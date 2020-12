Božićne slastice po receptima naših baka: Od orahnjače do breskvica, kiflica, medenjaka...

Osim velikog broja recepata za kolače tu je i savjet kako iskoristiti ostatke materijala od kolača, jer i to je nešto što su tradicionalno radile naše bake - od toga su pravile prefine kuglice

<h2>Orahnjača</h2><p>Sastojci:</p><p>Postupak:</p><p>Najprije se pomiješaju sastojci za kvas, prekriju i to se ostavi da se digne. Potom se za tijesto umiješaju svi suhi sastojci pa se uspe kvas i ostali sastojci za tijesto. Dobro se izmiješa i tuče pa se pusti dizati.</p><p>Za nadjev se samelju orasi, popare vrelim mlijekom i pomiješaju s grožđicama, šećerom, i sitno kosanom (ribanom) limunovom koricom. Ruma i cimeta doda se po ukusu. Umjesto šećera može se dodati meda, a umjesto oraha samljeveni rogači.</p><p>Tijesto se razvalja, premaže nadjevom, zarola i ostavi da se diže u protvanu sat vremena. Zatim se premaže jajetom i polagano peče oko 45 minuta na 180 stupnjeva.</p><h2>Makovnjača</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema: </p><p>Zamijesiti tijesto od brašna, malo soli, dignutog kvasca, mlakog mlijeka, šećera, jaja, naribane korice limuna i rastopljenog maslaca. Tijesto zamijesiti tako da lako odvaja od posude i da se stvaraju mjehurići. Tijesto pokriti, staviti na toplo mjesto i pustiti da se diže 1 sat.</p><p>Tijesto pažljivo podijeliti na dva dijela i ne mijesiti više već tanko razvaljati i namazati nadjevom i saviti u štrucu te staviti obje štruce na papir za pečenje u posudu za pečenje te pustiti da se tako diže još pola sata.</p><p>Za nadjev samljeveni mak preliti kipućim mlijekom i kada se skroz ohladi dodati ostale sastojke. Prije pečenja premazati jajetom. Peći u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva oko 40 minuta.</p><p>Nekoliko savjeta za pripremu orahnjače i makovnjače:</p><h2>Medenjaci</h2><p>Sastojci: 1/4 kg meda, 12 dkg šećera, 10 dkg maslaca, 60 dkg brašna (crnog), 2 jaja, pola žličice soda bikarbone, cimet, klinčići, 5 dkg badema </p><p>Postupak: </p><p>Malo se prokuhaju med, maslac i šećer. Kada se smjesa malo ohladi, umiješa se dvije trećine brašna pa se ostavi hladiti do kraja.</p><p>Ostalo brašno ostavi ne na dasci na kojoj se potom napravi tijesto, dodaju se još jaja, tučeni cimet, klinčići i soda bikarbona. Dobro se izmijesi, razvalja i izrežu se medenjaci. U sredinu svakoga stavi se pola badema (koji se zalijepe bjelanjkom). Peku se na srednje jakoj temperaturi, a kada su gotovi, glaziraju se toplom glazurom od kuhanog šećera. </p><p>Iako u receptu ne piše kako se ta glazura radi, pronašli smo da se stavi šećer u prahu u malo vode, ukapa se malo limuna - smjesa treba biti gusta, a potom se u nju doda malo mlijeka i time se premažu medenjaci. Medenjaci nisu odmah dobri za jelo, dobro ih je ostaviti nekoliko dana da omekšaju.</p><h2>Paprenjaci</h2><p>Sastojci: 1 i 1/4 litre brašna, 1 šalica masti (2 i 1/2 dl), 3/4 litre samljevenih oraha, 2 i 1/2 dl sitnog šećera, 2 cijela jaja, 2 žumanjka, 2 do 3 velike žlice meda, prstohvat soli te po pola žličice mljevenog papra, klinčića i cimeta</p><p>Napomena: u nekim starim receptima se spominju litre umjesto kilogrami. Tada uzmite posudu koja na sebi ima ocrtanu mjeru za decilitre i litre te uspite, npr. brašna, koliko je navedeno u receptu.</p><p>Postupak: </p><p>Sve zajedno se pomiješa i zamijesi se tijesto koje se potom ostavi sat vremena na hladnom mjestu. Nakon toga se razvalja na debljinu prsta i prave se oblici raznim kalupima. Nakon što se poslažu na protvan, svaki paprenjak se premaže razmućenim jajetom i peče se kratko na jakoj vatri.</p><h2>Ružice</h2><p>Sastojci: 4 žumanjka, 3 velike žlice vrhnja, 2 velike žlice sitnog šećera, 3 velike žlice bijelog vina, 1/2 male žlice soli, 1/2 litre finog brašna</p><p>Postupak:</p><p>Sve se, osim brašna, dobro izmiješa, a onda se zamijesi s brašnom i ostavi da stoji pola sata. Zatim se tanko izvalja, izreže, ispreplete i peče u vrućoj masti. Na kraju ih pospite šećerom u prahu i cimetom.</p><h2>Buhtle</h2><p>Sastojci: 1 litra finog brašna. 3 dl mlijeka. 3 velike žlice masti ili maslaca. 3 velike žlice šećera. 1 mala žlica soli. 2 jajeta. 2 dkg svježeg kvasca rastopljenog u 1/2 dl mlijeka</p><p>Postupak:</p><p>Od navedenih sastojaka se napravi tijesto i dobro se tuče sve dok se ne počne odljepljivati od ruke. Potom se stavi na na podlogu posutu brašnom i razvalja tako da je prst debelo. Izreže se na četverokute, a u sredinu svakog se stavi četvrtina žlice pekmeza. Krajevi se presavinu, napravi se oblik rukama i slaže u masnoćom premazani prozvan.</p><p>Svaku buhtlu treba premazati masnoćom sa strana da se tijekom pečenja ne zalijepe jedna za drugu. Kad su sve poslagane, ostave se još sat vremena vani da se tijesto još malo digne. Potom se peku na srednje jakoj vatri oko 45 minuta. Prije posluživanja se pospu šećerom u prahu.</p><h2>Torta od oraha</h2><p>Sastojci: 8 žumanjaka, 8 vrhom punih velikih žlica sitnog šećera, 3/4 litre ribanih oraha, 3 male žlice sitnih mrvica namočenih u dvije male žlice ruma, 1/4 male žlice cimeta, 1/4 male žlice sitnih klinčića</p><p>Za punjenje: pekmez ili neka krema za kolače, po želji</p><p>Postupak:</p><p>Miješajte žumanjke i šećer oko pola sata, a potom dodajte sve ostale sastojke i polagano promiješajte. Stavite smjesu u kalup za tortu prethodno premazan maslacem i posut brašnom. Peče se na 180 stupnjeva oko pola sata, 45 minuta (provjerite čačkalicom). Kad je gotovo, izvadi se iz kalupa, stavi na sito i ostavi tako do drugog dana.</p><p>Drugi dan se prereže dva puta. Prva kora se premaže pekmezom pa se na nju stavi druga kora koja se, također, premaže pekmezom. Treća i zadnja kora se isto premaže pekmezom i posipa mješavinom oraha i sitnog šećera. Ova torta može se raditi i od rogača te napuniti nekom finom kremom, po želji. </p><h2>Kiflice</h2><p>Sastojci: 7 čaša brašna pola glatko, pola oštro (čaša od 1 dl), 6 žlica šećera, 5 žlica mlijeka, 250 g maslaca isjeckanog na šnite, 2 žumanjka, 1 žličica soda bikarbone, naribana korica jednog limuna, pekmez po izboru</p><p>Postupak:</p><p>Dobro zamijesiti tijesto pa ga podijeliti na dva jednaka dijela, prekriti plastičnom folijom i staviti u hladnjak na sat vremena. Potom ga razvaljajte i izrežite na trokutiće, napunite pekmezom, zarolajte i stavite u pećnicu. Kiflice se peku oko 15 do 20 minuta na 180 stupnjeva - gotove su kad dno kiflice lagano porumeni.</p><p>Ostavite ih da se malo ohlade pa posipajte šećerom u prahu.</p><h2>Breskvice</h2><p>Sastojci:</p><p>Dekoracija: ekstrakt jagode ili maline razrijeđen vodom i ekstrakt breskve, kristalni šećer</p><p>Postupak:</p><p>Napravite smjesu kao za palačinke i stavite je u hladnjak na dva sata, potom izvadite i dodajte ostatak brašna pa zamijesite meko tijesto. Od njega radite kuglice i slažite ih na protvan, na masni papir. Slažite ih tako da bude razmaka između njih jer će se napuhnuti.</p><p>Pecite ih na 200 stupnjeva da malo porumene (10-ak minuta). Ostavite ih da se dobro ohlade pa svaku izdubite žlicom.</p><p>Krenite zatim sa pripremom punjenja. Pomiješajte sve navedene sastojke pa punite breskvice i spajajte dvije po dvije. Na kraju jednu polovicu svake breskvice uronite u razrijeđeni ekstrakt od jagode ili maline, a drugu polovicu u razrijeđeni ekstrakt breskve pa ih uvaljajte u šećer i slažite na tacnu da se osuše.</p><h2>Rum kuglice od ostatka materijala</h2><p>Od onoga što vam je ostalo nakon pripreme i dekoracije kolača možete dobili još jednu vrstu - rum kuglice. Radi se o finoj poslastici koja se ne peče, a oduševit će sve.</p><p>Kod ovog deserta nema strogog recepta već je na vama da upotrijebite maštu i procijenite koliko čega staviti. Važno je da je smjesa prave gustoće kako bi kuglice bile savršene i, naravno, da je savršenog okusa.</p><p>Priprema:</p><p>Vrlo je jednostavno. U zdjelu stavite, primjerice, ostatke kreme, otopljene čokolade, komadiće biskvita ostalih od obrezivanja kolača, mljevene ili sjeckane lješnjake, orahe, bademe... </p><p>U sve to dodajte malo ruma i malo omekšalog maslaca te sve dobro promiješajte. Smjesa mora biti takva da od nje možete dobiti čvrste kuglice.</p><p>Ako vam je previše mekana, tada u nju dodajte, komadiće nekih keksa npr. čajnih kolutića ili slično. Ukoliko vam se učini da je smjesa previše suha i da će se kuglice raspadati, tada ubacite još malo maslaca ili mlijeka, vrhnja, likera, soka... Uglavnom, nešto tekuće, a za što smatrate da dobro paše uz okus sastojaka koji su već unutra.</p><p>Također, provjerite je li dosta slatka, nedostaje li nešto u okusu, a što bi mogli dodati, recimo, cimet, možda još malo ruma, čokolade...</p><p>DEKORACIJA: Kada ste napravili sve kuglice - dekorirajte ih. Možete ih uvaljati u šarene mrvice, čokoladne komadiće, kakao, šećer u prahu, čokoladnu glazuru... ili prekriti mljevenim lješnjacima, bademima, usitnjenim keksima... Budite maštoviti, pogledajte što sve imate kod kuće - neka budu raznolikog izgleda. Držite ih na hladnijem mjestu.</p><p>SAVJET: Kuglice ne moraju nužno imati okus ruma, možete, recimo, staviti naglasak na okus čokolade ili kave (u tom slučaju u smjesu dodajte cappuccino u prahu). </p><p>I još jedan dobar savjet: U sredinu svake kuglice možete staviti nešto, na primjer cijeli lješnjak, komad gumenog bombona, kandirano voće...</p>