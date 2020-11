\u017dene bi trebale nau\u010diti kako pravilno izabrati \u010da\u0161e za vinu, ali i kako ih dr\u017eati te odlo\u017eiti na stol.\u00a0\u00a0

<p>Bonton ekspertica Anna Bey, Šveđanka koja živi u Londonu, osnivačica 'School of Affluence', poznata je po tome što je osvojila bogatog dečka, bankara, nudi savjete ženama koje teže bogatom društvu. Između ostaloga, podijelila je na YouTube kanalu kontroverzni vodič za ponašanje za stolom tijekom otmjenog objeda.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo bontona za sms i on-line komunikaciju</p><p>Anna kaže da žene u elitnim krugovima mogu upasti u neke zamke, poput toga da postave krive čaše za vino na stol. Jedna od većih grešaka je i izrada sendviča od običnog kruha, a jedna od nedopustivih - brisanje nosa pred gostima koji objeduju, ili popravljanje šminke. </p><p>Evo Annina vodiča o tome koje loše navike za otmjenim stolom treba izbjegavati: </p><h2>Krivo postavljanje i držanje čaša za vino </h2><p>Žene bi trebale naučiti kako pravilno izabrati čaše za vinu, ali i kako ih držati te odložiti na stol. </p><p>- Elegantne dame nikad ne stave vinsku čašu na pogrešno mjesto nakon što su popile gutljaj. Voda ide s lijeve, a vino s desne strane, blizu tanjura - kaže vloggerica te dodaje kako domaćica uvijek treba napuniti čaše drugima prije nego što napuni svoju.</p><p>- Uvijek pitajte goste redom možete li im dopuniti čašu i učinite to prije nego što ćete dopuniti svoju čašu - upozorava. </p><p>Još jedna česta pogreška je to da držite čašu s vinom za dno čaše, umjesto za stalak. </p><h2>Puhanje nosa i šminka</h2><p>Kad imate potrebu ispuhati nos, ili popraviti šminku, uvijek se ispričajte i otiđite u toalet, to nikada ne biste smjeli raditi za stolom. Nije pristojno, ali ni elegantno. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Anna donosi savjete za otmjeno ponašanje za stolom</p><h2>Pozicioniranje pribora za jelo</h2><p>Još jedna pogreška koju Anna često primjećuje je stavljanje noža i vilice dok se odmaramo od jela sa strane tanjura.</p><p>- Elegantne dame to nikad ne rade. Kad radite pauzu tijekom jela, nož i vilica trebaju biti postavljeni u tanjuru, u obliku obrnutog slova 'V'. Nož nikada ne smije biti okrenut prema vanjskom rubu tanjura, već prema unutra - kaže. </p><h2>Rezanje salate</h2><p>Nikada ne režite lišće salate u tanjuru ili zdjelici dok jedete. </p><p>- List salate treba pojesti takav kakav jest i nikako ga ne rezati, nemojte činiti tu pogrešku - kaže. </p><h2>Sendvič od cijele kriške kruha</h2><p>Ogromno 'ne' odnosi se na naviku da napravite sendvič od običnog kruha, odnosno kriški kruha koje su poslužene pred vas. </p><p>- Tako se ne jede kruh. Umjesto toga, razlomite krišku kruha na male komade veličine zalogaja i onda ih kombinirajte s onim što želite pojesti. </p><h2>Završetak obroka</h2><p>- Postoje greške koje često činimo i na kraju obroka: Elegantne dame ubrus nikada neće odložiti na tanjur s ostatcima hrane. Njega treba sklopiti i odložiti na lijevu stranu pored tanjura - pojašnjava Anna, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/food/13179328/bad-table-manners-common-wine-bowl-guilty/">The Sun.</a> </p>