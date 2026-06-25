Borba s vrućinom: Lubenica u čaši sve je što vam danas treba

Ljeto i lubenica nerazdvojan su par, a kad je vrućina na vrhuncu, nema boljeg rješenja od hladnoga koktela od ovog ljetnog favorita. Lubenica je jedan od najhidratantnijih plodova uopće - sadrži gotovo 92% vode, bogata je vitaminom C, vitaminom A i antioksidantom likopenom, koji štiti kožu i organizam od oksidativnog stresa. K tome, njena prirodna slatkoća znači da u piću ne trebate mnogo (ili nimalo) dodatnog šećera. Savršen izbor za one koji žele nešto ukusno, a lagano.

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Kokteli od lubenice omiljeni su i zbog toga što su vizualno neodoljivi - intenzivna ružičasto-crvena boja odmah dočarava ljetno raspoloženje, pa su neizostavan hit na svakoj vrtnoj zabavi ili roštiljanju. A priprema? Jednostavnija nego što mislite.

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Klasičan koktel od lubenice pravite tako što oko 500 g očišćene lubenice bez koštica blendate dok ne dobijete glatku masu, dodate sok jedne limete (za svježinu i balans), procijedite ako volite finiju teksturu i ulijete u čaše prepune leda. Na vrh stavite nekoliko listića svježe mente i to je to. Tko želi alkoholnu verziju, splash bijelog ruma, votke ili tekile savršeno se uklapa. Za varijaciju - zamrznite komade lubenice nekoliko sati pa blendate s limetom i ledom. Dobijete gustu, gotovo “sorbetastu” teksturu, koja je posebno spasonosna na 35 stupnjeva. Bezalkoholna verzija? Izmiksajte lubenicu, dodajte mineralnu vodu i sok limete - dobit ćete lagano gazirani mocktail u kojemu mogu uživati i djeca.

Jedino što trebate - zrela, slatka i dobro ohlađena lubenica. Ostatak je čista zabava.