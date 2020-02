Bolna ljepota: Koje su najbolje, a koje najgore torbice za leđa?

Ponekad se čini da u njima nosimo kamenje, ali sve nam je potrebno. Torba kao naša vjerna suputnica uglavnom je prenatrpana, a način nošenja utječe na položaj tijela i na kraju na stanje leđa. Ovim problemom pozabavio se stručnjak iz New Yorka, Steven Shoshany, koji je za Huff Post otkrio obrasce ustanovljene kroz dvadeset godina bavljenja kiropraktikom.

Foto: Getty/Guliver

- Torbe su uvijek tu negdje u fokusu s problemima oko bolnih leđa. Primijetio sam da često nije problem u samom dizajnu torbe, već količini stvari koje nosimo u njima. Predlažem da nosite manju torbu, naprosto nećete nositi previše stvari naokolo – predlaže Shoshany.

Robert A. Hayden, kiropraktičar iz Atlante, istakuo je kako torba nikad ne bi smjela biti teža od 10% težine vašega tijela, a preporuka je 5 %.

Predlažem da nosite torbe koje idu preko tijela, to je bolja opcija od one na jedno rame. Kad imate torbu dijagonalno, to postaje ergonomski način nošenja te je težina distribuirana na oba ramena – veli Shoshany.

Foto: Getty/Guliver

Također, bilo bi dobro torbu na jedno rame svako malo premještati, upravo radi težine koju onda nosimo s jedne, a onda druge strane. Iako mnoge žene nose torbe obješene na lakat, to nije dobra ideja.

- Nošenje torbe na laktu, što nikako ne preporučujem, može uzrokovati bol i preopterećenje zgloba, lakta i vrata, radi karakterističnog položaja tijela i težine koja se nalazi na predjelu ruke – izjavio je Shoshany.

Foto: Vinka Potočki

Naravno da je ruksak najbolji za leđa, iako ga vežemo uglavnom uz sportske trendove. Najbolji ruksaci su oni koji imaju šire naramenice koje se neće urezati.

Iako su posljednjih godina mnogi dizajneri uveli tu formu u svijet klasičnih torbi te ih danas nalazimo i elegantne, od kože i sličnih finih materijala.

Foto: Danijel Berković/Pixsell

- Kad kupujete torbu, isprobajte je li teška sama po sebi - komentira kiropraktičar.

- Ako torba sama ima značajnu težinu, predlažem da je preskočite. Također, bolje su torbe koje imaju čvrstu formu, za razliku od vrećastih. Iako vam se čini pretjerano, način na koji nosite torbu i količina koju teglite može jednog dana uzrokovati artritis . Prevencija je uvijek bolja od liječenja - zaključuje Shoshany.

