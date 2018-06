Bolji odnosi na radnom mjestu: Razmišljajte kao ‘mi’, a ne ‘ja’

Kako biste popravili odnose na poslu, važno je prvo identificirati koji odnos vam ne odgovara i razmisliti zašto je to tako, kaže Todd Davis, autor knjige “Get better: 15 Proven Practices to Build Effective Relationship”.

Kad osvijestite zašto je to tako, razmislite o tome što biste mogli promijeniti i poradite na tome, savjetuje autor. Tvrdi da je za popravljanje odnosa najvažnije proaktivno ponašanje, odnosno da počnete aktivno raditi na tome.

Foto: Promo

- Pokažite više razumijevanja prema kolegi prije nego što ružno reagirate na nešto što je napravio. Recite primjerice: ‘Ovo mi nema smisla, pa pretpostavljam da nešto previđam. Možeš li mi pomoći da shvatim to malo bolje?’ - savjetuje autor. Razmislite o nekoj situaciji u prošlosti u kojoj je vaša radnja imala negativne posljedice, nastavlja.

- Što ste krivo napravili ili rekli i kakav je bio ishod? Nakon toga zamislite bolji, učinkovitiji način koji ćete primijeniti u budućnosti. Koje bi bile pozitivne posljedice takvog odgovora? Kad osvijestite prikladniji način, lakše ćete reagirati u budućnosti - kaže autor. Objašnjava da je u ljudskoj prirodi vidjeti stvari onakvima kakvima jesu, a ne onakvima kakvima mogu postati, a upravo je zamišljanje mogućih scenarija put prema željenoj promjeni. Kad ne uspijete iskontrolirati negativne emocije pred kolegom, zamislite koliko bi scenarij bio ljepši da ste uspjeli pa će vam idući put biti lakše zaustaviti se prije nego što tako reagirate - kaže autor. Dodaje da je važno na druge ostaviti dojam da vam se može vjerovati.

- Naučite misliti kao ‘mi’, a ne ‘ja’. Kombiniranje vlastitih talenata i sposobnosti s tuđima može donijeti još veći uspjeh, a ujedno i jača odnose na poslu. Ako gledate tim kao stablo, a ne zasebne grane, zajedno ćete bolje napredovati i rasti - objašnjava autor. Savjetuje da potičete druge da ostvare svoj puni potencijal i pomažete im. No vidjeti potencijal u drugima ne znači ignorirati praznine. Pomozite im da ih popune i rade na poboljšanju svojeg rada.