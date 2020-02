Bolji su, pa zašto se avionima danas leti sporije nego prije?

Danas putovanje od primjerice New Yorka do Houstona traje oko 4 sata. To možda i ne zvuči čudno, sve dok ne znate kako je isto to putovanje davne 1973. trajalo tek dva i pol sata.

Jednako tako, putovanje od Edinburgha do Lindona danas traje 15-ak minuta dulje nego prije, a od Madrida do Barcelone 20 minuta dulje nego prije 20-ak godina.

Kako je to moguće uz sve tehnološke napretke i inovacije?

Za to postoji nekoliko razloga, a najznačajniji je svakako onaj uštede na gorivu. Naime, unatrag posljednjih 50 godina cijena nafte je značajno porasla, pa dok se galon nekoć plaćao 3 centa, on je u jednom trenutku premašio cijenu od 3 dolara.

Zrakoplovne tvrtke su tada shvatile, da, ako misle i dalje ostvarivati zacrtanu zaradu, zrakoplovi moraju letjeti sporije kako bi se smanjila cijena goriva. Princip je jednostavan, avion troši manje kad leti sporije, na jednak način kao što to čini automobil kad vozi sporije.

Na taj je način primjerice američki Jet Blu uštedio 13,6 milijuna dolara 2008., samim time što su svaki let produljili za dvije minute. U javnost je prije nekoliko godina izašao i naputak Ryan Air pilotima da oni čine isto.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Putovanja