sektoru. Također se bavi fotografijom i sportom te voli putovati. Tvrdi da je planirao uređenje balkona već neko vrijeme, no zbog raznih obaveza nije bio u mogućnosti to realizirati ranije.

Foto: Privani album Fotografija balkona prije uređenja

- Postoji mnogo ideja na internetu te raznim časopisima, no htio sam nešto po svome ukusu – objasnio je. Što se tiče cjelokupnog proces uređenja, Dejan tvrdi kako je uređenje balkona bilo zajednički projekt njega i njegova najboljeg prijatelja Igora, u kojem su ovaj balkon praktički napravili 'iz šale'.

Foto: Privatni album

- Roštiljali smo, družili se te, uživajući, radili na balkonu – ispričao je i dodao kako je, što se tiče završnih sitnica, puno doprinijela Igorova cura Silvija, a sanduk koji je napravljen od lamperije ocrtala je njegova sestra Vesna, koja ima, kako on kaže, u sebi ima umjetnički duh. Sav materijal koji je Dejan koristio kod preuređenja je od otpadnih paleta osim boje i ostalih dekoracija, koje je nabavio u dućanima poput Bauhausa i Tedija.

Kupio je posude u koje je sam posadio cvijeće uz pomoć prijateljice Silvije, neke sitnice, kao što su žaruljice i sitne dekoracije, a zajedno su i zašili jastuke. Jedino što sad balkonu nedostaje su spužve za sjedenje. Za cijelo preuređenje balkona Dejan je potrošio oko 1000 kuna. Najviše novca mu je otišlo na boju te dekoracije poput natpisa, ogledala i posuda za svijeće, a sam proces uređenja trajao je otprilike pet dana.

Foto: Privani album

On i njegov prijatelj radili su na njemu kad god su stigli i kad su im druge obveze to dopuštale. Iako je cijeli proces preuređenja bio zabavan, Dejanu je zapravo najteže bilo zamisliti na koji način urediti tako mali balkon, a da na njemu ima dovoljno mjesta za uživanje.

- Radi se o balkonu dimenzije 2 x 1,2 metra, a još uz to nisam ništa smio bušiti niti na bilo koji način sve to pričvrstiti. Ipak, na kraju je sve ispalo i više nego super – ispričao je.

Foto: Privani album

O ljepoti njegova balkona govore i reakcije drugih ljudi, koje su bile prepune oduševljenja. Dejan tvrdi da nitko nije ostao ravnodušan kad im je pokazao krajnji rezultat, a bilo je i dosta reakcija da je fotografija balkona skinuta s interneta od onih ljudi koji su vidjeli samo sliku balkona, a ne i uživo. Ono što je za svaku pohvalu je to što je Dejan uspio potaknuti i druge ljude da preurede svoj balkon.

Foto: Privani album

- Bilo je puno upita kako sam neke stvari napravio te molbi mogu li isto tako i nekome drugome urediti balkon. Ali zbog nedostatka vremena nisam mogao prihvatiti ponude – zaključio je. Ono što je sigurno je da je Dejanov balkon sad pravo malo remek-djelo s bajkovitim ugođajem i opuštajućom atmosferom.

Balkon je preuredila i Astrid

Svoj balkon odlučila je preurediti još jedna Zagrepčanka, Astrid. Ideja joj je sinula u karanteni, a kod preuređenja balkona nije imala nikakvu pomoć.

Foto: Privatni album

Za bojenje ograde, zidova i vrata trebalo joj je oko tjedan dana, a cijeli proces preuređenja trajao je oko dva i pol tjedna. Znala je da želi nešto otkačeno i mladenački, odnosno da balkon bude njen odraz, pa je tako odlučila da će balkon biti u tonovima zelene, mint, ružičaste i zlatne - poput 'velikog ljetnoga koktela koji želiš popiti'. Stvari poput klupe, jastuka, stolaca i ostalih dekoracija unaprijed je kupovala i nalazila na sniženjima u trgovinama poput Bauhausa, Jyska i Ikee, a ukupno je potrošila oko 2000 kuna.

Foto: Privatni album

