Božićnu zvijezdu stavite dalje od radijatora i na istočni prozor

Božićna zvijezda, prema meksičkoj legendi svoje crveno lišće otvara na Božić kao prekrasan dar djetetu u jaslicama, pa se još naziva i "cvijet Svete noći". Već desetljećima je najpopularnija blagdanska biljka, no vrlo je osjetljiva i treba je dobro paziti. Ako je dobro njegujete, može potrajati i dugo nakon Božića.

Posebno je osjetljiva na promjene u temperaturi i već prijevoz do doma je može uništiti ako su temperature vrlo niske. Zbog toga je treba kupovati u dućanima gdje cvijet nije bio izložen hladnoći, a obratite pažnju i na izgled listova koji trebaju biti čvrsti i pravilnog oblika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Temperatura

Božićnu zvijezdu treba čuvati na toplome mjestu, ali ne blizu radijatora, otvorenih prozora ili ovlaživača zraka da se ne bi sušila. Najbolje joj odgovara temperatura od 15 do 21 °C, a po noći 12 °C. Zato ako možete, noću je premjestite na hladnije mjesto.

Vlažnost i zalijevanje

Svakodnevno provjeravajte vlažnost tla i zalijevajte ako je suho. Dobra ideja je prskanje vode po listovima svaki dan. Ako je zemlja suha, dobro je zalijte vodom, a potom višak vode bacite.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Najbolje mjesto

Zvijezde vole sunčevu svjetlost i više joj odgovaraju zapadni, istočni i južni prozori. Ako možete, izbjegavajte sjeverne prozore jer tada ne dobiva dovoljno svjetla. Također, nije dobro ni da je na direktnom Suncu.

Što ako mijenja izgled?

Ako su listovi žuti, otpadaju i suše se, biljci vrlo vjerojatno ne odgovara temperatura u prostoriji, zrak ili mjesto. Ako cijela klone vrlo vjerojatno je problem u propuhu te joj treba pronaći novo mjesto.

Je li božićna zvijezda otrovna?

Rod Euphorbia, kojoj pripada i božićna zvijezda, sadrži neke vrlo toksične biljke, no ova omiljena božićna biljka nije otrovna, tvrdi dr. Melissa Conrad Stöppler, američka anatomska patologinja s certifikatom na području eksperimentalne i molekularne patologije. Dodaje kako bi trebalo pojesti više od 500 listova božićne zvijezde da bi se dosegla potencijalno otrovna doza.

- Liječnici u Dječjoj bolnici u Pittsburghu i Pittsburgh Poison Center proveli su istraživanje na 22.793 prijavljenih slučajeva izloženosti božićnoj zvijezdi, od kojih se većina (93 posto) dogodila kod djece. Otkrili su da 92 posto njih nije imalo nikakve simptome. Nadalje, nikada nisu dokumentirane smrti koje su nastale kao posljedica gutanja božićne zvijezde - pojasnila je dr. Stöppler.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Budući da je okus božićne zvijezde navodno vrlo neugodan, malo je vjerojatno da će dijete ili životinja jesti njezino lišće, dodala je.

- Mnogi ljudi misle da je to otrovna biljka, ali božićna zvijezda zapravo nije štetna. Ukoliko se proguta mali komad božićne zvijezde, to neće uzrokovati nikakve simptome. Najveći rizik je da bi se malo dijete moglo ugušiti. Ako osoba ili životinja pojede veliku količinu ove biljke, kao što je cijela biljka, može nadražiti trbuh i eventualno povraćati - kažu u Northen New England Poison Centeru (centru za otrove).

Dodaju da je preporuka dati nekoliko gutljaja vode ili mlijeka onome tko proguta komad biljke.

U nekim slučajevima njezin sok može izazvati alergijske reakcije, no ništa ozbiljno. Kažu da ljudi s osjetljivom kožom mogu dobiti osip božićne zvijezde, a tada je preporuka kožu oprati vodom i sapunom.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

I u američkom Nacionalnom institutu za zdravlje kažu da, unatoč dugogodišnjem vjerovanju u legendu o toksičnosti božićne zvijezde, malo je podataka koji podupiru tu teoriju. Kažu da njezin sok sadrži lateks na koji neki ljudi mogu biti alergični.

- Simptomi se razlikuju od neposredne preosjetljivosti (tip I) do alergijskog kontaktnog dermatitisa (tip IV) ili iritantnog kontaktnog dermatitisa. Objavljeni su slučajevi anafilaktičkog šoka kod dojenčadi s atopičnim ekcemom i alergijom na lateks navedenima kao najvjerojatniji uzrok, iako je to rijetkost - pojasnili su.

Dodali su kako bi obitelji sa članovima koji imaju atopijski ekcem (kronična bolest kod koje je koža lica i/ili tijela konstantno suha, sklona iritacijama i svrbežu) ili neku drugu atopiju, možda trebale izbjegavati korištenje božićne zvijezde kao dekoracije tijekom blagdana.

- Međutim, u velikoj većini slučajeva, izloženost nema učinka ili dođe do manjih gastrointestinalnim poremećaja (bolesti probavnog sustava) i mučnina s povremenim povraćanjem. Kontaktni dermatitis je vrlo rijedak. Gotovo svi bolesnici ne zahtijevaju bilo kakvu terapiju i mogu se liječiti bez upućivanja u zdravstvene ustanove. Glavni rezultati višestrukih pokušaja analize potencijalne toksičnosti pomoću životinjskih modela pokazali su malo ili nikakvu toksičnost - rekli su.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: