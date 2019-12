Božić je 20 godina slavio bez ikoga, a sada je plakao od sreće

U četvrtak je voditelj britanske emisije BBC Breakfast Dan Walker mnoge gledatelje rasplakao kad je posjetio usamljenog umirovljenika Terrencea i priredio mu posebno božićno iznenađenje.

Terrence (78) iz Oldhama gostovao je u emisiji BBC Breakfast dan ranije, u srijedu, kad je ispričao da zadnja dva desetljeća Božiće provodi sam te bez božićnog drvca i uobičajene pompe.

- Ako ste u srijedu ujutro gledali BBC Breakfast znate da smo upoznali nevjerojatnog čovjeka Terrencea - rekao je Walker jučer na početku svoje emisije, a podsjetio je i kako je Terrence usamljen tijekom cijele godine, pa za Božić ni ne kiti drvce.

- Obećali smo da ćemo to riješiti - rekao je voditelj kao uvod u prilog u kojem se vidi kako putuje u Oldham kako bi iznenadio usamljenog umirovljenika.

- Što ti tu radiš - pitao je ushićeno Terrence kad mu se voditelj pojavio na ulaznim vratima i pozvao ga unutra. Dok su pili čaj ispričao je kako je Božiće prije provodio s majkom i rekao kako ga zadnjih godina iznenađuje koliko su se ljudi promijenili i kako više uopće ne obraćaju pažnju na one koji su na taj dan sami.

- Budući da će ovaj intervju imati pozitivan utjecaj na naše gledatelje, htjeli bismo mi nešto napraviti za vas - rekao je voditelj umirovljeniku, a onda su kroz vrata počeli ulaziti studenti s Oldham Collegea s božićnim drvcem i ukrasima, što je umirovljenika odmah ganulo pa se i rasplakao.

Terrence has spent the last 20 Christmas Days on his own.

