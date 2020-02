Bonton za goste: 10 nepisanih pravila ponašanja u restoranu

1. Odloži mobitel, stišaj ga, ne vadi ga stalno

Ako te netko važan zove dok si na večeri u restoranu, bolje je da izađeš van ili do toaleta. Ljudi oko tebe ne moraju slušati tvoje razgovore dok jedu. Osim toga, ako stalno primate mobitel u ruke dok jedete, to je u najmanju ruku nepristojno, a potom i nehigijenski. Mobitel je pun bakterija, a vi jedete, piše Huffington Post.

2. Mahanje konobaru

Jedno je dati konobaru diskretan znak rukama da dođe, drugo je mahati mu kao si šokiran jer si vidio davno izgubljenog prijatelja. Diskretan pogled upućen prema njemu ili smiješak, bit će mu dovoljan znak. I budite strpljivi, pogotovo kad vidite da imaju gužvu.

3. Glasni zvukovi

Smijanje nakon dobre šale s društvom je ok, ali nije ok biti preglasan, pogotovo kad popijete. Držite svoju frekvenciju na razini normalnosti, ni preglasno ni pretiho. I drugi ljudi su u restoranu i voljeli bi se međusobno čuti.

4. Pazite kako s djecom

Naravno, djeca su uvijek djeca i nisu ona problem, veći je problem način na koji se vi odnosite prema njima dok ste u restoranu. Ako je klinac nemiran, i stalno se diže sa stolca, trčkara po restoranu, morate znati da drugima nije najugodnije slušati tuđu djecu kako vrište. I oni su došli uživati u večeri.

Na vama je da ih umirite na način na koji samo vi znate. Ili još bolje, ne vodite ih u restorane, ako su poznati po tome da divljaju. I vama će biti lakše.

5. Podrigivanje, mljackanje...

Podrigivanje i ostali 'plinovi', kašljanje ili puhanje nosa - sve bi to trebalo izbjeći za stolom. Ako imate potrebu ispuhati nos, ispričajte se i obavite to pored stola. Nikome nije privlačna mogućnost da dio sadržaja iz vašeg nosa završi u hrani koja je na stolu. Isto tako, pokušajte žvakati sa zatvorenim ustima, mljackanje nije poželjno.

6. Ne uzimajte hranu s tuđeg tanjura bez dozvole

Nepristojno je isprobavati tuđu hranu s tanjura, ako vam taj netko nije to dopustio. To se često dogodi kad jedan od sudionika večere 'nije gladan' pa ništa ne naruči, ali kada odjednom dođe hrane, on ogladni pa bi 'malo probao' tuđu hranu.

7. Ne stavljajte noge na stol

Ovo se čini kao pravilo koje ne bi uopće smjelo biti tu jer zdrav razum nalaže da nogama nije mjesto na stolu. Ipak, neki ljudi to rade nakon objeda jer se žele opustiti. Nikako to nemojte raditi.

8. Nemojte se previše namirisati

Nikome nije privlačno uz miris hrane osjetiti i jak miris vašeg parfema.

9. Kada očekuješ da drugi plati

U poslovnim situacijama najčešće je nepisano pravilo da ako si ti pozvao na večeru ili ručak, ti plaćaš. Nemojte ostaviti račun da stoji na stolu i očekivati da će drugi platiti. Najbolje bi bilo, da u neformalnim situacijama, oboje izvadite novčanik i već ćete se dogovoriti koliko tko plaća, ili svatko svoje, ili jedan sve.

10. Kad ne ostavite napojnicu...

Potrudite se ostaviti konobaru barem mali dio od ukupnog računa večere ili ručka, pogotovo ako je bio ljubazan prema vama. Mogao je biti i drugačiji.

