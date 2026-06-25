Isprobajte recept za osvježenje: Sladoled od borovnica za čas!

Ljeto podrazumijeva vruće dane i svježe voće, tako da ljeti, kad poželimo slatki zalogaj, najčešće pomislimo na (voćni) sladoled. U stalnoj potrazi za novim receptima za sladoled i novim okusima sladoleda pronašli smo odličan recept za sladoled od borovnica koji se jednostavno pravi.

Ako tražite osvježavajući ljetni desert, ovaj domaći sladoled od borovnica pravi je izbor. Priprema se bez aparata za sladoled, a zahvaljujući slatkom vrhnju i kondenziranom mlijeku, ostaje iznimno kremast.

Za pripremu će vam trebati četiri šalice svježih borovnica, četvrtina šalice šećera, limunov sok, 750 ml slatkog vrhnja i 420 ml kondenziranog mlijeka. Borovnice se najprije kuhaju sa šećerom, limunovim sokom i koricom dok ne nastane gusti voćni pire, koji se zatim hladi.

U međuvremenu istucite slatko vrhnje, umiješajte kondenzirano mlijeko i ohlađeni pire od borovnica. Smjesu prebacite u kalup i zamrznite najmanje pet sati. Poslužite uz svježe borovnice i uživajte u jednostavnom ljetnom slatkišu.