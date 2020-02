Direktni let Zadar-Budimpešta uvodi se po prvi put od srpnja

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) u utorak je izvijestila da se po prvi put uvodi izravna aviolinija između Zadra i Budimpešte i to u ljetnom redu letenja, tj. od srpnja do rujna, dva puta tjedno, a prvi je let zakazan za 2. srpnja.

Riječ je o liniji vodećeg europskog niskotarifnog avioprijevoznika Ryanaira, koja će prometovati od srpnja do rujna i to dva puta tjedno - utorkom i četvrtkom, a let će trajati 1 sat i 15 minuta.

Foto: Filip Brala/Pixsell

- Uvođenje novog leta Ryanaira koji će u ljetnom redu letenja po prvi put povezati Zadar i Budimpeštu odlične su vijesti za cjelokupni turistički sektor, posebice kada znamo da se mađarsko tržište nalazi među top 10 tržišta s kojima ostvarujemo najveći turistički promet - istaknuo je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Napominje kako odlične efekte očekuju i za brojne destinacije u Zadarskoj županiji, posebice za Vir i Zadar koji se nalaze među omiljenim destinacijama mađarskih turista.

Iz HTZ-a navode i kako je tijekom prošle godine u Hrvatskoj s mađarskog tržišta ostvareno više od 644 tisuća dolazaka i gotovo 3,3 milijuna noćenja, što u odnosu na 2018. predstavlja rast od 3 posto. U Zadarskoj županiji je, pak, s mađarskog tržišta lani ostvareno oko 90 tisuća dolazaka i 554 tisuće noćenja.

Prvi let između Budimpešte i Zadra zakazan je za 2. srpnja 2020. godine, a karte su već dostupne putem web stranice Ryanaira, navodi se u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Putovanja