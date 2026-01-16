Bonton na sprovodu: Ne dijelite savjete i pokažite svoje emocije

August Abbott, savjetnik za odnose i stručnjak za bonton sa preko 40 godina iskustva u tom području, ima korisne savjete za ponašanje na sprovodu.

- Gubitak nekoga znači gubitak djelića našeg srca. Svatko od nas je kao snježna pahulja, svi smo različiti i ne postoje dva identična čovjeka. Pa tako svatko od nas pati zbog gubitka tog komadića srca na svoj jedinstven način – kaže Abbott.

I dodaje: „Nemojte dodatno pogoršavati stvari riječima: 'Znam kako se osjećaš'. Mnogi ljudi rade ovu pogrešku. To se ne govori, bez obzira je li preminuli vaš rođak ili imate iskustva kako je to izgubiti voljenu osobu - pojasnio je.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nemojte davati nepotrebne savjete

- Ožalošćeni bi vas mogli pitati za savjet kako da prevladaju svoju veliku tugu pa u tom slučaju podijelite svoje iskustvo. Ako vas netko pita kako ste vi preživjeli nešto slično, budite otvoreni. Recite iskreno što ste sve probali te što je uspjelo ili ne - savjetuje Abbott.

- Ali, nemojte tvrditi ili ostavljati dojam da je vaš pristup prevladavanju tuge jedini ispravan način. Suzdržite se od pokušaja uvjeravanja ožalošćenih da moraju učiniti ili ne učiniti ovo ili ono - dodao je.

Znači, ako vas baš traže, ispričajte kako ste prevladali duboku tugu i krenuli dalje sa životom nakon sličnog iskustva. Saslušajte pažljivo što vam govore i nemojte biti nametljivi sa savjetima. Ukoliko ožalošćeni smatra da je vaša metoda bila dobra, pokušat će to napraviti bez da ga vi nagovarate na to.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Tjelesni dodir samo ako to ožalošćeni žele

Imajte na umu da su rame za plakanje i pažljivi sugovornik uvijek dobrodošli, ali samo ako druga strana to traži i želi. Jednako je i sa zagrljajima i drugim oblicima tjelesnog kontakta.

- Vidite li da je nekome potreban tjelesni dodir i da to želi, ponudite ga odlučno i iskreno. Dodir po ramenu, istinski zagrljaj ili razmjenjivanje priča sve dok oboje ne zajecate, to su sve zdrave prakse u takvim situacijama - savjetuje Abbott.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ne potiskujte emocije, slobodno pustite suzu

Ispoljavanje emocija i plakanje su neophodan korak za oporavak od duboke tuge. Kaže se da suze ispiru dušu pa se nemojte suzdržavati - ako vam se plače, plačite.

- Na sprovodu je demonstracija emocija normalna i katarzična. Moja preporuka je svim sudionicima pogreba da otvoreno izraze tugu i tako postave temelje za oporavak. Na taj način će potaknuti i druge ožalošćene da oslobode emocije bez osjećaja srama i straha od osude - objasnio je Abbott.

- Nikako nije zdravo pretvarati se da vas srce ne boli ili se ispričavati zbog iskazivanja boli i tuge. Potaknite ožalošćene da budu iskreni prema sebi u vezi goleme tuge koju osjećaju i da je izraze, bilo nasamo, bilo pred drugima, jer nemaju se čega sramiti. Te emocije je važno izraziti - kaže.