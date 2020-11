Božićni poklon koji žene doista ne žele naći pod svojim borom

Muškarci često čekaju do zadnjeg trenutka s kupnjom dara i jedan poklon odabran u žurbi djeluje im posve prikladno - a to su razni poklon paketi s gelovima za tuširanje te kremama. No, žene ih mrze

<p>Kad birate poklon, najbolje je odabrati nešto osobno i originalno, no u nedostatku vremena i ideja - najlakše je posegnuti za onim što se prvo nalazi na polici. Ipak nemojte to učiniti - jer to vaše partnerice, majke, tete ili učiteljice vaše djece neće to osobito cijeniti. Naime, nedavni je Facebook post otkrio koji je poklon, prema mišljenju žena, najgori odabir za njih.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Oprez s borom</strong></p><p>Prema njemu, setovi nepoznatih losiona i hidratantnih krema za tijelo u već pripremljenim poklon paketima nisu nimalo poželjni, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8975801/The-ONE-Christmas-present-women-not-want-receive-year.html">Daily Mail</a>. </p><p>Ove godine morate izbjegavati jedan božićni poklon prilikom kupovine žena u svom životu - a vidjet ćete ih u poklon odjeljku gotovo svake trgovine.</p><p>Male bočice parfimirane hidratantne kreme, pjenušavog sapuna za tijelo i parfema marke koja izrađuje jednokratne poklon-pakete s božićnom tematikom nisu popularne među damama.</p><h2>Taj se poklon prosljeđuje, prodaje ili baca</h2><p>To potvrđuje i Facebook objava u kojoj se moli ljude da ne poklanjaju ovakve pakete ženama, a među pripadnicima ljepšeg spola podijeljena je čak 300.000 puta. </p><p>'Žene u vašem životu to ne žele', rekla je jedna žena, izazvavši pravu polemiku o nepoželjnosti malih bočica uklopljenih u jedan dar.</p><p>Drugi su otkrili kako su pakete često ostavljale neiskorištene ili prenamijenjene, ili ih su žene koje nisu cijenile dar stavljale na prodaju.</p><p>- Ako ste ikad bili na garažnoj rasprodaji, znate da možete naletjeti na gomilu takvih neotvorenih paketa - komentirala je jedna žena.</p><p>Šareni paketi ispunjeni svjetlucavim losionima, kupka s mjehurićima s mirisom ruže i svjetlucave vrećice za šminku nižu se na policama trgovina u mjesecima prije Božića. Ti paketi su često neprepoznatljivih marki, s imenima poput 'baršunasta ruža ili losion od zvjezdane prašine'.</p><p>Izuzetak od pravila da ne kupujete pakete čine oni omiljenih brendova određene žene, parfemski setovi omiljenog mirisa ili pak dragi brend organske kozmetike. No, prije kupnje provjerite nema li ona već zalihu takvih proizvoda.</p><h2>Što žele pod bor?</h2><p><strong>Modni dodaci</strong> - naušnice, naočale ili sat tri su opcije s kojima najmanje možete pogriješiti pri odabiru poklona. Ako dovoljno poznajete osobu kojoj kupujete poklon, onda vjerojatno već sad znate preferira li minimalizam ili luksuz, pa sukladno tome možete odabrati nakit ili sat. Pri odabiru naočala vodite računa o okviru, pa je možda najbolje odabrati neke s okvirima kakve ona sama obično bira.</p><p><strong>Odjevni predmet</strong> - žene generalno vole novu odjeću, u to nema sumnje, no vodite računa o tome da ste uzeli odgovarajući broj i nešto što se uklapa u njen stil. Najbolje je osluhnuti što komentira kad prolazite pokraj izloga ili općenito kad govori da bi si voljela kupiti, ali će pričekati sniženje.</p><p><strong>Knjiga</strong> - ako ste sigurni da je dama kojoj želite dati poklon obožavateljica knjiga te rado čita, ovo je također dar s kojim je teško pogriješiti. Naprosto odaberite novi naslov od njenog omiljenog autora/žanra, a sve upotpunite lijepom posvetom.</p><p><strong>Wellness bon/paket</strong> - za većinu žena ovo je sinonim za potpuno opuštanje. Ako imate djecu, zamolite bake da ih pričuvaju, organizirajte sve i odvedite je na zaslužen odmor. </p><p><strong>Tehnologija</strong> - od raznih gadgeta, opreme i dodataka, osluškujte njene želje i nabavite ono o čemu sanjari. Ne morate joj kupovati novi mobitel ili računalo ako za to nema potrebe, no ako baš znate da si želi nove kvalitetne slušalice za slušanje glazbe dok trči, to je odličan poklon. Također, sve više žena želi nositi pametne satove, narukvice za praćenje njihova zdravlja i ciklusa te slične inovativne tehnologije.</p><p><strong>Male stvari -</strong> napunite teglu njenim omiljenim slatkišima, zavežite mašnu i imat ćete originalan poklon koji će joj sigurno svidjeti. </p>