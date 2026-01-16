Sahrane su neugodno iskustvo, bilo za one koji su ih organizirali ili ljude koji prisustvuju posljednjem ispraćaju pokojnika. Stoga se, prema savjetima stručnjaka, treba držati određenih pravila ponašanja
Bonton na sprovodu: Ne dijelite savjete i pokažite svoje emocije
August Abbott, savjetnik za odnose i stručnjak za bonton sa preko 40 godina iskustva u tom području, ima korisne savjete za ponašanje na sprovodu.
- Gubitak nekoga znači gubitak djelića našeg srca. Svatko od nas je kao snježna pahulja, svi smo različiti i ne postoje dva identična čovjeka. Pa tako svatko od nas pati zbog gubitka tog komadića srca na svoj jedinstven način – kaže Abbott.
I dodaje: „Nemojte dodatno pogoršavati stvari riječima: 'Znam kako se osjećaš'. Mnogi ljudi rade ovu pogrešku. To se ne govori, bez obzira je li preminuli vaš rođak ili imate iskustva kako je to izgubiti voljenu osobu - pojasnio je.
Nemojte davati nepotrebne savjete
- Ožalošćeni bi vas mogli pitati za savjet kako da prevladaju svoju veliku tugu pa u tom slučaju podijelite svoje iskustvo. Ako vas netko pita kako ste vi preživjeli nešto slično, budite otvoreni. Recite iskreno što ste sve probali te što je uspjelo ili ne - savjetuje Abbott.
- Ali, nemojte tvrditi ili ostavljati dojam da je vaš pristup prevladavanju tuge jedini ispravan način. Suzdržite se od pokušaja uvjeravanja ožalošćenih da moraju učiniti ili ne učiniti ovo ili ono - dodao je.
Znači, ako vas baš traže, ispričajte kako ste prevladali duboku tugu i krenuli dalje sa životom nakon sličnog iskustva. Saslušajte pažljivo što vam govore i nemojte biti nametljivi sa savjetima. Ukoliko ožalošćeni smatra da je vaša metoda bila dobra, pokušat će to napraviti bez da ga vi nagovarate na to.
Tjelesni dodir samo ako to ožalošćeni žele
Imajte na umu da su rame za plakanje i pažljivi sugovornik uvijek dobrodošli, ali samo ako druga strana to traži i želi. Jednako je i sa zagrljajima i drugim oblicima tjelesnog kontakta.
- Vidite li da je nekome potreban tjelesni dodir i da to želi, ponudite ga odlučno i iskreno. Dodir po ramenu, istinski zagrljaj ili razmjenjivanje priča sve dok oboje ne zajecate, to su sve zdrave prakse u takvim situacijama - savjetuje Abbott.
Ne potiskujte emocije, slobodno pustite suzu
Ispoljavanje emocija i plakanje su neophodan korak za oporavak od duboke tuge. Kaže se da suze ispiru dušu pa se nemojte suzdržavati - ako vam se plače, plačite.
- Na sprovodu je demonstracija emocija normalna i katarzična. Moja preporuka je svim sudionicima pogreba da otvoreno izraze tugu i tako postave temelje za oporavak. Na taj način će potaknuti i druge ožalošćene da oslobode emocije bez osjećaja srama i straha od osude - objasnio je Abbott.
- Nikako nije zdravo pretvarati se da vas srce ne boli ili se ispričavati zbog iskazivanja boli i tuge. Potaknite ožalošćene da budu iskreni prema sebi u vezi goleme tuge koju osjećaju i da je izraze, bilo nasamo, bilo pred drugima, jer nemaju se čega sramiti. Te emocije je važno izraziti - kaže.
